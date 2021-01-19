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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210119/rubl-1593751544.html
Рубль вырос к доллару и евро
Рубль вырос к доллару и евро
Вечером во вторник рубль повышается к доллару и евро, отыгрывая курсовую динамику "Форекса", следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T21:42
2021-01-19T22:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
джанет йеллен
московская биржа
промсвязьбанк
джо байден
brent
сша
экономика
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Вечером во вторник рубль повышается к доллару и евро, отыгрывая курсовую динамику "Форекса", следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 20:57 мск снижался на 30 копеек, до 73,69 рубля, курс евро — на десять копеек, до 89,32 рубля. Сигналы о сохранении мягкой монетарной политики в США ослабляют американскую валюту и поддерживают курс рубля.На таком фоне евро прибавляет 0,4% — до 1,2125 доллара. Американские фондовые индексы вечером растут на 0,5-1,2%.На фоне слабеющего доллара рынок нефти отыгрывает 2,1%: смесь марки Brent дорожала до 55,9 доллара за баррель. Инвесторы обращают внимание на январский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что в текущем году спрос на черное золото вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки — до уровня в 96,6 миллиона баррелей.В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,4%. Цена нефти в отечественной валюте колеблется около 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.ПрогнозыКак отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка, доллар продолжил движение в середине диапазона 73-75 рублей."Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты до конца недели, а ухудшение внешней конъюнктуры может вывести доллар к его верхней границе", — добавил он.В свою очередь, Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс" считает, что общий фон рынка преимущественно играет в пользу отечественной валюты. В среду доллар может опуститься до отметки в 73 рубля, евро — до 88,5 рубля, заявил он.
https://ria.ru/20210119/rubl-1593715060.html
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цены на нефть, джанет йеллен, московская биржа, промсвязьбанк, джо байден, brent, сша, экономика

Рубль вырос к доллару и евро

21:42 19.01.2021 (обновлено: 22:39 19.01.2021)
 
© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / valphoto
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Вечером во вторник рубль повышается к доллару и евро, отыгрывая курсовую динамику "Форекса", следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20:57 мск снижался на 30 копеек, до 73,69 рубля, курс евро — на десять копеек, до 89,32 рубля. Сигналы о сохранении мягкой монетарной политики в США ослабляют американскую валюту и поддерживают курс рубля.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 17:32Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал, как изменится курс рубля после инаугурации Байдена
На таком фоне евро прибавляет 0,4% — до 1,2125 доллара. Американские фондовые индексы вечером растут на 0,5-1,2%.
На фоне слабеющего доллара рынок нефти отыгрывает 2,1%: смесь марки Brent дорожала до 55,9 доллара за баррель. Инвесторы обращают внимание на январский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое ожидает, что в текущем году спрос на черное золото вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки — до уровня в 96,6 миллиона баррелей.
В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,4%. Цена нефти в отечественной валюте колеблется около 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 14:43Сказано в эфире
Экономист: у рубля – хорошие перспективы

Прогнозы

Как отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка, доллар продолжил движение в середине диапазона 73-75 рублей.
"Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты до конца недели, а ухудшение внешней конъюнктуры может вывести доллар к его верхней границе", — добавил он.
В свою очередь, Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс" считает, что общий фон рынка преимущественно играет в пользу отечественной валюты. В среду доллар может опуститься до отметки в 73 рубля, евро — до 88,5 рубля, заявил он.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 15:45
Кудрин ожидает сохранения доллара как мировой резервной валюты
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьДжанет ЙелленМосковская биржаПромсвязьбанкДжо БайденBrentСШАЭкономика
 
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