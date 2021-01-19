https://ria.ru/20210119/svyaz-1593743228.html

Консульство в Нью-Йорке прокомментировало отключение телефонной связи

Консульство в Нью-Йорке прокомментировало отключение телефонной связи

В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий, из-за чего у российской диаспоры возникают огромные проблемы, заявил... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-19T20:22

2021-01-19T20:22

2021-01-20T05:19

отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке

россия

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593722275_0:1980:1811:2999_1920x0_80_0_0_95bd4a93e925e13dd24bd5603785fb51.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий, из-за чего у российской диаспоры возникают огромные проблемы, заявил его консул Алексей Топольский.Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства; кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет. По словам источника РИА Новости, Штаты ссылаются на технические трудности.Как подчеркнул консул генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, в дипмиссии около двух суток полностью отсутствует городская телефонная связь.Топольский рассказал, что члены российской диаспоры, проживающей в консульском округе, "не могут просто связаться с консульством, назначить дату визита в консульство по интересующим их вопросам".У дипмиссии также нет возможности пользоваться связью по служебной необходимости.По словам консула, американской стороне пока не удалось устранить "некие технические проблемы", из-за которых якобы была отключена телефонная связь.Топольский добавил, что не готов конкретизировать, нарушением чего стала данная ситуация."Хотелось бы, чтобы связь была установлена в ближайшее время", — заключил дипломат.В конце прошлого года в американских СМИ появились публикации, где со ссылкой на Госдепартамент утверждалось, что посольство США в Москве недоукомплектовано и перегружено. Причиной этого якобы стали "затяжные переговоры" по дипломатическим визам.После этого российское посольство в американской столице обвинило Вашингтон в развязывании визовой войны, а сообщения СМИ назвало не соответствующими действительности. В диппредставительстве также отметили, что Вашингтон насаживает практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.Помимо этого, в конце прошлого года США сообщили о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы дипмиссии в Екатеринбурге. В Госдепартаменте заявили, что никаких действий в отношении российских представительств не планируется.

https://ria.ru/20201219/konsulstvo-1590013437.html

https://ria.ru/20201219/consulate-1590044156.html

россия

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке, россия, нью-йорк (город), сша, в мире