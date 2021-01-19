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https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593630733.html
Эксперт оценил ситуацию с санкциями против "Северного потока — 2"
Эксперт оценил ситуацию с санкциями против "Северного потока — 2"
Возможные американские санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2", замедлят реализацию проекта, РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:29
2021-01-19T10:29
allseas
nord stream 2 ag
павел каневский
северный поток — 2
балтийское море
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Возможные американские санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2", замедлят реализацию проекта, но избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого пройдет 20 января, может ослабить санкционную политику в этом направлении, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.В понедельник газета Handelsblatt сообщила, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2", и компании "КВТ-Рус", которой принадлежит судно. По данным издания, власти США в понедельник уведомили правительство Германии и других европейских партнеров о своем решении ввести санкции на основании CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Власти ФРГ считают санкции незаконными.По словам эксперта, новые санкции – это "продолжение трамповской политики". "Я напомню, что с 1 января действует еще один пакет санкций, который вписан в оборонный бюджет (США). Я думаю, что в кратко- и среднесрочной перспективе это может оказать определенное воздействие, потому что предстоит завершить длинный участок и, насколько я помню, кроме "Фортуны", только "Академик Черский" может продолжить укладку этого трубопровода. То есть эти санкции замедлят укладку решающего последнего участка", - сказал Каневский РИА Новости.При этом, по его мнению, существует вероятность ослабления санкций с приходом к власти в США нового президента. "Байден не раз заявлял, что не собирается ссориться с европейскими партнерами, а, наоборот, собирается налаживать с ними отношения. В том числе он высказывался в отношении санкций против "Северного потока". Пока сложно сказать, как это будет осуществляться на практике, но есть определенные сигналы, которые говорят о том, что при Байдене санкционная политика в отношении как минимум "Северного потока" будет ослаблена", - отметил он.При этом эксперт напомнил, что соответствующие законы принимаются конгрессом, а "как они исполняются на практике – это другое, потому что в Америке действуют подзаконные акты, которые находятся в ведении президента". "Я думаю, что, хотя и приняты многочисленные законы, направленные против "Северного потока", есть определенные сигналы, которые говорят о том, что приход Байдена к власти каким-то образом эту ситуацию изменит, но здесь много нюансов", - пояснил Каневский."Байден вряд ли изменит законы, но, возможно, изменится стиль реализации этих законов", - добавил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593605444.html
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балтийское море
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allseas, nord stream 2 ag, павел каневский, северный поток — 2, балтийское море, джо байден, сша, украина, в мире

Эксперт оценил ситуацию с санкциями против "Северного потока — 2"

10:29 19.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Возможные американские санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2", замедлят реализацию проекта, но избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого пройдет 20 января, может ослабить санкционную политику в этом направлении, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.
В понедельник газета Handelsblatt сообщила, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2", и компании "КВТ-Рус", которой принадлежит судно. По данным издания, власти США в понедельник уведомили правительство Германии и других европейских партнеров о своем решении ввести санкции на основании CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Власти ФРГ считают санкции незаконными.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
01:07
Власти ФРГ прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"
По словам эксперта, новые санкции – это "продолжение трамповской политики". "Я напомню, что с 1 января действует еще один пакет санкций, который вписан в оборонный бюджет (США). Я думаю, что в кратко- и среднесрочной перспективе это может оказать определенное воздействие, потому что предстоит завершить длинный участок и, насколько я помню, кроме "Фортуны", только "Академик Черский" может продолжить укладку этого трубопровода. То есть эти санкции замедлят укладку решающего последнего участка", - сказал Каневский РИА Новости.
При этом, по его мнению, существует вероятность ослабления санкций с приходом к власти в США нового президента. "Байден не раз заявлял, что не собирается ссориться с европейскими партнерами, а, наоборот, собирается налаживать с ними отношения. В том числе он высказывался в отношении санкций против "Северного потока". Пока сложно сказать, как это будет осуществляться на практике, но есть определенные сигналы, которые говорят о том, что при Байдене санкционная политика в отношении как минимум "Северного потока" будет ослаблена", - отметил он.
При этом эксперт напомнил, что соответствующие законы принимаются конгрессом, а "как они исполняются на практике – это другое, потому что в Америке действуют подзаконные акты, которые находятся в ведении президента". "Я думаю, что, хотя и приняты многочисленные законы, направленные против "Северного потока", есть определенные сигналы, которые говорят о том, что приход Байдена к власти каким-то образом эту ситуацию изменит, но здесь много нюансов", - пояснил Каневский.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 08:04
Депутат рассказал, как извлечь выгоду из проблем с "Северным потоком — 2"
"Байден вряд ли изменит законы, но, возможно, изменится стиль реализации этих законов", - добавил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 07:30
В ФРГ назвали возможное препятствие для достройки "Северного потока — 2"
 
AllseasNord Stream 2 AGПавел КаневскийСеверный поток — 2Балтийское мореДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
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