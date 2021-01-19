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Названы три "глазных" симптома COVID-19
Названы три "глазных" симптома COVID-19
Некоторые проблемы с органами зрения могут указывать на заражение коронавирусом. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Англия Раскин,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:09
2021-01-19T09:09
2021-01-19T11:21
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Некоторые проблемы с органами зрения могут указывать на заражение коронавирусом. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Англия Раскин, опубликованном в British Medical Journal.Специалисты проанализировали дневники самочувствия 83 пациентов с COVID-19. Выяснилось, что 18 процентов испытуемых после заражения жаловались на светобоязнь, 17 процентов — на боль в глазах, 16 — на зуд в области глаз.При этом у всех добровольцев "глазные" симптомы появлялись после основных (кашель, потеря обоняния и лихорадка) и продолжались менее двух недель.Ученые отмечают, что наличие этих симптомов не обязательно свидетельствует о заражении коронавирусной инфекцией, однако служит поводом обратиться к врачу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592061265.html
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Некоторые проблемы с органами зрения могут указывать на заражение коронавирусом. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Англия Раскин, опубликованном в British Medical Journal
.
Специалисты проанализировали дневники самочувствия 83 пациентов с COVID-19. Выяснилось, что 18 процентов испытуемых после заражения жаловались на светобоязнь, 17 процентов — на боль в глазах, 16 — на зуд в области глаз.
При этом у всех добровольцев "глазные" симптомы появлялись после основных (кашель, потеря обоняния и лихорадка) и продолжались менее двух недель.
Ученые отмечают, что наличие этих симптомов не обязательно свидетельствует о заражении коронавирусной инфекцией, однако служит поводом обратиться к врачу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.