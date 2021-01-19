https://ria.ru/20210119/test-1593681287.html

Попова рассказала о тесте, определяющем "британский" штамм коронавируса

Попова рассказала о тесте, определяющем "британский" штамм коронавируса

Новая тест-система, способная выявлять новый британский штамм коронавируса, готова к регистрации в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:21

2021-01-19T14:21

2021-01-19T15:11

анна попова

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Новая тест-система, способная выявлять новый британский штамм коронавируса, готова к регистрации в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма - это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование ", - сказала Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, в РФ готова к регистрации еще одна "иммунохроматографическая тест-система" на определение антигена вируса."Такая тест-система создана на таком высоком уровне впервые, и под нее была специально создана ферментная база, которой раньше в РФ не было", - пояснила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Попова: "Готова к регистрации тест-система, способная определить новый вариант британского штамма COVID-19" Попова: Готова к регистрации тест-система, способная определить новый вариант британского штамма COVID-19 2021-01-19T14:21 true PT0M31S

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