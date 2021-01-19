Лидер республиканцев в сенате обвинил Трампа в провоцировании толпы
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер республиканского большинства Митч Макконнелл выступает по итогам голосования юридического комитета сената за кандидата на должность судьи Верховного суда США. 3 апреля 2017 года
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл обвинил президента Дональда Трампа в провоцировании толпы, которая взяла штурмом Капитолий 6 января.
"Толпу кормили ложью. Ее спровоцировал президент и другие влиятельные люди", - заявил Макконнелл в сенате.
Это заявление прозвучало на фоне возможного процесса по импичменту в сенате.
Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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