https://ria.ru/20210119/ssha-1593650361.html

Володин назвал избирательную систему США архаичной

Володин назвал избирательную систему США архаичной

Сегодня всем очевидно, что у США нет стандартов демократии, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости, заявил... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:13

2021-01-19T12:13

2021-01-19T12:25

госдума рф

вячеслав володин

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сегодня всем очевидно, что у США нет стандартов демократии, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, "их избирательная система архаична, в ней нет открытости, она неподконтрольна обществу".Председатель Госдумы РФ отметил, что в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", - добавил Володин.

https://ria.ru/20210112/amerika-1592625742.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, сша, в мире