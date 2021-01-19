Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210119/serialy-1592903622.html
Великолепный век турецких сериалов: как их полюбили в мире и что смотреть
Великолепный век турецких сериалов: как их полюбили в мире и что смотреть
В нашу эпоху одержимости сериалами их главным поставщиком — после США — оказалась Турция. Здесь делают проекты, которые завоевывают "Эмми" и собирают миллионы... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:00
2021-01-19T10:29
турция
культура
что посмотреть
кино и сериалы
netflix
сериалы
google
стамбул
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592876836_0:209:718:613_1920x0_80_0_0_e928cdaaf630ebcf2447f46853cd1e46.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ольга Распопова. В нашу эпоху одержимости сериалами их главным поставщиком — после США — оказалась Турция. Здесь делают проекты, которые завоевывают "Эмми" и собирают миллионы зрителей на разных континентах. А турецкие кинематографисты, начав мировую экспансию с "Великолепного века", двигаются от восточной сказки в сторону Запада, снимая свои версии "Декстера" и даже "50 оттенков серого". Почему местные сериалы скупает Netflix, а также что посмотреть из новинок, — в материале РИА Новости.Страна халвы и принцев"Просто "Секс в большом городе" эпохи Османской империи!" — так отзывалась The New York Times о "Великолепном веке" в 2012 году, когда сериал начали показывать в США. Экзотическая картинка, гаремные интриги и нешуточные страсти пришлись по вкусу американской аудитории — и не только ей. А Турция, как там принято, быстро отреагировала на глобальный спрос.Сейчас турецкие сериалы, или dizi, экспортируются почти в сотню стран, а особой популярностью они пользуются в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.Доход от экспорта кинопроектов взлетел с десяти тысяч долларов в 2005-м до 150 миллионов в 2013-м. В 2019-м было 500 миллионов.И если востребованность американского телепродукта еще можно объяснить универсальным поп-культурным кодом и распространенностью английского языка, то как туркам удается снимать столь коммерчески успешный материал?Во-первых, эти сериалы обычно по-хорошему консервативны. На Западе вставляют в любые сюжеты представителей всех рас и половых ориентаций, а у турок на экране — неизменные мужчины-мачо, красивые ухоженные женщины, большие семьи, вечный выбор между любовью и карьерой, неторопливое повествование и получающие по заслугам злодеи.Во-вторых, местное правительство очень быстро оценило силу сериалов как инструмента для привлечения туристов, которые едут посмотреть, где живут их любимые киногерои, и улучшения имиджа страны. Так, недавно президент Эрдоган лично способствовал продаже ряда сериалов во время визита в Латинскую Америку.В-третьих, истории в Турции создают обычно масштабные, и они затягивают. Если говорить о сериалах, снятых для телевидения, продолжительность одного эпизода в среднем — от 120 до 150 минут. Однако для особо занятых зрителей выпускают "озеты" — краткое содержание, которое всегда предваряет основной показ. Правда, сразу заточенные под Сеть проекты, например, для Netflix, который снял свой первый сериал в Турции, "Защитник", еще в 2018-м, хронометраж одного эпизода обычно ограничивают часом. Наконец, последние в несколько лет создатели турецких сериалов виртуозно освоили ремейки: научились перекраивать знакомые западному зрителю истории, делая их, как правило, намного длиннее и заметно драматичнее. "Личность" (2018)История о том, как могут быть опасны пенсионеры: микс "Декстера" с "Ворошиловским стрелком". Агах Бейоглу узнает, что он болен Альцгеймером. Другие опустили бы руки, но пожилой мужчина понимает: это свобода, ведь память больше не будет терзать его муками совести. И тихий интеллигент превращается в безжалостного