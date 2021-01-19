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В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
Предельные цены на сахар и растительное масло установили в Еврейской автономной области с учетом коэффициентов, учитывающих транспортировку, фасовку и выкладку... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:23
2021-01-19T07:23
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
биробиджан
еврейская автономная область
хабаровск
общество
экономика
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ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Предельные цены на сахар и растительное масло установили в Еврейской автономной области с учетом коэффициентов, учитывающих транспортировку, фасовку и выкладку товара, сообщает правительство ЕАО.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит правительству самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Новый документ уточняет полномочия кабмина и снимает порог в 30%, тем самым позволяя ему самостоятельно определять, когда регулировать цены. Теперь в целях стабилизации розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории одного или нескольких регионов правительство РФ будет вправе устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней.Отмечается, что те предприниматели, которые подписали документ и выразили готовность к сдерживанию цен, получили возможность закупать растительное масло и сахар по сниженным ценам, которые утверждены на уровне Минпромторга России. Уточняется, что на сегодняшний день соглашение подписали 10 торговых сетей работающие в Биробиджане и в районах области.
россия
биробиджан
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, биробиджан, еврейская автономная область, хабаровск, общество, экономика

В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло

07:23 19.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Предельные цены на сахар и растительное масло установили в Еврейской автономной области с учетом коэффициентов, учитывающих транспортировку, фасовку и выкладку товара, сообщает правительство ЕАО.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит правительству самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Новый документ уточняет полномочия кабмина и снимает порог в 30%, тем самым позволяя ему самостоятельно определять, когда регулировать цены. Теперь в целях стабилизации розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории одного или нескольких регионов правительство РФ будет вправе устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней.
"Документ, регламентирующий верхнюю границу цен, в конце декабря подписали как крупные областные сети, так и розничные организации, работающие в районах ЕАО. С учётом коэффициентов, которые установлены в связи с транспортировкой, фасовкой и выкладкой товара предельные значения цен на сахар и масло составят 54 и 120 рублей соответственно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что те предприниматели, которые подписали документ и выразили готовность к сдерживанию цен, получили возможность закупать растительное масло и сахар по сниженным ценам, которые утверждены на уровне Минпромторга России. Уточняется, что на сегодняшний день соглашение подписали 10 торговых сетей работающие в Биробиджане и в районах области.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинБиробиджанЕврейская автономная областьХабаровскОбществоЭкономика
 
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