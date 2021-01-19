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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210119/tramp-1593745051.html
Лидер республиканцев в сенате обвинил Трампа в провоцировании толпы
Лидер республиканцев в сенате обвинил Трампа в провоцировании толпы
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл обвинил президента Дональда Трампа в провоцировании толпы, которая взяла штурмом Капитолий 6 января. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T20:33
2021-01-19T20:33
захват капитолия в вашингтоне
митч макконнелл
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл обвинил президента Дональда Трампа в провоцировании толпы, которая взяла штурмом Капитолий 6 января."Толпу кормили ложью. Ее спровоцировал президент и другие влиятельные люди", - заявил Макконнелл в сенате.Это заявление прозвучало на фоне возможного процесса по импичменту в сенате.Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Лидер республиканцев в сенате обвинил Трампа в провоцировании толпы

20:33 19.01.2021
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер республиканского большинства Митч Макконнелл выступает по итогам голосования юридического комитета сената за кандидата на должность судьи Верховного суда США. 3 апреля 2017 года
Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл выступает по итогам голосования юридического комитета сената за кандидата на должность судьи Верховного суда США. 3 апреля 2017 года - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл обвинил президента Дональда Трампа в провоцировании толпы, которая взяла штурмом Капитолий 6 января.
"Толпу кормили ложью. Ее спровоцировал президент и другие влиятельные люди", - заявил Макконнелл в сенате.
Это заявление прозвучало на фоне возможного процесса по импичменту в сенате.
Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 21:08
Пелоси на дебатах по импичменту назвала Трампа угрозой стране
 
Захват Капитолия в ВашингтонеМитч МакконнеллКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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