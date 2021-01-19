Великолепный век турецких сериалов: как их полюбили в мире и что смотреть
08:00 19.01.2021 (обновлено: 10:29 19.01.2021)
© OGM Pictures (2020)Постер сериала "Квартира невинных"
© OGM Pictures (2020)
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Ольга Распопова. В нашу эпоху одержимости сериалами их главным поставщиком — после США — оказалась Турция. Здесь делают проекты, которые завоевывают "Эмми" и собирают миллионы зрителей на разных континентах. А турецкие кинематографисты, начав мировую экспансию с "Великолепного века", двигаются от восточной сказки в сторону Запада, снимая свои версии "Декстера" и даже "50 оттенков серого". Почему местные сериалы скупает Netflix, а также что посмотреть из новинок, — в материале РИА Новости.
Страна халвы и принцев
"Просто "Секс в большом городе" эпохи Османской империи!" — так отзывалась The New York Times о "Великолепном веке" в 2012 году, когда сериал начали показывать в США. Экзотическая картинка, гаремные интриги и нешуточные страсти пришлись по вкусу американской аудитории — и не только ей. А Турция, как там принято, быстро отреагировала на глобальный спрос.
Сейчас турецкие сериалы, или dizi, экспортируются почти в сотню стран, а особой популярностью они пользуются в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
Доход от экспорта кинопроектов взлетел с десяти тысяч долларов в 2005-м до 150 миллионов в 2013-м. В 2019-м было 500 миллионов.
И если востребованность американского телепродукта еще можно объяснить универсальным поп-культурным кодом и распространенностью английского языка, то как туркам удается снимать столь коммерчески успешный материал?
© Фото : Tim's Productions (2011)Актеры сериала "Великолепный век"
© Фото : Tim's Productions (2011)
Актеры сериала "Великолепный век"
Во-первых, эти сериалы обычно по-хорошему консервативны. На Западе вставляют в любые сюжеты представителей всех рас и половых ориентаций, а у турок на экране — неизменные мужчины-мачо, красивые ухоженные женщины, большие семьи, вечный выбор между любовью и карьерой, неторопливое повествование и получающие по заслугам злодеи.
Во-вторых, местное правительство очень быстро оценило силу сериалов как инструмента для привлечения туристов, которые едут посмотреть, где живут их любимые киногерои, и улучшения имиджа страны. Так, недавно президент Эрдоган лично способствовал продаже ряда сериалов во время визита в Латинскую Америку.
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"Появился даже "феномен турецких сериалов": многие женщины, насмотревшиеся этих шоу, бросают страну, дом, семью и едут искать принца к нам", — говорит преподаватель и большая любительница телешоу Мерьем Йылмаз.
В-третьих, истории в Турции создают обычно масштабные, и они затягивают. Если говорить о сериалах, снятых для телевидения, продолжительность одного эпизода в среднем — от 120 до 150 минут. Однако для особо занятых зрителей выпускают "озеты" — краткое содержание, которое всегда предваряет основной показ.
Правда, сразу заточенные под Сеть проекты, например, для Netflix, который снял свой первый сериал в Турции, "Защитник", еще в 2018-м, хронометраж одного эпизода обычно ограничивают часом.
Наконец, последние в несколько лет создатели турецких сериалов виртуозно освоили ремейки: научились перекраивать знакомые западному зрителю истории, делая их, как правило, намного длиннее и заметно драматичнее.
"Личность" (2018)
© Ay Yapim (2018)Постер сериала "Личность"
© Ay Yapim (2018)
Постер сериала "Личность"
История о том, как могут быть опасны пенсионеры: микс "Декстера" с "Ворошиловским стрелком". Агах Бейоглу узнает, что он болен Альцгеймером. Другие опустили бы руки, но пожилой мужчина понимает: это свобода, ведь память больше не будет терзать его муками совести. И тихий интеллигент превращается в безжалостного серийного маньяка с фирменным почерком. По следам убийцы, как и положено, идет опытный детектив, что важно, женщина. В 2019-м исполнитель главной роли 66-летний Халук Бильгинер получил за эту работу "Эмми".
"Жестокий Стамбул" (2019-2020)
© Avsar Film (2019-2020)Постер сериала "Жестокий Стамбул"
© Avsar Film (2019-2020)
Постер сериала "Жестокий Стамбул"
Относительно свежий проект, особо не удивляющий новизной решений. Сюжет строится на выяснении отношений между двумя семьями — бедной провинциальной и богатой стамбульской. Глава влиятельного клана, живущий в огромном особняке на берегу Босфора, находит невесту для племянника, с детства прикованного к инвалидной коляске. Вместе с девушкой приезжают и ее скромные родственники.
