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https://ria.ru/20210119/sobaka-1593723959.html
Белгородский журналист спас провалившуюся под лед собаку
Белгородский журналист спас провалившуюся под лед собаку
Белгородский журналист Александр Сашнев, бросившийся в ледяную воду спасать тонущую собаку, рассказал РИА Новости, что несколько лет занимается моржеванием и... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:34
2021-01-19T19:39
хорошие новости
журналист
белгородская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Белгородский журналист Александр Сашнев, бросившийся в ледяную воду спасать тонущую собаку, рассказал РИА Новости, что несколько лет занимается моржеванием и считает большой удачей и знаковым для себя событием, что рядом с местом происшествия оказался именно он.ТРК "Мир Белогорья" опубликовала видео на своей странице в социальной "ВКонтакте" о том, как корреспондент Александр Сашнев на днях спас из ледяной воды тонущую собаку. Сашнев и оператор Сергей Олихвер снимали сюжет про подсчет зимующих уток на одном из водоемов в городе Старый Оскол. На улице было минус 20 градусов. Съемка уже подходила к концу, когда к молодым людям подбежали мальчики и рассказали о тонущей собаке, которая провалилась в полынью. Александр разделся, бросился в ледяную воду и спас животное. Оператор снимал происходящее на видеокамеру.Сашнев рассказал РИА Новости, что порядка четырех-пяти лет занимается моржеванием. "Стараюсь как можно чаще окунаться в прорубь. Но каждый раз это происходит как в первый раз. В данной ситуации не было времени на раздумья — холодно, не холодно, что меня ждет в воде... Собака скулила, взывая о помощи, действовать надо было быстро", — рассказывает собеседник агентства.По его словам, когда он вынес собаку на берег, один из мальчиков снял с себя куртку и укрыл животное. За происходящим наблюдал проезжавший мимо автомобилист, он посадил ребят к себе, чтобы отвезти их в ветеринарную клинику или домой."К сожалению, я не знаю дальнейшей судьбы собаки, но сейчас как раз занимаюсь этим вопросом. Если она бездомная, я бы в идеале хотел взять пса себе. Моего кота зовут Тимон, собаку я назвал бы Пумбой", — говорит собеседник, отмечая, что сначала обеспечил бы псу проживание в приюте, потому что жилищные условия ему пока не позволяют взять его домой — молодой человек живет в малосемейке."По весне я бы переехал либо в большую квартиру, либо в частный дом, и тогда забрал бы пса. Это ни в коем случае не ради показухи, как кто-то может подумать. Просто я считаю, что это знаковое событие, к таким вещам стоит присматриваться. А если бы меня рядом не оказалось? Кто-то другой смог бы спасти животное? А вдруг нет?" — подчеркнул журналист.Александр говорит, что старается жить по принципу: можешь помочь хоть чем-то — помоги. Но спасать жизнь, пусть и собаке, ему довелось впервые.В соцсетях под публикацией о событии сотни комментариев, люди называют Александра героем. "Это очень громкие слова. Может быть, на фоне давно забытых добрых поступков произошел такой резонанс. На самом деле хотелось бы верить, что любой человек постарался бы помочь в этой ситуации", — считает собеседник.
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журналист, белгородская область, общество

Белгородский журналист спас провалившуюся под лед собаку

18:34 19.01.2021 (обновлено: 19:39 19.01.2021)
 
© Кадр из видео телерадиокомпании "Мира Белогорья"Журналист телерадиокрмпании "Мира Белогорья" Александр Сашнев спасает собаку из воды
Журналист телерадиокрмпании Мира Белогорья Александр Сашнев спасает собаку из воды - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Кадр из видео телерадиокомпании "Мира Белогорья"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Белгородский журналист Александр Сашнев, бросившийся в ледяную воду спасать тонущую собаку, рассказал РИА Новости, что несколько лет занимается моржеванием и считает большой удачей и знаковым для себя событием, что рядом с местом происшествия оказался именно он.
ТРК "Мир Белогорья" опубликовала видео на своей странице в социальной "ВКонтакте" о том, как корреспондент Александр Сашнев на днях спас из ледяной воды тонущую собаку. Сашнев и оператор Сергей Олихвер снимали сюжет про подсчет зимующих уток на одном из водоемов в городе Старый Оскол. На улице было минус 20 градусов. Съемка уже подходила к концу, когда к молодым людям подбежали мальчики и рассказали о тонущей собаке, которая провалилась в полынью. Александр разделся, бросился в ледяную воду и спас животное. Оператор снимал происходящее на видеокамеру.
Сашнев рассказал РИА Новости, что порядка четырех-пяти лет занимается моржеванием. "Стараюсь как можно чаще окунаться в прорубь. Но каждый раз это происходит как в первый раз. В данной ситуации не было времени на раздумья — холодно, не холодно, что меня ждет в воде... Собака скулила, взывая о помощи, действовать надо было быстро", — рассказывает собеседник агентства.
По его словам, когда он вынес собаку на берег, один из мальчиков снял с себя куртку и укрыл животное. За происходящим наблюдал проезжавший мимо автомобилист, он посадил ребят к себе, чтобы отвезти их в ветеринарную клинику или домой.
"К сожалению, я не знаю дальнейшей судьбы собаки, но сейчас как раз занимаюсь этим вопросом. Если она бездомная, я бы в идеале хотел взять пса себе. Моего кота зовут Тимон, собаку я назвал бы Пумбой", — говорит собеседник, отмечая, что сначала обеспечил бы псу проживание в приюте, потому что жилищные условия ему пока не позволяют взять его домой — молодой человек живет в малосемейке.
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"По весне я бы переехал либо в большую квартиру, либо в частный дом, и тогда забрал бы пса. Это ни в коем случае не ради показухи, как кто-то может подумать. Просто я считаю, что это знаковое событие, к таким вещам стоит присматриваться. А если бы меня рядом не оказалось? Кто-то другой смог бы спасти животное? А вдруг нет?" — подчеркнул журналист.
Александр говорит, что старается жить по принципу: можешь помочь хоть чем-то — помоги. Но спасать жизнь, пусть и собаке, ему довелось впервые.
В соцсетях под публикацией о событии сотни комментариев, люди называют Александра героем. "Это очень громкие слова. Может быть, на фоне давно забытых добрых поступков произошел такой резонанс. На самом деле хотелось бы верить, что любой человек постарался бы помочь в этой ситуации", — считает собеседник.
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