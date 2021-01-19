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Иран внес Трампа и Помпео в санкционные списки
Иран внес Трампа и Помпео в санкционные списки
Тегеран внес Дональда Трампа и других американских чиновников в санкционный список, сообщило Министерство иностранных дел Ирана. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:18
2021-01-19T19:31
марк эспер
эллиот абрамс
стивен мнучин
министерство обороны сша
мид ирана
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ТЕГЕРАН, 19 янв — РИА Новости. Тегеран внес Дональда Трампа и других американских чиновников в санкционный список, сообщило Министерство иностранных дел Ирана.В черный список попали в том числе госсекретарь Майк Помпео, министр финансов США Стивен Мнучин, бывший глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер, руководитель ЦРУ Джина Хаспел и бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, следует из заявления официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.Кроме того, под санкциями оказались экс-спецпосланник Штатов по Ирану Брайан Хук и действующий спецпредставитель Эллиот Абрамс.Эти меры Тегеран связал с действием закона о "противодействии нарушениям прав человека, авантюристским и террористическим действиям США в регионе". Дипломатическое ведомство также обвинило Трампа и других официальных лиц США в нарушениях прав человека, поддержке терроризма, создающего угрозу безопасности в регионе и мире, а также антигуманных и террористических действиях против Ирана и его граждан."Эти лица внесены в санкционные списки по таким причинам: приказ и проведение операции по убийству (генерала Касема. — Прим. ред.) Сулеймани и его спутников, организация и поддержка террористических действий против Ирана, финансовое обеспечение, вооружение и обучение террористических групп, &lt;...&gt; поддержка сионистского режима в убийстве ученого (физика-ядерщика Мохсена. — Прим. ред.) Фахризаде, введение незаконных, деспотичных и односторонних санкций против Ирана", — пояснил Хатибзаде.Он также пообещал, что Министерство иностранных дел при первой же возможности опубликует "детальное заявление" по поводу "преступлений" упомянутых лиц.Администрация Дональда Трампа за неделю до окончания полномочий заметно усилила санкционное давление на Тегеран, введя санкции против ряда иранских организаций за участие в продажах оружия, а также ряда неиранских компаний, в том числе из ОАЭ и Китая.
https://ria.ru/20210116/iran-1593347349.html
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марк эспер, эллиот абрамс, стивен мнучин, министерство обороны сша, мид ирана, тегеран (город), майк помпео, дональд трамп, иран, сша, в мире

Иран внес Трампа и Помпео в санкционные списки

18:18 19.01.2021 (обновлено: 19:31 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 19 янв — РИА Новости. Тегеран внес Дональда Трампа и других американских чиновников в санкционный список, сообщило Министерство иностранных дел Ирана.
В черный список попали в том числе госсекретарь Майк Помпео, министр финансов США Стивен Мнучин, бывший глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер, руководитель ЦРУ Джина Хаспел и бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, следует из заявления официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.
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Кроме того, под санкциями оказались экс-спецпосланник Штатов по Ирану Брайан Хук и действующий спецпредставитель Эллиот Абрамс.
Эти меры Тегеран связал с действием закона о "противодействии нарушениям прав человека, авантюристским и террористическим действиям США в регионе". Дипломатическое ведомство также обвинило Трампа и других официальных лиц США в нарушениях прав человека, поддержке терроризма, создающего угрозу безопасности в регионе и мире, а также антигуманных и террористических действиях против Ирана и его граждан.
"Эти лица внесены в санкционные списки по таким причинам: приказ и проведение операции по убийству (генерала Касема. — Прим. ред.) Сулеймани и его спутников, организация и поддержка террористических действий против Ирана, финансовое обеспечение, вооружение и обучение террористических групп, <...> поддержка сионистского режима в убийстве ученого (физика-ядерщика Мохсена. — Прим. ред.) Фахризаде, введение незаконных, деспотичных и односторонних санкций против Ирана", — пояснил Хатибзаде.
Он также пообещал, что Министерство иностранных дел при первой же возможности опубликует "детальное заявление" по поводу "преступлений" упомянутых лиц.
Администрация Дональда Трампа за неделю до окончания полномочий заметно усилила санкционное давление на Тегеран, введя санкции против ряда иранских организаций за участие в продажах оружия, а также ряда неиранских компаний, в том числе из ОАЭ и Китая.
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Марк ЭсперЭллиот АбрамсСтивен МнучинМинистерство обороны СШАМИД ИранаТегеран (город)Майк ПомпеоДональд ТрампИранСШАВ мире
 
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