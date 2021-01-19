https://ria.ru/20210119/rubl-1593715060.html

Эксперт рассказал, как изменится курс рубля после инаугурации Байдена

Эксперт рассказал, как изменится курс рубля после инаугурации Байдена

Инаугурация Джо Байдена не является неожиданным событием, она уже заложена в курс рубля, динамика которого, вероятно, будет близка к боковой, прокомментировал... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:32

2021-01-19T17:32

2021-01-19T17:32

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

джо байден

сша

экономика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Инаугурация Джо Байдена не является неожиданным событием, она уже заложена в курс рубля, динамика которого, вероятно, будет близка к боковой, прокомментировал РИА Новости начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.Как отмечает Ващенко, в России не ожидают, что политика американской администрации как-то заметно изменится, особенно в лучшую сторону. С другой стороны, политика "вертолетных денег" с приходом Байдена оживет с новыми силами, и это может привести к дальнейшему заметному ослаблению доллара уже в первом квартале.Поэтому динамика рубля будет, скорее всего, близкой к боковой, возможно лишь незначительное его укрепление в диапазон 70-72 рублей за доллар на горизонте месяца, резюмировал Ващенко.Рубль во вторник вечером прибавляет к доллару около 20 копеек, находясь в районе 73,8 за доллар.

https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, джо байден, сша, экономика