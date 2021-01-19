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Володин назвал действия американских соцсетей беспределом
Володин назвал действия американских соцсетей беспределом
Важно, чтобы беспредел со стороны американских соцсетей не повторился в РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:22
2021-01-19T12:34
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Важно, чтобы беспредел со стороны американских соцсетей не повторился в РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Выступая на пленарном заседании Госдумы, он напомнил, что Twitter и Facebook заблокировали аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Володин назвал это "прямым посягательством на фундаментальные права и свободы граждан США"."Американские информационные платформы и IT-компании имеют глобальный международный, а по мути - монопольный характер. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран? ... Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства", - рассказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети. Американские информплатформы и IT-компании имеют глобальный международный характер.
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facebook, дональд трамп, twitter, россия, госдума рф, вячеслав володин, сша, в мире

Володин назвал действия американских соцсетей беспределом

12:22 19.01.2021 (обновлено: 12:34 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Важно, чтобы беспредел со стороны американских соцсетей не повторился в РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Выступая на пленарном заседании Госдумы, он напомнил, что Twitter и Facebook заблокировали аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Володин назвал это "прямым посягательством на фундаментальные права и свободы граждан США".
"Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел - а по-другому назвать невозможно - со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ", - заявил Володин.
"Американские информационные платформы и IT-компании имеют глобальный международный, а по мути - монопольный характер. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран? ... Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства", - рассказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети. Американские информплатформы и IT-компании имеют глобальный международный характер.
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