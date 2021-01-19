https://ria.ru/20210119/svyaz-1593718306.html

Консульство России в Нью-Йорке оставили без телефонной связи

Консульство России в Нью-Йорке оставили без телефонной связи

Американская сторона отключила телефонные линии генконсульства России в Нью-Йорке с 18 января, есть перебои с интернет-связью, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-19T17:54

2021-01-19T17:54

2021-01-20T05:19

отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке

в мире

россия

нью-йорк (город)

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 19 янв — РИА Новости. Американская сторона отключила телефонные линии генконсульства России в Нью-Йорке с 18 января, есть перебои с интернет-связью, сообщили РИА Новости в дипмиссии."С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии генконсульства. Периодически возникают перебои с доступом в интернет", — сказал собеседник агентства.В этой связи, по его словам, граждане России испытывают большие проблемы, если хотят связаться с консульством.Как указал источник, американская сторона ссылается на технические трудности."Якобы не могут решить вопрос на протяжении двух суток. Такого просто не было никогда. И у нас не одна, и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом", — указал он.В декабре российское посольство в Вашингтоне назвало американскую сторону инициатором визовой войны. Так, в представительстве прокомментировали публикации в американских СМИ, где со ссылкой на Госдепартамент сообщалось, что посольство США в Москве недоукомплектовано и перегружено. Причиной этого назвали "затяжные переговоры" по дипломатическим визам.В публикациях говорилось, что США не могут сделать визы специалистам, которые должны прибыть в посольство для того, чтобы отремонтировать неисправные лифты и пожарную сигнализацию. Кроме того, высокопоставленные дипломаты якобы вынуждены заниматься уборкой снега и работать с дезинфицирующими средствами. В российском посольстве назвали эти сообщения не соответствующими действительности.При этом в представительстве отметили, что Вашингтон навязал Москве практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.Помимо этого, в конце прошлого года США сообщили о закрытии генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. В Госдепартаменте заявили, что никаких действий в отношении российских представительств не планируется.

https://ria.ru/20201219/konsulstvo-1590013437.html

https://ria.ru/20201219/consulate-1590044156.html

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отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке, в мире, россия, нью-йорк (город), сша