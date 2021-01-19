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Володин назвал избирательную систему США архаичной
Володин назвал избирательную систему США архаичной
Сегодня всем очевидно, что у США нет стандартов демократии, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости, заявил... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:13
2021-01-19T12:25
госдума рф
вячеслав володин
сша
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сегодня всем очевидно, что у США нет стандартов демократии, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, "их избирательная система архаична, в ней нет открытости, она неподконтрольна обществу".Председатель Госдумы РФ отметил, что в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", - добавил Володин.
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госдума рф, вячеслав володин, сша, в мире

Володин назвал избирательную систему США архаичной

12:13 19.01.2021 (обновлено: 12:25 19.01.2021)
 
© AP Photo / Tony DejakИзбирательный участок в Кливленде, США
Избирательный участок в Кливленде, США - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Tony Dejak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сегодня всем очевидно, что у США нет стандартов демократии, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет", - заявил Володин во вторник на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, "их избирательная система архаична, в ней нет открытости, она неподконтрольна обществу".
Председатель Госдумы РФ отметил, что в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", - добавил Володин.
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 08:00
Станут ли расколотые США опаснее для внешнего мира?
 
Госдума РФВячеслав ВолодинСШАВ мире
 
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