серийного маньяка с фирменным почерком. По следам убийцы, как и положено, идет опытный детектив, что важно, женщина. В 2019-м исполнитель главной роли 66-летний Халук Бильгинер получил за эту работу "Эмми". "Жестокий Стамбул" (2019-2020)Относительно свежий проект, особо не удивляющий новизной решений. Сюжет строится на выяснении отношений между двумя семьями — бедной провинциальной и богатой стамбульской. Глава влиятельного клана, живущий в огромном особняке на берегу Босфора, находит невесту для племянника, с детства прикованного к инвалидной коляске. Вместе с девушкой приезжают и ее скромные родственники."Квартира невинных" (2020 — …)Главная новинка: проект признан самым рейтинговым сериалом осени в Турции. Снят по книге известного врача-психоаналитика Гюльсерен Будайджиоглу, которую даже называют "турецкой Джоан Роулинг". В одной квартире живут три сестры, причем каждая со своим расстройством — от мании чистоты до приступов астмы. За девушками ухаживает красавец-брат, в придачу тянущий на себе еще и больного отца. Личной жизни у молодого человека, понятное дело, нет — но он встречает любовь, к неудовольствию ревнивых домочадцев."Мы встретились в Стамбуле" (2020 — …)Мини-сериал, специально снятый для Netflix, так что эпизоды, как и положено по стандартам американского заказчика, очень компактные — не больше часа. Оригинальное название bir başkadır также переводят как "различие", ведь повествование ограничено судьбами восьми героев, совершенно не похожих друг на друга. Однако разные характеры, религии и взгляды теплым отношениям не препятствуют. "Запретный плод" (2018 — …)Об этом сериале говорят как о турецком ответе "50 оттенкам серого". Правда, персонажей заметно больше. Завязка стандартная: расчетливого владельца огромной авиакомпании, миллионера Алихана, романтиком назвать было нельзя. В любовь он не верил и дожил до 30 лет без дамы сердца, но тут взял на работу новую секретаршу — роковую Зейнеп. "Чукур" (2017 — …)Чукур (в переводе с турецкого "яма") — криминогенный район на окраине Стамбула. Глубоко патриархальный: там живут по старым законам, и почти у всех дома есть огнестрельное оружие. Бразды правления находятся в руках одной семьи, ее глава считается местным крестным отцом. Внезапно выясняется, что один из его сыновей — предатель. Фи, Чи, Пи" (2017-2018)Сериал создавался для Сети, поэтому затянутых сцен, привычных для телевизионной "жвачки", здесь мало. В центре сюжета — пятеро персонажей: одержимая балерина, помешанный на ней знаменитый психотерапевт с собственным ток-шоу, музыкант, ведущая расследование журналистка и тихая девица-интроверт. Необычное название соответствует трем частям книги нейропсихолога Азры Кохен."Маленькие убийства" (2017-2018)Этот сериал может понравиться поклонникам американского проекта "Большая маленькая ложь" — им явно вдохновлялись сценаристы "Маленьких убийств". Ойя приезжает в родной город спустя 20 лет, чтобы отомстить за травлю бывшим одноклассницам. Вскоре в школе, куда ходят дети героинь, происходит убийство, и "заклятые подруги" Ойи попадают под подозрение. "Звоните моему менеджеру" (2020 — …)Ремейк одноименного французского сериала. Очередное погружение в тонкости профессии — правда, вместо привычных полицейских, медиков или спортсменов предлагают следить за буднями актерских агентов. Возможно, это оценят не только пиарщики и менеджеры, но и те, кто задается вопросом, как балансировать на грани бизнеса и искусства, чему точно стоит поучиться у создателей турецких сериалов.
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
https://ria.ru/20210105/velikolepnyy-1590653789.html
турция
стамбул
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592876836_111:183:702:626_1920x0_80_0_0_0e249d9fb3e1a9d4d82c5aade9f05790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, что посмотреть , кино и сериалы, netflix, сериалы, google, стамбул, сша

