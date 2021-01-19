https://ria.ru/20210119/tver-1593755779.html
В Тверской области восстанавливают энергоснабжение в ряде районов
В Тверской области восстанавливают энергоснабжение в ряде районов
Энергетики Тверской области оперативно восстанавливают электроснабжение в ряде районов, нарушенное во вторник в результате сильного снегопада, сообщает... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T22:37
2021-01-19T22:37
2021-01-19T22:37
тверская область
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
кимрский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_a938bc12cbc6cb57ccf3d15ee7a0d181.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Энергетики Тверской области оперативно восстанавливают электроснабжение в ряде районов, нарушенное во вторник в результате сильного снегопада, сообщает пресс-служба облправительства.Из-за непогоды локальные отключения электроснабжения произошли в Бежецком, Калязинском, Кимрском районах, а также в Весьегонском муниципальном округе.По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывают региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с главным управлением МЧС России по области. К восстановительным и ремонтным работам привлечено 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц спецтехники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.
https://ria.ru/20210115/energosnabzhenie-1593160428.html
тверская область
кимрский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_e7a852a6ea08337bad111152ea189c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, кимрский район, происшествия