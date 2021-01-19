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В бундестаге раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
В бундестаге раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в комментарии РИА Новости назвал недопустимыми санкции США против газопровода "Северный поток —... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:43
2021-01-19T14:58
allseas
клаус эрнст
nord stream 2 ag
балтийское море
северный поток — 2
бундестаг германии
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в комментарии РИА Новости назвал недопустимыми санкции США против газопровода "Северный поток — 2".В январе Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января американские власти планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".Парламентарий также призвал немецкое правительство вызвать поверенного в делах посольства США и "недвусмысленно прояснить свою позицию". Помимо этого он поддержал идею расширить блокирующее санкции регулирование со стороны Евросоюза и ввод штрафных пошлин на импорт газа из США из-за действий американского правительства.Также Эрнст выразил опасение, что политика Вашингтона по отношению к проекту не изменится с приходом к власти Джо Байдена."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html
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allseas, клаус эрнст, nord stream 2 ag, балтийское море, северный поток — 2, бундестаг германии, германия, сша, в мире

В бундестаге раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"

13:43 19.01.2021 (обновлено: 14:58 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в комментарии РИА Новости назвал недопустимыми санкции США против газопровода "Северный поток — 2".
В январе Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января американские власти планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:00
В последний вагон: США опять взялись за "Северный поток — 2"

"Я исхожу из того, что дальнейшие санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока — 2", также не будут иметь ожидаемого эффекта. Несмотря на это, они недопустимы! Невыносимо, как США хотят отстаивать экономические интересы своей газовой промышленности и тем самым превращать так называемых союзников в исполнителей приказов", — сказал Эрнст.

Парламентарий также призвал немецкое правительство вызвать поверенного в делах посольства США и "недвусмысленно прояснить свою позицию". Помимо этого он поддержал идею расширить блокирующее санкции регулирование со стороны Евросоюза и ввод штрафных пошлин на импорт газа из США из-за действий американского правительства.
Также Эрнст выразил опасение, что политика Вашингтона по отношению к проекту не изменится с приходом к власти Джо Байдена.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
01:07
Власти ФРГ прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 14:24
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AllseasКлаус ЭрнстNord Stream 2 AGБалтийское мореСеверный поток — 2Бундестаг ГерманииГерманияСШАВ мире
 
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