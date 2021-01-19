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В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло

В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло

Предельные цены на сахар и растительное масло установили в Еврейской автономной области с учетом коэффициентов, учитывающих транспортировку, фасовку и выкладку... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T07:23

2021-01-19T07:23

2021-01-19T07:23

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

биробиджан

еврейская автономная область

хабаровск

общество

экономика

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ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Предельные цены на сахар и растительное масло установили в Еврейской автономной области с учетом коэффициентов, учитывающих транспортировку, фасовку и выкладку товара, сообщает правительство ЕАО.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит правительству самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Новый документ уточняет полномочия кабмина и снимает порог в 30%, тем самым позволяя ему самостоятельно определять, когда регулировать цены. Теперь в целях стабилизации розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории одного или нескольких регионов правительство РФ будет вправе устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней.Отмечается, что те предприниматели, которые подписали документ и выразили готовность к сдерживанию цен, получили возможность закупать растительное масло и сахар по сниженным ценам, которые утверждены на уровне Минпромторга России. Уточняется, что на сегодняшний день соглашение подписали 10 торговых сетей работающие в Биробиджане и в районах области.

россия

биробиджан

еврейская автономная область

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, биробиджан, еврейская автономная область, хабаровск, общество, экономика