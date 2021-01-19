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Тверская область
https://ria.ru/20210119/tver-1593755779.html
В Тверской области восстанавливают энергоснабжение в ряде районов
В Тверской области восстанавливают энергоснабжение в ряде районов
Энергетики Тверской области оперативно восстанавливают электроснабжение в ряде районов, нарушенное во вторник в результате сильного снегопада, сообщает... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T22:37
2021-01-19T22:37
тверская область
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
кимрский район
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Энергетики Тверской области оперативно восстанавливают электроснабжение в ряде районов, нарушенное во вторник в результате сильного снегопада, сообщает пресс-служба облправительства.Из-за непогоды локальные отключения электроснабжения произошли в Бежецком, Калязинском, Кимрском районах, а также в Весьегонском муниципальном округе.По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывают региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с главным управлением МЧС России по области. К восстановительным и ремонтным работам привлечено 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц спецтехники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.
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тверская область
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игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, кимрский район, происшествия

В Тверской области восстанавливают энергоснабжение в ряде районов

22:37 19.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Энергетики Тверской области оперативно восстанавливают электроснабжение в ряде районов, нарушенное во вторник в результате сильного снегопада, сообщает пресс-служба облправительства.
Из-за непогоды локальные отключения электроснабжения произошли в Бежецком, Калязинском, Кимрском районах, а также в Весьегонском муниципальном округе.
По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывают региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с главным управлением МЧС России по области.
К восстановительным и ремонтным работам привлечено 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц спецтехники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.

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Тверская областьИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская областьКимрский районПроисшествия
 
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