Великолепный век турецких сериалов: как их полюбили в мире и что смотреть

08:00 19.01.2021 (обновлено: 10:29 19.01.2021)
 
© OGM Pictures (2020)Постер сериала "Квартира невинных"
Постер сериала Квартира невинных - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© OGM Pictures (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ольга Распопова. В нашу эпоху одержимости сериалами их главным поставщиком — после США — оказалась Турция. Здесь делают проекты, которые завоевывают "Эмми" и собирают миллионы зрителей на разных континентах. А турецкие кинематографисты, начав мировую экспансию с "Великолепного века", двигаются от восточной сказки в сторону Запада, снимая свои версии "Декстера" и даже "50 оттенков серого". Почему местные сериалы скупает Netflix, а также что посмотреть из новинок, — в материале РИА Новости.

Страна халвы и принцев

"Просто "Секс в большом городе" эпохи Османской империи!" — так отзывалась The New York Times о "Великолепном веке" в 2012 году, когда сериал начали показывать в США. Экзотическая картинка, гаремные интриги и нешуточные страсти пришлись по вкусу американской аудитории — и не только ей. А Турция, как там принято, быстро отреагировала на глобальный спрос.
Сейчас турецкие сериалы, или dizi, экспортируются почти в сотню стран, а особой популярностью они пользуются в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
Доход от экспорта кинопроектов взлетел с десяти тысяч долларов в 2005-м до 150 миллионов в 2013-м. В 2019-м было 500 миллионов.
И если востребованность американского телепродукта еще можно объяснить универсальным поп-культурным кодом и распространенностью английского языка, то как туркам удается снимать столь коммерчески успешный материал?
© Фото : Tim's Productions (2011)Актеры сериала "Великолепный век"
Актеры сериала Великолепный век - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : Tim's Productions (2011)
Актеры сериала "Великолепный век"
Во-первых, эти сериалы обычно по-хорошему консервативны. На Западе вставляют в любые сюжеты представителей всех рас и половых ориентаций, а у турок на экране — неизменные мужчины-мачо, красивые ухоженные женщины, большие семьи, вечный выбор между любовью и карьерой, неторопливое повествование и получающие по заслугам злодеи.
Во-вторых, местное правительство очень быстро оценило силу сериалов как инструмента для привлечения туристов, которые едут посмотреть, где живут их любимые киногерои, и улучшения имиджа страны. Так, недавно президент Эрдоган лично способствовал продаже ряда сериалов во время визита в Латинскую Америку.
Руины в Сиде, Турция - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября 2020, 08:00Туризм
Турция: гостеприимство и "Великолепный век"

"Появился даже "феномен турецких сериалов": многие женщины, насмотревшиеся этих шоу, бросают страну, дом, семью и едут искать принца к нам", — говорит преподаватель и большая любительница телешоу Мерьем Йылмаз.

В-третьих, истории в Турции создают обычно масштабные, и они затягивают. Если говорить о сериалах, снятых для телевидения, продолжительность одного эпизода в среднем — от 120 до 150 минут. Однако для особо занятых зрителей выпускают "озеты" — краткое содержание, которое всегда предваряет основной показ.
Правда, сразу заточенные под Сеть проекты, например, для Netflix, который снял свой первый сериал в Турции, "Защитник", еще в 2018-м, хронометраж одного эпизода обычно ограничивают часом.
Наконец, последние в несколько лет создатели турецких сериалов виртуозно освоили ремейки: научились перекраивать знакомые западному зрителю истории, делая их, как правило, намного длиннее и заметно драматичнее.

"Личность" (2018)

© Ay Yapim (2018)Постер сериала "Личность"
Постер из Личность - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Ay Yapim (2018)
Постер сериала "Личность"
История о том, как могут быть опасны пенсионеры: микс "Декстера" с "Ворошиловским стрелком". Агах Бейоглу узнает, что он болен Альцгеймером. Другие опустили бы руки, но пожилой мужчина понимает: это свобода, ведь память больше не будет терзать его муками совести. И тихий интеллигент превращается в безжалостного серийного маньяка с фирменным почерком. По следам убийцы, как и положено, идет опытный детектив, что важно, женщина. В 2019-м исполнитель главной роли 66-летний Халук Бильгинер получил за эту работу "Эмми".

"Жестокий Стамбул" (2019-2020)

© Avsar Film (2019-2020)Постер сериала "Жестокий Стамбул"
Постер сериала Жестокий Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Avsar Film (2019-2020)
Постер сериала "Жестокий Стамбул"
Относительно свежий проект, особо не удивляющий новизной решений. Сюжет строится на выяснении отношений между двумя семьями — бедной провинциальной и богатой стамбульской. Глава влиятельного клана, живущий в огромном особняке на берегу Босфора, находит невесту для племянника, с детства прикованного к инвалидной коляске. Вместе с девушкой приезжают и ее скромные родственники.

"Квартира невинных" (2020 — …)

© OGM Pictures (2020)Кадр из сериала "Квартира невинных"
Кадр из сериала Квартира невинных - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© OGM Pictures (2020)
Кадр из сериала "Квартира невинных"
Главная новинка: проект признан самым рейтинговым сериалом осени в Турции. Снят по книге известного врача-психоаналитика Гюльсерен Будайджиоглу, которую даже называют "турецкой Джоан Роулинг". В одной квартире живут три сестры, причем каждая со своим расстройством — от мании чистоты до приступов астмы. За девушками ухаживает красавец-брат, в придачу тянущий на себе еще и больного отца. Личной жизни у молодого человека, понятное дело, нет — но он встречает любовь, к неудовольствию ревнивых домочадцев.

