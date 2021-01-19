https://ria.ru/20210119/strelba-1593686936.html

В центре Москвы обстреляли дом

В центре Москвы обстреляли дом

Житель Подмосковья обстрелял из пневматического пистолета дом в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила замначальника... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:49

2021-01-19T14:49

2021-01-19T14:49

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Житель Подмосковья обстрелял из пневматического пистолета дом в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь."В полицию поступило сообщение от граждан о стрельбе на Новорогожской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в окно одной из квартир дома неизвестный гражданин произвел не менее четырех выстрелов", - сказала Гузь.Позднее неподалеку задержали 24-летнего жителя Подмосковья."Установлено, что злоумышленник, находясь в компании двоих друзей, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону жилого дома. В ходе личного досмотра у молодого человека изъят пневматический пистолет", - добавила Гузь.Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20210104/strelba-1592005862.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), происшествия