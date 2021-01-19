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Мужчина потерял 16 родственников из-за поминок
Мужчина потерял 16 родственников из-за поминок
Житель мексиканского города Тултепек Хосе Мартин Чавес Энрикес потерял 16 родственников после поминок, пишет Milenio. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:12
2021-01-19T07:12
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коронавирус covid-19
здоровье
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Житель мексиканского города Тултепек Хосе Мартин Чавес Энрикес потерял 16 родственников после поминок, пишет Milenio.Мужчина рассказал изданию, что в 2020 году его дальний родственник скончался от COVID-19, после чего большая часть семьи отправилась на поминки в честь умершего, и многие из них также заразились коронавирусной инфекцией. В результате Хосе Мартин потерял мать, умершую в госпитале в минувшую пятницу, и деда. Также погибли его дяди, тети и двоюродные братья и сестры.Он уточнил, что его отец все еще болен COVID-19, а сестра уже выздоровела.Мужчина пояснил, что согласился на общение с прессой, так как хочет, "чтобы все люди узнали и увидели, как важно заботиться о себе и защищаться от этой болезни".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье, мексика, в мире

Мужчина потерял 16 родственников из-за поминок

07:12 19.01.2021
 
© Depositphotos / Syda ProductionsПохороны
Похороны - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / Syda Productions
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Житель мексиканского города Тултепек Хосе Мартин Чавес Энрикес потерял 16 родственников после поминок, пишет Milenio.
Мужчина рассказал изданию, что в 2020 году его дальний родственник скончался от COVID-19, после чего большая часть семьи отправилась на поминки в честь умершего, и многие из них также заразились коронавирусной инфекцией. В результате Хосе Мартин потерял мать, умершую в госпитале в минувшую пятницу, и деда. Также погибли его дяди, тети и двоюродные братья и сестры.

"У меня не было времени даже поплакать, я был будто оцепенелый. <…> Вирус сровнял с землей, покончил почти со всей моей семьей. Они болели и умирали", — поделился горем Хосе Мартин.

Он уточнил, что его отец все еще болен COVID-19, а сестра уже выздоровела.
Мужчина пояснил, что согласился на общение с прессой, так как хочет, "чтобы все люди узнали и увидели, как важно заботиться о себе и защищаться от этой болезни".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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