https://ria.ru/20210119/samolet-1593728044.html

В ОАК назвали сроки начала серийных поставок самолетов Ил-114-300

В ОАК назвали сроки начала серийных поставок самолетов Ил-114-300

Начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:44

2021-01-19T18:44

2021-01-19T19:09

россия

ил-114-300

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) со ссылкой на главного конструктора ПАО "Ил" (входит в ОАК) Сергея Ганина."Ростех" ранее в декабре со ссылкой на своего гендиректора Сергея Чемезова сообщал, что серийные поставки самолета планируется начать с 2023 года."Завершение сертификации и начало серийных поставок планируется в 2022 году", - приводятся в сообщении слова Ганина.

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/il-1589578304.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ил-114-300, объединенная авиастроительная корпорация (оак)