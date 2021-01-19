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В ОАК назвали сроки начала серийных поставок самолетов Ил-114-300
В ОАК назвали сроки начала серийных поставок самолетов Ил-114-300
Начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:44
2021-01-19T19:09
россия
ил-114-300
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) со ссылкой на главного конструктора ПАО "Ил" (входит в ОАК) Сергея Ганина."Ростех" ранее в декабре со ссылкой на своего гендиректора Сергея Чемезова сообщал, что серийные поставки самолета планируется начать с 2023 года."Завершение сертификации и начало серийных поставок планируется в 2022 году", - приводятся в сообщении слова Ганина.
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россия, ил-114-300, объединенная авиастроительная корпорация (оак)

В ОАК назвали сроки начала серийных поставок самолетов Ил-114-300

18:44 19.01.2021 (обновлено: 19:09 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех" / Перейти в фотобанкРоссийский пассажирский самолет Ил-114-300
Российский пассажирский самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех"
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) со ссылкой на главного конструктора ПАО "Ил" (входит в ОАК) Сергея Ганина.
"Ростех" ранее в декабре со ссылкой на своего гендиректора Сергея Чемезова сообщал, что серийные поставки самолета планируется начать с 2023 года.
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
16 декабря 2020, 20:22Сказано в эфире
"Самый экономичный в своем классе". Эксперт о первом полете Ил-114-300
"Завершение сертификации и начало серийных поставок планируется в 2022 году", - приводятся в сообщении слова Ганина.
 
РоссияИл-114-300Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
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