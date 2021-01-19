https://ria.ru/20210119/semya-1593612854.html

Мужчина потерял 16 родственников из-за поминок

Мужчина потерял 16 родственников из-за поминок

Житель мексиканского города Тултепек Хосе Мартин Чавес Энрикес потерял 16 родственников после поминок, пишет Milenio. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T07:12

2021-01-19T07:12

2021-01-19T07:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье

мексика

в мире

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Житель мексиканского города Тултепек Хосе Мартин Чавес Энрикес потерял 16 родственников после поминок, пишет Milenio.Мужчина рассказал изданию, что в 2020 году его дальний родственник скончался от COVID-19, после чего большая часть семьи отправилась на поминки в честь умершего, и многие из них также заразились коронавирусной инфекцией. В результате Хосе Мартин потерял мать, умершую в госпитале в минувшую пятницу, и деда. Также погибли его дяди, тети и двоюродные братья и сестры.Он уточнил, что его отец все еще болен COVID-19, а сестра уже выздоровела.Мужчина пояснил, что согласился на общение с прессой, так как хочет, "чтобы все люди узнали и увидели, как важно заботиться о себе и защищаться от этой болезни".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/medsestra-1591497722.html

мексика

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье, мексика, в мире