https://ria.ru/20210119/soldat-1593759612.html
Американского солдата обвинили в попытке оказать помощь террористам
Американского солдата обвинили в попытке оказать помощь террористам
Солдата американской армии арестовали во вторник по обвинению попытке оказания помощи террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-19T23:57
2021-01-19T23:57
2021-01-20T05:17
фбр
исламское государство
ближний восток
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Солдата американской армии арестовали во вторник по обвинению попытке оказания помощи террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) в осуществлении атаки на солдат США на Ближнем Востоке, а также на Национальный мемориал 11 сентября (Мемориал 9/11) в Нью-Йорке, сообщается на сайте минюста США.Коул Джеймс Бриджес был арестован на основании "федеральных обвинений в терроризме, основанных на его предполагаемых попытках по оказанию помощи ИГ* в нападении на американских солдат на Ближнем Востоке и их убийстве".Согласно обвинительному заключению, Бриджес вступил в армию в 2019 году. В тот же год он начал изучать онлайн-пропаганду, продвигающую террористическую идеологию, и сам выражал поддержку ИГ* в соцсетях. В октябре 2020 года Бриджес начал свое общение с сотрудником ФБР под прикрытием, который выдавал себя за сторонника ИГ*, связанного с боевиками на Ближнем Востоке. В ходе общения Бриджес выражал желание помогать терррористам.Отмечается, что обвиняемый также проводил инструктаж предполагаемых боевиков ИГ*, в том числе давал советы о потенциальных целях в Нью-Йорке, включая Мемориал 9/11. "Примерно в декабре 2020 года Бриджес начал предоставлять сотруднику ФБР под прикрытием инструкции для предполагаемых боевиков ИГ* о том, как атаковать силы США на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на сайте минюста.Обвиняемый также отправлял сотруднику ФБР видео с поддержкой террористической группировки.Бриджесу предъявили обвинения по двум пунктам - попытка оказания материальной помощи ИГ* и попытка убийства военнослужащих США - каждый из которых предполагает до 20 лет лишения свободы.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/ssha-1593243884.html
https://ria.ru/20210114/ssha-1593024726.html
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фбр, исламское государство, ближний восток, мемориал, нью-йорк (город), сша, в мире
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Солдата американской армии арестовали во вторник по обвинению попытке оказания помощи террористической группировке "Исламское государство
"* (ИГ*, запрещена в России) в осуществлении атаки на солдат США
на Ближнем Востоке
, а также на Национальный мемориал 11 сентября (Мемориал 9/11) в Нью-Йорке
, сообщается на сайте
минюста США.
Коул Джеймс Бриджес был арестован на основании "федеральных обвинений в терроризме, основанных на его предполагаемых попытках по оказанию помощи ИГ* в нападении на американских солдат на Ближнем Востоке и их убийстве".
Согласно обвинительному заключению, Бриджес вступил в армию в 2019 году. В тот же год он начал изучать онлайн-пропаганду, продвигающую террористическую идеологию, и сам выражал поддержку ИГ* в соцсетях. В октябре 2020 года Бриджес начал свое общение с сотрудником ФБР
под прикрытием, который выдавал себя за сторонника ИГ*, связанного с боевиками на Ближнем Востоке. В ходе общения Бриджес выражал желание помогать терррористам.
Отмечается, что обвиняемый также проводил инструктаж предполагаемых боевиков ИГ*, в том числе давал советы о потенциальных целях в Нью-Йорке, включая Мемориал 9/11. "Примерно в декабре 2020 года Бриджес начал предоставлять сотруднику ФБР под прикрытием инструкции для предполагаемых боевиков ИГ* о том, как атаковать силы США на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на сайте минюста.
Обвиняемый также отправлял сотруднику ФБР видео с поддержкой террористической группировки.
Бриджесу предъявили обвинения по двум пунктам - попытка оказания материальной помощи ИГ* и попытка убийства военнослужащих США - каждый из которых предполагает до 20 лет лишения свободы.
*Террористическая организация, запрещенная в России