https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593671456.html

В бундестаге раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"

В бундестаге раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в комментарии РИА Новости назвал недопустимыми санкции США против газопровода "Северный поток —... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:43

2021-01-19T13:43

2021-01-19T14:58

allseas

клаус эрнст

nord stream 2 ag

балтийское море

северный поток — 2

бундестаг германии

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в мире

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БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в комментарии РИА Новости назвал недопустимыми санкции США против газопровода "Северный поток — 2".В январе Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января американские власти планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".Парламентарий также призвал немецкое правительство вызвать поверенного в делах посольства США и "недвусмысленно прояснить свою позицию". Помимо этого он поддержал идею расширить блокирующее санкции регулирование со стороны Евросоюза и ввод штрафных пошлин на импорт газа из США из-за действий американского правительства.Также Эрнст выразил опасение, что политика Вашингтона по отношению к проекту не изменится с приходом к власти Джо Байдена."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593605444.html

https://ria.ru/20210118/potok-1593518923.html

балтийское море

германия

сша

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