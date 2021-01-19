Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20210119/starliner-1593715206.html
Программное обеспечение Starliner проверили перед тестовым полетом к МКС
Программное обеспечение Starliner проверили перед тестовым полетом к МКС
Программное обеспечение космического корабля Starliner, с которым возникла проблема в первом беспилотном полете, прошло проверки и допущено к повторному... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:33
2021-01-19T17:33
наука
джанетт эппс
хайтам манна
земля
барри уилмор
рд-180
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156056/43/1560564366_0:53:985:607_1920x0_80_0_0_5cc0ac58d3d11481e4ba0224691acc28.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Программное обеспечение космического корабля Starliner, с которым возникла проблема в первом беспилотном полете, прошло проверки и допущено к повторному тестовому полету на Международную космическую станцию (МКС), сообщила компания Boeing.В декабре 2019 года был запущен первый Starliner без экипажа, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. Впоследствии в НАСА объявили, что в Starliner выявили "множество проблем" с программным обеспечением и что корабль во время полета могли дважды потерять, хотя в итоге он успешно вернулся на Землю."Наши команды в Хьюстоне и по всей стране провели полный обзор полетного программного обеспечения для корабля Starliner и процесса проверки обновлений в будущем. Программное обеспечение для второго беспилотного корабля теперь официально квалифицировано для полета", - говорится в сообщении космического подразделения компании Boeing в Twitter.Ранее сообщалось, что корабль планируется запустить 29 марта. Программой его полета предусмотрена стыковка с МКС и возвращение на Землю через неделю на западе США.В случае успешного испытательного беспилотного полета Starliner не ранее июня 2021 года отправится к МКС с экипажем в составе астронавтов НАСА Майкла Финка, Барри Уилмора и Николь Аунапу Манн. Первый штатный рейс корабля намечается не ранее конца декабря 2021 года с астронавтами НАСА Сунитой Уилльямс, Джошем Кассадой и Джанетт Эппс.В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз".В США для отправки астронавтов на станцию были разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Корабль Crew Dragon уже совершил испытательные беспилотный и пилотируемый полеты и в настоящее время выполняет свой первый штатный полет на МКС.Корабль Starliner запускается с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью американской ракеты Atlas-5, на первой ступени которой используется двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш".
https://ria.ru/20201010/astronavt-1579192622.html
земля
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156056/43/1560564366_53:0:934:661_1920x0_80_0_0_2ea5b1a9ad55c3ebca195e2650c90c15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанетт эппс, хайтам манна, земля, барри уилмор, рд-180, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, флорида, сша

Программное обеспечение Starliner проверили перед тестовым полетом к МКС

17:33 19.01.2021
 
© NASA / BoeingКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© NASA / Boeing
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Программное обеспечение космического корабля Starliner, с которым возникла проблема в первом беспилотном полете, прошло проверки и допущено к повторному тестовому полету на Международную космическую станцию (МКС), сообщила компания Boeing.
В декабре 2019 года был запущен первый Starliner без экипажа, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. Впоследствии в НАСА объявили, что в Starliner выявили "множество проблем" с программным обеспечением и что корабль во время полета могли дважды потерять, хотя в итоге он успешно вернулся на Землю.
"Наши команды в Хьюстоне и по всей стране провели полный обзор полетного программного обеспечения для корабля Starliner и процесса проверки обновлений в будущем. Программное обеспечение для второго беспилотного корабля теперь официально квалифицировано для полета", - говорится в сообщении космического подразделения компании Boeing в Twitter.
Ранее сообщалось, что корабль планируется запустить 29 марта. Программой его полета предусмотрена стыковка с МКС и возвращение на Землю через неделю на западе США.
В случае успешного испытательного беспилотного полета Starliner не ранее июня 2021 года отправится к МКС с экипажем в составе астронавтов НАСА Майкла Финка, Барри Уилмора и Николь Аунапу Манн. Первый штатный рейс корабля намечается не ранее конца декабря 2021 года с астронавтами НАСА Сунитой Уилльямс, Джошем Кассадой и Джанетт Эппс.
Американский астронавт Крис Фергюсон - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября 2020, 16:50Наука
Астронавт Фергюсон отказался от полета на Starliner ради свадьбы дочери
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз".
В США для отправки астронавтов на станцию были разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Корабль Crew Dragon уже совершил испытательные беспилотный и пилотируемый полеты и в настоящее время выполняет свой первый штатный полет на МКС.
Корабль Starliner запускается с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью американской ракеты Atlas-5, на первой ступени которой используется двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш".
 
НаукаДжанетт ЭппсХайтам МаннаЗемляБарри УилморРД-180Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXФлоридаСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
07:02CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
04:03МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
03:55Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
Лента новостейМолния