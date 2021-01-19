https://ria.ru/20210119/ssha-1593668685.html

Песков заявил, что у избирательной системы в США проблемы с прозрачностью

Песков заявил, что у избирательной системы в США проблемы с прозрачностью

В США налицо проблемы с прозрачностью и международным мониторингом избирательной системы, это привело к серьезной дестабилизации в стране, за которой с тревогой РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:33

2021-01-19T13:33

2021-01-19T13:33

захват капитолия в вашингтоне

второй импичмент дональду трампу

капитолий

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590533323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97a60480c0de9d873a0afb52fcd4a63e.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В США налицо проблемы с прозрачностью и международным мониторингом избирательной системы, это привело к серьезной дестабилизации в стране, за которой с тревогой наблюдают другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что в Кремле могут "просто констатировать наличие этих проблем", которое вряд ли кто-то может отрицать, однако от оценок ситуации хотели бы воздержаться.На прошедших выборах в США Дональд Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе на выборах и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/volodin-1593662610.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире