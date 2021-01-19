https://ria.ru/20210119/rubl-1593715060.html
Эксперт рассказал, как изменится курс рубля после инаугурации Байдена
Эксперт рассказал, как изменится курс рубля после инаугурации Байдена
Инаугурация Джо Байдена не является неожиданным событием, она уже заложена в курс рубля, динамика которого, вероятно, будет близка к боковой, прокомментировал... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:32
2021-01-19T17:32
2021-01-19T17:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
джо байден
сша
экономика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Инаугурация Джо Байдена не является неожиданным событием, она уже заложена в курс рубля, динамика которого, вероятно, будет близка к боковой, прокомментировал РИА Новости начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.Как отмечает Ващенко, в России не ожидают, что политика американской администрации как-то заметно изменится, особенно в лучшую сторону. С другой стороны, политика "вертолетных денег" с приходом Байдена оживет с новыми силами, и это может привести к дальнейшему заметному ослаблению доллара уже в первом квартале.Поэтому динамика рубля будет, скорее всего, близкой к боковой, возможно лишь незначительное его укрепление в диапазон 70-72 рублей за доллар на горизонте месяца, резюмировал Ващенко.Рубль во вторник вечером прибавляет к доллару около 20 копеек, находясь в районе 73,8 за доллар.
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динамика курсов валют, джо байден, сша, экономика
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Инаугурация Джо Байдена
не является неожиданным событием, она уже заложена в курс рубля, динамика которого, вероятно, будет близка к боковой, прокомментировал РИА Новости начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.
Инаугурация 46-го президента США
Джо Байдена запланирована на 20 января.
Как отмечает Ващенко, в России не ожидают, что политика американской администрации как-то заметно изменится, особенно в лучшую сторону. С другой стороны, политика "вертолетных денег" с приходом Байдена оживет с новыми силами, и это может привести к дальнейшему заметному ослаблению доллара уже в первом квартале.
"Однако и это, на мой взгляд, не станет драйвером укрепления рубля. Курс уже сбалансировался на новом уровне в новых макроэкономических условиях, и нет причин для того, чтобы он вернулся к уровням годовой давности (немного выше 60 рублей за доллар), каким был при тогдашней цене на нефть выше 55 долларов за баррель", - сказал он.
Поэтому динамика рубля будет, скорее всего, близкой к боковой, возможно лишь незначительное его укрепление в диапазон 70-72 рублей за доллар на горизонте месяца, резюмировал Ващенко.
Рубль во вторник вечером прибавляет к доллару около 20 копеек, находясь в районе 73,8 за доллар.