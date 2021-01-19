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https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593732441.html
Помпео заявил о планах США рассмотреть новые санкции против России
Помпео заявил о планах США рассмотреть новые санкции против России
США рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-19T19:06
2021-01-20T05:49
россия
санкции
майк помпео
санкции в отношении россии
государственный департамент сша
сша
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео."США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA)", - говорится в письменном заявлении Помпео, который покидает пост с отставкой администрации Трампа 20 января.Он напомнил, что США ввели во вторник санкции против трубоукладчика "Фортуна" и его владельца КВТ-РУС, которые занимались проектом газопровода "Северный поток — 2"."Если "Северный поток — 2" будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных российских действий, а также предоставит средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента давления и злонамеренного влияния в Западной Европе", - заявил Помпео."Сегодняшнее объявление (о санкциях) демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать этому российскому инструменту принуждения", - заключил Помпео.
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593732810.html
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россия, санкции, майк помпео, санкции в отношении россии, государственный департамент сша, сша

Помпео заявил о планах США рассмотреть новые санкции против России

19:06 19.01.2021 (обновлено: 05:49 20.01.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA)", - говорится в письменном заявлении Помпео, который покидает пост с отставкой администрации Трампа 20 января.
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Он напомнил, что США ввели во вторник санкции против трубоукладчика "Фортуна" и его владельца КВТ-РУС, которые занимались проектом газопровода "Северный поток — 2".
"Если "Северный поток — 2" будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных российских действий, а также предоставит средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента давления и злонамеренного влияния в Западной Европе", - заявил Помпео.
"Сегодняшнее объявление (о санкциях) демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать этому российскому инструменту принуждения", - заключил Помпео.
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