"Мы встретились в Стамбуле" (2020 — …)

© Krek Film (2020)Кадр из сериала "Мы встретились в Стамбуле"
Кадр из сериала Мы встретились в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Krek Film (2020)
Кадр из сериала "Мы встретились в Стамбуле"
Мини-сериал, специально снятый для Netflix, так что эпизоды, как и положено по стандартам американского заказчика, очень компактные — не больше часа. Оригинальное название bir başkadır также переводят как "различие", ведь повествование ограничено судьбами восьми героев, совершенно не похожих друг на друга. Однако разные характеры, религии и взгляды теплым отношениям не препятствуют.

"Запретный плод" (2018 — …)

© Medyapim A.S. (2018-...)Кадр из сериала "Запретный плод"
Кадр из сериала Запретный плод - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Medyapim A.S. (2018-...)
Кадр из сериала "Запретный плод"
Об этом сериале говорят как о турецком ответе "50 оттенкам серого". Правда, персонажей заметно больше. Завязка стандартная: расчетливого владельца огромной авиакомпании, миллионера Алихана, романтиком назвать было нельзя. В любовь он не верил и дожил до 30 лет без дамы сердца, но тут взял на работу новую секретаршу — роковую Зейнеп.

"Чукур" (2017 — …)

© Ay Yapim (2017-...)Кадр из сериала "Чукур"
Кадр из сериала Чукур - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Ay Yapim (2017-...)
Кадр из сериала "Чукур"
Чукур (в переводе с турецкого "яма") — криминогенный район на окраине Стамбула. Глубоко патриархальный: там живут по старым законам, и почти у всех дома есть огнестрельное оружие. Бразды правления находятся в руках одной семьи, ее глава считается местным крестным отцом. Внезапно выясняется, что один из его сыновей — предатель.

Фи, Чи, Пи" (2017-2018)

© Ay Yapim (2017-2018)Кадр из сериала "Фи, Чи, Пи"
Кадр из сериала Фи, Чи, Пи - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Ay Yapim (2017-2018)
Кадр из сериала "Фи, Чи, Пи"
Сериал создавался для Сети, поэтому затянутых сцен, привычных для телевизионной "жвачки", здесь мало. В центре сюжета — пятеро персонажей: одержимая балерина, помешанный на ней знаменитый психотерапевт с собственным ток-шоу, музыкант, ведущая расследование журналистка и тихая девица-интроверт. Необычное название соответствует трем частям книги нейропсихолога Азры Кохен.

"Маленькие убийства" (2017-2018)

© Ay Yapim (2017-2018)Постер из сериала "Маленькие убийства"
Постер из сериала Маленькие убийства - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Ay Yapim (2017-2018)
Постер из сериала "Маленькие убийства"
Этот сериал может понравиться поклонникам американского проекта "Большая маленькая ложь" — им явно вдохновлялись сценаристы "Маленьких убийств". Ойя приезжает в родной город спустя 20 лет, чтобы отомстить за травлю бывшим одноклассницам. Вскоре в школе, куда ходят дети героинь, происходит убийство, и "заклятые подруги" Ойи попадают под подозрение.

"Звоните моему менеджеру" (2020 — …)

© Ay Yapim (2020-...)Постер сериала "Звоните моему менеджеру"
Постер сериала Звоните моему менеджеру - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Ay Yapim (2020-...)
Постер сериала "Звоните моему менеджеру"
Ремейк одноименного французского сериала. Очередное погружение в тонкости профессии — правда, вместо привычных полицейских, медиков или спортсменов предлагают следить за буднями актерских агентов. Возможно, это оценят не только пиарщики и менеджеры, но и те, кто задается вопросом, как балансировать на грани бизнеса и искусства, чему точно стоит поучиться у создателей турецких сериалов.
Актеры сериала Великолепный век - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 08:00Культура
Сериалу "Великолепный век" — десять лет. Почему его тянет пересматривать
 
КультураТурциячто посмотретьКино и сериалыNetflixсериалыGoogleСтамбулСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
Лента новостейМолния