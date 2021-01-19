https://ria.ru/20210119/tramp-1593745051.html

Лидер республиканцев в сенате обвинил Трампа в провоцировании толпы

Лидер республиканцев в сенате обвинил Трампа в провоцировании толпы

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл обвинил президента Дональда Трампа в провоцировании толпы, которая взяла штурмом Капитолий 6 января. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T20:33

2021-01-19T20:33

2021-01-19T20:33

захват капитолия в вашингтоне

митч макконнелл

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149156/27/1491562782_0:0:5255:2956_1920x0_80_0_0_0ad45cebcad1552ec2adadcac33762d4.jpg

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл обвинил президента Дональда Трампа в провоцировании толпы, которая взяла штурмом Капитолий 6 января."Толпу кормили ложью. Ее спровоцировал президент и другие влиятельные люди", - заявил Макконнелл в сенате.Это заявление прозвучало на фоне возможного процесса по импичменту в сенате.Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210113/pelosi-1592935133.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире