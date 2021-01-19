Программное обеспечение Starliner проверили перед тестовым полетом к МКС
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Программное обеспечение космического корабля Starliner, с которым возникла проблема в первом беспилотном полете, прошло проверки и допущено к повторному тестовому полету на Международную космическую станцию (МКС), сообщила компания Boeing.
В декабре 2019 года был запущен первый Starliner без экипажа, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена. Впоследствии в НАСА объявили, что в Starliner выявили "множество проблем" с программным обеспечением и что корабль во время полета могли дважды потерять, хотя в итоге он успешно вернулся на Землю.
"Наши команды в Хьюстоне и по всей стране провели полный обзор полетного программного обеспечения для корабля Starliner и процесса проверки обновлений в будущем. Программное обеспечение для второго беспилотного корабля теперь официально квалифицировано для полета", - говорится в сообщении космического подразделения компании Boeing в Twitter.
Ранее сообщалось, что корабль планируется запустить 29 марта. Программой его полета предусмотрена стыковка с МКС и возвращение на Землю через неделю на западе США.
В случае успешного испытательного беспилотного полета Starliner не ранее июня 2021 года отправится к МКС с экипажем в составе астронавтов НАСА Майкла Финка, Барри Уилмора и Николь Аунапу Манн. Первый штатный рейс корабля намечается не ранее конца декабря 2021 года с астронавтами НАСА Сунитой Уилльямс, Джошем Кассадой и Джанетт Эппс.
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В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз".
В США для отправки астронавтов на станцию были разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Корабль Crew Dragon уже совершил испытательные беспилотный и пилотируемый полеты и в настоящее время выполняет свой первый штатный полет на МКС.
Корабль Starliner запускается с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью американской ракеты Atlas-5, на первой ступени которой используется двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш".