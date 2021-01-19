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В центре Москвы обстреляли дом
В центре Москвы обстреляли дом
Житель Подмосковья обстрелял из пневматического пистолета дом в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила замначальника... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:49
2021-01-19T14:49
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Житель Подмосковья обстрелял из пневматического пистолета дом в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь."В полицию поступило сообщение от граждан о стрельбе на Новорогожской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в окно одной из квартир дома неизвестный гражданин произвел не менее четырех выстрелов", - сказала Гузь.Позднее неподалеку задержали 24-летнего жителя Подмосковья."Установлено, что злоумышленник, находясь в компании двоих друзей, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону жилого дома. В ходе личного досмотра у молодого человека изъят пневматический пистолет", - добавила Гузь.Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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москва, московская область (подмосковье), происшествия

В центре Москвы обстреляли дом

14:49 19.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Житель Подмосковья обстрелял из пневматического пистолета дом в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
"В полицию поступило сообщение от граждан о стрельбе на Новорогожской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в окно одной из квартир дома неизвестный гражданин произвел не менее четырех выстрелов", - сказала Гузь.
Позднее неподалеку задержали 24-летнего жителя Подмосковья.
"Установлено, что злоумышленник, находясь в компании двоих друзей, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону жилого дома. В ходе личного досмотра у молодого человека изъят пневматический пистолет", - добавила Гузь.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 23:37
В Москве неадекватный мужчина устроил стрельбу
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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