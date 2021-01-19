https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593722659.html

Иран внес Трампа и Помпео в санкционные списки

Иран внес Трампа и Помпео в санкционные списки

Тегеран внес Дональда Трампа и других американских чиновников в санкционный список, сообщило Министерство иностранных дел Ирана. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:18

2021-01-19T18:18

2021-01-19T19:31

марк эспер

эллиот абрамс

стивен мнучин

министерство обороны сша

мид ирана

тегеран (город)

майк помпео

дональд трамп

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg

ТЕГЕРАН, 19 янв — РИА Новости. Тегеран внес Дональда Трампа и других американских чиновников в санкционный список, сообщило Министерство иностранных дел Ирана.В черный список попали в том числе госсекретарь Майк Помпео, министр финансов США Стивен Мнучин, бывший глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер, руководитель ЦРУ Джина Хаспел и бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, следует из заявления официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.Кроме того, под санкциями оказались экс-спецпосланник Штатов по Ирану Брайан Хук и действующий спецпредставитель Эллиот Абрамс.Эти меры Тегеран связал с действием закона о "противодействии нарушениям прав человека, авантюристским и террористическим действиям США в регионе". Дипломатическое ведомство также обвинило Трампа и других официальных лиц США в нарушениях прав человека, поддержке терроризма, создающего угрозу безопасности в регионе и мире, а также антигуманных и террористических действиях против Ирана и его граждан."Эти лица внесены в санкционные списки по таким причинам: приказ и проведение операции по убийству (генерала Касема. — Прим. ред.) Сулеймани и его спутников, организация и поддержка террористических действий против Ирана, финансовое обеспечение, вооружение и обучение террористических групп, <...> поддержка сионистского режима в убийстве ученого (физика-ядерщика Мохсена. — Прим. ред.) Фахризаде, введение незаконных, деспотичных и односторонних санкций против Ирана", — пояснил Хатибзаде.Он также пообещал, что Министерство иностранных дел при первой же возможности опубликует "детальное заявление" по поводу "преступлений" упомянутых лиц.Администрация Дональда Трампа за неделю до окончания полномочий заметно усилила санкционное давление на Тегеран, введя санкции против ряда иранских организаций за участие в продажах оружия, а также ряда неиранских компаний, в том числе из ОАЭ и Китая.

https://ria.ru/20210116/iran-1593347349.html

https://ria.ru/20210110/iran-1592434197.html

тегеран (город)

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк эспер, эллиот абрамс, стивен мнучин, министерство обороны сша, мид ирана, тегеран (город), майк помпео, дональд трамп, иран, сша, в мире