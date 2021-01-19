Володин обвинил США в поощрении насильственных действий
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия всегда выступала против насильственных действий, а Соединенные Штаты Америки (США), наоборот, такие меры поощряли, заявил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы во вторник.
По его словам, многие годы политическая элита США сталкивала американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному, гендерному принципу, по политическим предпочтениям. В ходе предвыборной президентской гонки это, по словам Володина, приобрело "исключительно острый и опасный для обеих сторон характер". Использование этих инструментов одной политической силой не могло не привести к радикализации сторонников другой, отметил спикер Госдумы. В данном случае - сторонников уходящего президента, добавил он
"Мы всегда были против этого и считаем, что это недопустимо. Борьба за власть, развернувшаяся между двумя ведущими партиями США привела к штурму парламента и человеческим жертвам. Мы всегда, и сегодня хочу это подчеркнуть, выступали против насильственных, неконституционных действий, а Соединенные Штаты Америки, наоборот, эти процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира, вмешиваясь в их суверенные дела", - заявил Володин.
Как отметил спикер ГД, в Европе, на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке участники несанкционированных акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию.
"Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", - добавил спикер Госдумы.
15 января, 08:00Страна готовится к репрессиям: загадочные смерти уже начались