https://ria.ru/20210119/tver-1593755779.html

В Тверской области восстанавливают энергоснабжение в ряде районов

В Тверской области восстанавливают энергоснабжение в ряде районов

Энергетики Тверской области оперативно восстанавливают электроснабжение в ряде районов, нарушенное во вторник в результате сильного снегопада, сообщает... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T22:37

2021-01-19T22:37

2021-01-19T22:37

тверская область

игорь руденя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

кимрский район

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Энергетики Тверской области оперативно восстанавливают электроснабжение в ряде районов, нарушенное во вторник в результате сильного снегопада, сообщает пресс-служба облправительства.Из-за непогоды локальные отключения электроснабжения произошли в Бежецком, Калязинском, Кимрском районах, а также в Весьегонском муниципальном округе.По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывают региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с главным управлением МЧС России по области. К восстановительным и ремонтным работам привлечено 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц спецтехники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.

https://ria.ru/20210115/energosnabzhenie-1593160428.html

тверская область

кимрский район

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игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, кимрский район, происшествия