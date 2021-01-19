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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210119/ssha-1593668685.html
Песков заявил, что у избирательной системы в США проблемы с прозрачностью
Песков заявил, что у избирательной системы в США проблемы с прозрачностью
В США налицо проблемы с прозрачностью и международным мониторингом избирательной системы, это привело к серьезной дестабилизации в стране, за которой с тревогой РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:33
2021-01-19T13:33
захват капитолия в вашингтоне
второй импичмент дональду трампу
капитолий
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В США налицо проблемы с прозрачностью и международным мониторингом избирательной системы, это привело к серьезной дестабилизации в стране, за которой с тревогой наблюдают другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что в Кремле могут "просто констатировать наличие этих проблем", которое вряд ли кто-то может отрицать, однако от оценок ситуации хотели бы воздержаться.На прошедших выборах в США Дональд Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе на выборах и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире

Песков заявил, что у избирательной системы в США проблемы с прозрачностью

13:33 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В США налицо проблемы с прозрачностью и международным мониторингом избирательной системы, это привело к серьезной дестабилизации в стране, за которой с тревогой наблюдают другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом. Эти все проблемы налицо, и все эти проблемы, конечно, привели к серьёзной дестабилизации внутри политический ситуации в стране, которая, в том числе, к сожалению, привела и к таким крайним выражениям, которые мы, к сожалению, вместе с другими странами мира с тревогой наблюдали", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле могут "просто констатировать наличие этих проблем", которое вряд ли кто-то может отрицать, однако от оценок ситуации хотели бы воздержаться.
На прошедших выборах в США Дональд Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе на выборах и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
13:04
Володин раскритиковал сложившуюся в США после выборов ситуацию
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВторой импичмент Дональду ТрампуКапитолийДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковВашингтон (город)СШАВ мире
 
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