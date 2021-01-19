Песков заявил, что у избирательной системы в США проблемы с прозрачностью
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В США налицо проблемы с прозрачностью и международным мониторингом избирательной системы, это привело к серьезной дестабилизации в стране, за которой с тревогой наблюдают другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом. Эти все проблемы налицо, и все эти проблемы, конечно, привели к серьёзной дестабилизации внутри политический ситуации в стране, которая, в том числе, к сожалению, привела и к таким крайним выражениям, которые мы, к сожалению, вместе с другими странами мира с тревогой наблюдали", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле могут "просто констатировать наличие этих проблем", которое вряд ли кто-то может отрицать, однако от оценок ситуации хотели бы воздержаться.
На прошедших выборах в США Дональд Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе на выборах и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.