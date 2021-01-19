https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593732441.html
Помпео заявил о планах США рассмотреть новые санкции против России
Помпео заявил о планах США рассмотреть новые санкции против России
США рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-19T19:06
2021-01-19T19:06
2021-01-20T05:49
россия
санкции
майк помпео
санкции в отношении россии
государственный департамент сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео."США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA)", - говорится в письменном заявлении Помпео, который покидает пост с отставкой администрации Трампа 20 января.Он напомнил, что США ввели во вторник санкции против трубоукладчика "Фортуна" и его владельца КВТ-РУС, которые занимались проектом газопровода "Северный поток — 2"."Если "Северный поток — 2" будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных российских действий, а также предоставит средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента давления и злонамеренного влияния в Западной Европе", - заявил Помпео."Сегодняшнее объявление (о санкциях) демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать этому российскому инструменту принуждения", - заключил Помпео.
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593732810.html
https://ria.ru/20210119/kosachev-1593710357.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции, майк помпео, санкции в отношении россии, государственный департамент сша, сша