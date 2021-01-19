https://ria.ru/20210119/ssha-1593654960.html

Володин обвинил США в поощрении насильственных действий

Володин обвинил США в поощрении насильственных действий

Россия всегда выступала против насильственных действий, а Соединенные Штаты Америки (США), наоборот, такие меры поощряли, заявил спикер ГД Вячеслав Володин на... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:34

2021-01-19T12:34

2021-01-19T12:34

госдума рф

вячеслав володин

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия всегда выступала против насильственных действий, а Соединенные Штаты Америки (США), наоборот, такие меры поощряли, заявил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы во вторник.По его словам, многие годы политическая элита США сталкивала американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному, гендерному принципу, по политическим предпочтениям. В ходе предвыборной президентской гонки это, по словам Володина, приобрело "исключительно острый и опасный для обеих сторон характер". Использование этих инструментов одной политической силой не могло не привести к радикализации сторонников другой, отметил спикер Госдумы. В данном случае - сторонников уходящего президента, добавил онКак отметил спикер ГД, в Европе, на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке участники несанкционированных акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию."Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", - добавил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, сша, в мире