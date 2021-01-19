Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/test-1593681287.html
Попова рассказала о тесте, определяющем "британский" штамм коронавируса
Попова рассказала о тесте, определяющем "британский" штамм коронавируса
Новая тест-система, способная выявлять новый британский штамм коронавируса, готова к регистрации в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:21
2021-01-19T15:11
анна попова
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593689977_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8a13d2d8d8c0516f12b0130290c38b9f.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Новая тест-система, способная выявлять новый британский штамм коронавируса, готова к регистрации в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма - это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование ", - сказала Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, в РФ готова к регистрации еще одна "иммунохроматографическая тест-система" на определение антигена вируса."Такая тест-система создана на таком высоком уровне впервые, и под нее была специально создана ферментная база, которой раньше в РФ не было", - пояснила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Попова: "Готова к регистрации тест-система, способная определить новый вариант британского штамма COVID-19"
Попова: Готова к регистрации тест-система, способная определить новый вариант британского штамма COVID-19
2021-01-19T14:21
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593689977_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7ae97378de09f70f45160669fa5eba03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна попова, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, в мире

Попова рассказала о тесте, определяющем "британский" штамм коронавируса

14:21 19.01.2021 (обновлено: 15:11 19.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Новая тест-система, способная выявлять новый британский штамм коронавируса, готова к регистрации в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Готова к регистрации новая тест-система, которая в ПЦР-исследовании может определить новый вариант британского штамма - это платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы, не тратя огромные средства на секвенирование ", - сказала Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, в РФ готова к регистрации еще одна "иммунохроматографическая тест-система" на определение антигена вируса.
"Такая тест-система создана на таком высоком уровне впервые, и под нее была специально создана ферментная база, которой раньше в РФ не было", - пояснила Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 03:09Распространение коронавируса
Эпидемиолог оценил заразность "британского" штамма COVID-19
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
Лента новостейМолния