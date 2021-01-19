https://ria.ru/20210119/tela-1593603070.html

В Турции опознали тела двух украинцев с затонувшего сухогруза Arvin

В Турции опознали тела двух украинцев с затонувшего сухогруза Arvin

Тела двух украинцев, членов экипажа затонувшего сухогруза Arvin, извлекли из воды и опознали в Турции, поиски трех без вести пропавших членов экипажа... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T00:11

2021-01-19T00:11

2021-01-19T00:11

крушение украинского судна в турции

россия

российский профсоюз моряков

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

турция

камбоджа

палау

киев

украина

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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Тела двух украинцев, членов экипажа затонувшего сухогруза Arvin, извлекли из воды и опознали в Турции, поиски трех без вести пропавших членов экипажа продолжаются, сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.В воскресенье украинский сухогруз "Арвин" затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 человек: двое россиян и 10 граждан Украины. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены, трое погибли, поиск еще троих продолжается. Среди шести спасенных - старший техник судна россиянин Николай Кринов, сказали РИА Новости в посольстве РФ в Турции. В Росморречфлоте агентству говорили, что спасенные моряки доставлены на берег в госпиталь, их состояние удовлетворительное. По данным посольства Украины, граждан этой страны, спасенных с затонувшего сухогруза, выписали из больницы, консулы готовят документы для возвращения их домой. Билык сообщил, что украинские моряки, спасенные с затонувшего у побережья Турции судна Arvin, вернутся домой во вторник.Дипломат также рассказал о деталях операции. "Из-за сложных погодных условий было трудно доставать тела утонувших. Пришлось привлекать дополнительную спасательную технику", - рассказал консул.Согласно данным портала vesselfinder, сухогруз Арвин (Arvin) до 1992 года ходил под российским флагом. Тогда судно эксплуатировалось "Беломоро-Онежским пароходством". Позднее оно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау. Порт приписки Малакаль Харбор.Как ранее заявили в Российском профсоюзе моряков, оператором судна была украинская компания Tesoro Marine. По данным портала fleetphoto, владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

https://ria.ru/20210118/sukhogruz-1593466191.html

россия

турция

камбоджа

палау

киев

украина

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Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими. 2021-01-19T00:11 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение украинского судна в турции, россия, российский профсоюз моряков, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), турция, камбоджа, палау, киев, украина, в мире