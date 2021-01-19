https://ria.ru/20210119/strelba-1593686936.html
В центре Москвы обстреляли дом
В центре Москвы обстреляли дом
Житель Подмосковья обстрелял из пневматического пистолета дом в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила замначальника... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:49
2021-01-19T14:49
2021-01-19T14:49
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Житель Подмосковья обстрелял из пневматического пистолета дом в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь."В полицию поступило сообщение от граждан о стрельбе на Новорогожской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в окно одной из квартир дома неизвестный гражданин произвел не менее четырех выстрелов", - сказала Гузь.Позднее неподалеку задержали 24-летнего жителя Подмосковья."Установлено, что злоумышленник, находясь в компании двоих друзей, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону жилого дома. В ходе личного досмотра у молодого человека изъят пневматический пистолет", - добавила Гузь.Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20210104/strelba-1592005862.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Житель Подмосковья
обстрелял из пневматического пистолета дом в центре Москвы
, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
"В полицию поступило сообщение от граждан о стрельбе на Новорогожской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в окно одной из квартир дома неизвестный гражданин произвел не менее четырех выстрелов", - сказала Гузь.
Позднее неподалеку задержали 24-летнего жителя Подмосковья.
"Установлено, что злоумышленник, находясь в компании двоих друзей, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону жилого дома. В ходе личного досмотра у молодого человека изъят пневматический пистолет", - добавила Гузь.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), подозреваемый находится под подпиской о невыезде.