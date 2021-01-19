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Консульство в Нью-Йорке прокомментировало отключение телефонной связи
Консульство в Нью-Йорке прокомментировало отключение телефонной связи
В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий, из-за чего у российской диаспоры возникают огромные проблемы, заявил... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-19T20:22
2021-01-20T05:19
отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий, из-за чего у российской диаспоры возникают огромные проблемы, заявил его консул Алексей Топольский.Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства; кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет. По словам источника РИА Новости, Штаты ссылаются на технические трудности.Как подчеркнул консул генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, в дипмиссии около двух суток полностью отсутствует городская телефонная связь.Топольский рассказал, что члены российской диаспоры, проживающей в консульском округе, "не могут просто связаться с консульством, назначить дату визита в консульство по интересующим их вопросам".У дипмиссии также нет возможности пользоваться связью по служебной необходимости.По словам консула, американской стороне пока не удалось устранить "некие технические проблемы", из-за которых якобы была отключена телефонная связь.Топольский добавил, что не готов конкретизировать, нарушением чего стала данная ситуация."Хотелось бы, чтобы связь была установлена в ближайшее время", — заключил дипломат.В конце прошлого года в американских СМИ появились публикации, где со ссылкой на Госдепартамент утверждалось, что посольство США в Москве недоукомплектовано и перегружено. Причиной этого якобы стали "затяжные переговоры" по дипломатическим визам.После этого российское посольство в американской столице обвинило Вашингтон в развязывании визовой войны, а сообщения СМИ назвало не соответствующими действительности. В диппредставительстве также отметили, что Вашингтон насаживает практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.Помимо этого, в конце прошлого года США сообщили о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы дипмиссии в Екатеринбурге. В Госдепартаменте заявили, что никаких действий в отношении российских представительств не планируется.
https://ria.ru/20201219/konsulstvo-1590013437.html
https://ria.ru/20201219/consulate-1590044156.html
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отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке, россия, нью-йорк (город), сша, в мире

Консульство в Нью-Йорке прокомментировало отключение телефонной связи

20:22 19.01.2021 (обновлено: 05:19 20.01.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor / Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий, из-за чего у российской диаспоры возникают огромные проблемы, заявил его консул Алексей Топольский.
Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства; кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет. По словам источника РИА Новости, Штаты ссылаются на технические трудности.
Как подчеркнул консул генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, в дипмиссии около двух суток полностью отсутствует городская телефонная связь.

"Речь идет не об одной, двух, трех, а о нескольких десятках телефонных линий, которые были по сути отрезаны от связи единомоментно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Топольский рассказал, что члены российской диаспоры, проживающей в консульском округе, "не могут просто связаться с консульством, назначить дату визита в консульство по интересующим их вопросам".
У дипмиссии также нет возможности пользоваться связью по служебной необходимости.
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По словам консула, американской стороне пока не удалось устранить "некие технические проблемы", из-за которых якобы была отключена телефонная связь.
Топольский добавил, что не готов конкретизировать, нарушением чего стала данная ситуация.
"Хотелось бы, чтобы связь была установлена в ближайшее время", — заключил дипломат.
В конце прошлого года в американских СМИ появились публикации, где со ссылкой на Госдепартамент утверждалось, что посольство США в Москве недоукомплектовано и перегружено. Причиной этого якобы стали "затяжные переговоры" по дипломатическим визам.
После этого российское посольство в американской столице обвинило Вашингтон в развязывании визовой войны, а сообщения СМИ назвало не соответствующими действительности. В диппредставительстве также отметили, что Вашингтон насаживает практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.
Помимо этого, в конце прошлого года США сообщили о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы дипмиссии в Екатеринбурге. В Госдепартаменте заявили, что никаких действий в отношении российских представительств не планируется.
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