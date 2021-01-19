https://ria.ru/20210119/starliner-1593715206.html

Программное обеспечение Starliner проверили перед тестовым полетом к МКС

Программное обеспечение Starliner проверили перед тестовым полетом к МКС

Программное обеспечение космического корабля Starliner, с которым возникла проблема в первом беспилотном полете, прошло проверки и допущено к повторному... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:33

2021-01-19T17:33

2021-01-19T17:33

наука

джанетт эппс

хайтам манна

земля

барри уилмор

рд-180

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Программное обеспечение космического корабля Starliner, с которым возникла проблема в первом беспилотном полете, прошло проверки и допущено к повторному тестовому полету на Международную космическую станцию (МКС), сообщила компания Boeing.В декабре 2019 года был запущен первый Starliner без экипажа, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. Впоследствии в НАСА объявили, что в Starliner выявили "множество проблем" с программным обеспечением и что корабль во время полета могли дважды потерять, хотя в итоге он успешно вернулся на Землю."Наши команды в Хьюстоне и по всей стране провели полный обзор полетного программного обеспечения для корабля Starliner и процесса проверки обновлений в будущем. Программное обеспечение для второго беспилотного корабля теперь официально квалифицировано для полета", - говорится в сообщении космического подразделения компании Boeing в Twitter.Ранее сообщалось, что корабль планируется запустить 29 марта. Программой его полета предусмотрена стыковка с МКС и возвращение на Землю через неделю на западе США.В случае успешного испытательного беспилотного полета Starliner не ранее июня 2021 года отправится к МКС с экипажем в составе астронавтов НАСА Майкла Финка, Барри Уилмора и Николь Аунапу Манн. Первый штатный рейс корабля намечается не ранее конца декабря 2021 года с астронавтами НАСА Сунитой Уилльямс, Джошем Кассадой и Джанетт Эппс.В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз".В США для отправки астронавтов на станцию были разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Корабль Crew Dragon уже совершил испытательные беспилотный и пилотируемый полеты и в настоящее время выполняет свой первый штатный полет на МКС.Корабль Starliner запускается с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью американской ракеты Atlas-5, на первой ступени которой используется двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш".

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