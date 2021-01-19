https://ria.ru/20210119/test-1593681287.html
Попова рассказала о тесте, определяющем "британский" штамм коронавируса
Попова рассказала о тесте, определяющем "британский" штамм коронавируса
Новая тест-система, способная выявлять новый британский штамм коронавируса, готова к регистрации в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:21
2021-01-19T14:21
2021-01-19T15:11
анна попова
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Новая тест-система, способная выявлять новый британский штамм коронавируса, готова к регистрации в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма - это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование ", - сказала Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, в РФ готова к регистрации еще одна "иммунохроматографическая тест-система" на определение антигена вируса."Такая тест-система создана на таком высоком уровне впервые, и под нее была специально создана ферментная база, которой раньше в РФ не было", - пояснила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html
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РИА Новости
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Попова: "Готова к регистрации тест-система, способная определить новый вариант британского штамма COVID-19"
Попова: Готова к регистрации тест-система, способная определить новый вариант британского штамма COVID-19
2021-01-19T14:21
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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анна попова, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, в мире