https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593732441.html

Помпео заявил о планах США рассмотреть новые санкции против России

Помпео заявил о планах США рассмотреть новые санкции против России

США рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-19T19:06

2021-01-19T19:06

2021-01-20T05:49

россия

санкции

майк помпео

санкции в отношении россии

государственный департамент сша

сша

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео."США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA)", - говорится в письменном заявлении Помпео, который покидает пост с отставкой администрации Трампа 20 января.Он напомнил, что США ввели во вторник санкции против трубоукладчика "Фортуна" и его владельца КВТ-РУС, которые занимались проектом газопровода "Северный поток — 2"."Если "Северный поток — 2" будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных российских действий, а также предоставит средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента давления и злонамеренного влияния в Западной Европе", - заявил Помпео."Сегодняшнее объявление (о санкциях) демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать этому российскому инструменту принуждения", - заключил Помпео.

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593732810.html

https://ria.ru/20210119/kosachev-1593710357.html

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россия, санкции, майк помпео, санкции в отношении россии, государственный департамент сша, сша