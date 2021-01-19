https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593740310.html
Кандидат на пост главы Минфина США пообещала пересмотр режима санкций
Кандидат на пост главы Минфина США пообещала пересмотр режима санкций
Администрация избранного президента США Джо Байдена пересмотрит режим санкций и сделает их стратегическими, заявила кандидат на пост министра финансов США... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T20:01
2021-01-19T20:01
2021-01-19T21:15
джо байден
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джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Администрация избранного президента США Джо Байдена пересмотрит режим санкций и сделает их стратегическими, заявила кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен."Я сосредоточусь на том, чтобы обеспечить, чтобы они (санкции. — Прим. ред.) использовались стратегически и должным образом", — заявила Йеллен в сенате США.Ранее США расширили санкции против проекта "Северный поток — 2". Ограничительные меры, среди прочего, коснулись трубоукладчика "Фортуна", участвующего в завершении строительства газопровода, и владеющей им компании "КВТ-Рус". После этого немецкие СМИ сообщили о выходе из проекта немецкой компании Bilfinger SE, которая должна была заниматься организацией работы системы управления технологическими процессами на трубопроводе. Об аналогичном решении заявила и швейцарская Zurich Insurance Group.Также во вторник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в ближайшее время Вашингтон рассмотрит дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).В декабре 2019 года США приняли проект бюджета, предусматривавший санкции в отношении "Северного потока — 2". В результате швейцарская компания Allseas приостановила прокладку трубопровода. Работы удалось продолжить спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.При этом в январе Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.США, а также страны Балтии и Украина считают проект политически мотивированным, в то время как российская сторона неоднократно утверждала, что его реализация соответствует экономическим интересам Европы.Комментируя новости о новых санкциях, в "Газпроме" заверили, что намереваются завершить проект и поставлять через трубопровод газ европейским потребителям.
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevpotok-1593738600.html
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джо байден, министерство финансов сша, джанет йеллен, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости.
Администрация избранного президента США Джо Байдена
пересмотрит режим санкций и сделает их стратегическими, заявила кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен
.
"Я сосредоточусь на том, чтобы обеспечить, чтобы они (санкции. — Прим. ред.) использовались стратегически и должным образом", — заявила Йеллен в сенате США.
Ранее США расширили санкции против проекта "Северный поток — 2". Ограничительные меры, среди прочего, коснулись трубоукладчика "Фортуна", участвующего в завершении строительства газопровода, и владеющей им компании "КВТ-Рус". После этого немецкие СМИ сообщили о выходе из проекта немецкой компании Bilfinger SE, которая должна была заниматься организацией работы системы управления технологическими процессами на трубопроводе. Об аналогичном решении заявила и швейцарская Zurich Insurance Group.
Также во вторник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в ближайшее время Вашингтон рассмотрит дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
В декабре 2019 года США приняли проект бюджета, предусматривавший санкции в отношении "Северного потока — 2". В результате швейцарская компания Allseas приостановила прокладку трубопровода. Работы удалось продолжить спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG
(оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании
осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
При этом в январе Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.
США, а также страны Балтии и Украина считают проект политически мотивированным, в то время как российская сторона неоднократно утверждала, что его реализация соответствует экономическим интересам Европы.
Комментируя новости о новых санкциях, в "Газпроме" заверили, что намереваются завершить проект и поставлять через трубопровод газ европейским потребителям.