"Квартира невинных" (2020 — …)
© OGM Pictures (2020)Кадр из сериала "Квартира невинных"
© OGM Pictures (2020)
Кадр из сериала "Квартира невинных"
Главная новинка: проект признан самым рейтинговым сериалом осени в Турции. Снят по книге известного врача-психоаналитика Гюльсерен Будайджиоглу, которую даже называют "турецкой Джоан Роулинг". В одной квартире живут три сестры, причем каждая со своим расстройством — от мании чистоты до приступов астмы. За девушками ухаживает красавец-брат, в придачу тянущий на себе еще и больного отца. Личной жизни у молодого человека, понятное дело, нет — но он встречает любовь, к неудовольствию ревнивых домочадцев.
"Мы встретились в Стамбуле" (2020 — …)
© Krek Film (2020)Кадр из сериала "Мы встретились в Стамбуле"
© Krek Film (2020)
Кадр из сериала "Мы встретились в Стамбуле"
Мини-сериал, специально снятый для Netflix, так что эпизоды, как и положено по стандартам американского заказчика, очень компактные — не больше часа. Оригинальное название bir başkadır также переводят как "различие", ведь повествование ограничено судьбами восьми героев, совершенно не похожих друг на друга. Однако разные характеры, религии и взгляды теплым отношениям не препятствуют.
"Запретный плод" (2018 — …)
© Medyapim A.S. (2018-...)Кадр из сериала "Запретный плод"
© Medyapim A.S. (2018-...)
Кадр из сериала "Запретный плод"
Об этом сериале говорят как о турецком ответе "50 оттенкам серого". Правда, персонажей заметно больше. Завязка стандартная: расчетливого владельца огромной авиакомпании, миллионера Алихана, романтиком назвать было нельзя. В любовь он не верил и дожил до 30 лет без дамы сердца, но тут взял на работу новую секретаршу — роковую Зейнеп.
"Чукур" (2017 — …)
© Ay Yapim (2017-...)Кадр из сериала "Чукур"
© Ay Yapim (2017-...)
Кадр из сериала "Чукур"
Чукур (в переводе с турецкого "яма") — криминогенный район на окраине Стамбула. Глубоко патриархальный: там живут по старым законам, и почти у всех дома есть огнестрельное оружие. Бразды правления находятся в руках одной семьи, ее глава считается местным крестным отцом. Внезапно выясняется, что один из его сыновей — предатель.
Фи, Чи, Пи" (2017-2018)
© Ay Yapim (2017-2018)Кадр из сериала "Фи, Чи, Пи"
© Ay Yapim (2017-2018)
Кадр из сериала "Фи, Чи, Пи"
Сериал создавался для Сети, поэтому затянутых сцен, привычных для телевизионной "жвачки", здесь мало. В центре сюжета — пятеро персонажей: одержимая балерина, помешанный на ней знаменитый психотерапевт с собственным ток-шоу, музыкант, ведущая расследование журналистка и тихая девица-интроверт. Необычное название соответствует трем частям книги нейропсихолога Азры Кохен.
"Маленькие убийства" (2017-2018)
© Ay Yapim (2017-2018)Постер из сериала "Маленькие убийства"
© Ay Yapim (2017-2018)
Постер из сериала "Маленькие убийства"
Этот сериал может понравиться поклонникам американского проекта "Большая маленькая ложь" — им явно вдохновлялись сценаристы "Маленьких убийств". Ойя приезжает в родной город спустя 20 лет, чтобы отомстить за травлю бывшим одноклассницам. Вскоре в школе, куда ходят дети героинь, происходит убийство, и "заклятые подруги" Ойи попадают под подозрение.
"Звоните моему менеджеру" (2020 — …)
© Ay Yapim (2020-...)Постер сериала "Звоните моему менеджеру"
© Ay Yapim (2020-...)
Постер сериала "Звоните моему менеджеру"
Ремейк одноименного французского сериала. Очередное погружение в тонкости профессии — правда, вместо привычных полицейских, медиков или спортсменов предлагают следить за буднями актерских агентов. Возможно, это оценят не только пиарщики и менеджеры, но и те, кто задается вопросом, как балансировать на грани бизнеса и искусства, чему точно стоит поучиться у создателей турецких сериалов.