Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/soldat-1593759612.html
Американского солдата обвинили в попытке оказать помощь террористам
Американского солдата обвинили в попытке оказать помощь террористам
Солдата американской армии арестовали во вторник по обвинению попытке оказания помощи террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-19T23:57
2021-01-20T05:17
фбр
исламское государство
ближний восток
мемориал
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/144877/11/1448771160_0:305:5019:3128_1920x0_80_0_0_1d552a4c663edc39b611c9c9ac484bbf.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Солдата американской армии арестовали во вторник по обвинению попытке оказания помощи террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) в осуществлении атаки на солдат США на Ближнем Востоке, а также на Национальный мемориал 11 сентября (Мемориал 9/11) в Нью-Йорке, сообщается на сайте минюста США.Коул Джеймс Бриджес был арестован на основании "федеральных обвинений в терроризме, основанных на его предполагаемых попытках по оказанию помощи ИГ* в нападении на американских солдат на Ближнем Востоке и их убийстве".Согласно обвинительному заключению, Бриджес вступил в армию в 2019 году. В тот же год он начал изучать онлайн-пропаганду, продвигающую террористическую идеологию, и сам выражал поддержку ИГ* в соцсетях. В октябре 2020 года Бриджес начал свое общение с сотрудником ФБР под прикрытием, который выдавал себя за сторонника ИГ*, связанного с боевиками на Ближнем Востоке. В ходе общения Бриджес выражал желание помогать терррористам.Отмечается, что обвиняемый также проводил инструктаж предполагаемых боевиков ИГ*, в том числе давал советы о потенциальных целях в Нью-Йорке, включая Мемориал 9/11. "Примерно в декабре 2020 года Бриджес начал предоставлять сотруднику ФБР под прикрытием инструкции для предполагаемых боевиков ИГ* о том, как атаковать силы США на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на сайте минюста.Обвиняемый также отправлял сотруднику ФБР видео с поддержкой террористической группировки.Бриджесу предъявили обвинения по двум пунктам - попытка оказания материальной помощи ИГ* и попытка убийства военнослужащих США - каждый из которых предполагает до 20 лет лишения свободы.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/ssha-1593243884.html
https://ria.ru/20210114/ssha-1593024726.html
ближний восток
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/144877/11/1448771160_0:0:4643:3482_1920x0_80_0_0_66bd568b89712b719a58d1d38cbeb7ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, исламское государство, ближний восток, мемориал, нью-йорк (город), сша, в мире

Американского солдата обвинили в попытке оказать помощь террористам

23:57 19.01.2021 (обновлено: 05:17 20.01.2021)
 
© AP Photo / Karim KadimАмериканские инструкторы в Ираке
Американские инструкторы в Ираке - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Karim Kadim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Солдата американской армии арестовали во вторник по обвинению попытке оказания помощи террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) в осуществлении атаки на солдат США на Ближнем Востоке, а также на Национальный мемориал 11 сентября (Мемориал 9/11) в Нью-Йорке, сообщается на сайте минюста США.
Коул Джеймс Бриджес был арестован на основании "федеральных обвинений в терроризме, основанных на его предполагаемых попытках по оказанию помощи ИГ* в нападении на американских солдат на Ближнем Востоке и их убийстве".
Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 17:50
США сократили численность своего контингента в Афганистане и Ираке
Согласно обвинительному заключению, Бриджес вступил в армию в 2019 году. В тот же год он начал изучать онлайн-пропаганду, продвигающую террористическую идеологию, и сам выражал поддержку ИГ* в соцсетях. В октябре 2020 года Бриджес начал свое общение с сотрудником ФБР под прикрытием, который выдавал себя за сторонника ИГ*, связанного с боевиками на Ближнем Востоке. В ходе общения Бриджес выражал желание помогать терррористам.
Отмечается, что обвиняемый также проводил инструктаж предполагаемых боевиков ИГ*, в том числе давал советы о потенциальных целях в Нью-Йорке, включая Мемориал 9/11. "Примерно в декабре 2020 года Бриджес начал предоставлять сотруднику ФБР под прикрытием инструкции для предполагаемых боевиков ИГ* о том, как атаковать силы США на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на сайте минюста.
Обвиняемый также отправлял сотруднику ФБР видео с поддержкой террористической группировки.
Бриджесу предъявили обвинения по двум пунктам - попытка оказания материальной помощи ИГ* и попытка убийства военнослужащих США - каждый из которых предполагает до 20 лет лишения свободы.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 14:46
Лавров: США ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке
 
ФБРИсламское государствоБлижний ВостокМемориалНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
07:02CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
04:03МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
03:55Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
Лента новостейМолния