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До скольких лет растет человек — ответы на главные вопросы
До скольких лет растет человек — ответы на главные вопросы
Рост человека определяется не только генами и зависит от множества факторов. О том, до скольки лет увеличивается длина тела и что этому способствует — в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T20:08
2021-01-19T20:49
гены
днк
гормоны
биология
здоровье
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рост человека определяется не только генами и зависит от множества факторов. О том, до скольки лет увеличивается длина тела и что этому способствует — в материале РИА Новости. Что влияет на ростИзменение роста происходит за счет гормона соматотропина, который вызывает активное деление клеток в организме человека. Его секреция с возрастом уменьшается и становится минимальной у пожилых людей. То, насколько вырастет человек, зависит от многих факторов — генетики, образа жизни, рациона, климата и состояния окружающей среды. По данным исследователей, работающих в рамках консорциума GIANT (Genome-wide Investigation of ANthropometric Traits — "поиск генетических факторов, влияющих на антропометрические характеристики"), около 80% колебаний в росте связаны с особенностями генетики. Всего ученые обнаружили 180 генов, которые отвечают за этот процесс. Также влияние оказывают стрессы, недостаток сна, болезни, физическая активность и уровень солнечного излучения.Известно, что со временем человечество "растет". Так, например, в прошлом веке средний рост человека в целом по миру составлял 160 см, сейчас эта цифра увеличилась до 165. При этом мужчины выше женщин в основном за счет длины ног. Многие специалисты, отвечая на вопрос до какого возраста растет человек, сходятся во мнении, что этот процесс прекращается около 25 лет. До какого возраста растут девочкиУ девочек самый активный рост происходит в период полового созревания и начинается с 10-11 лет. Этот процесс завершается в возрасте 16-18 лет. До какого возраста растут мальчикиУ мальчиков все происходит немного иначе. Их половое созревание начинается позже, чем у противоположного пола, поэтому рост обычно меньше до 14 лет. После этого наступает фаза активного развития, которая продолжается до 18 лет. За это время подростки, как правило, обгоняют в сантиметрах своих сверстниц. Периоды роста, или почему один выше другогоКогда рождается ребенок, его рост обычно колеблется от 46 до 55 см. Затем постепенно длина тела увеличивается. К концу первого года малыш может вырасти до 70-80 см. Это считается периодом первого вытягивания. Затем начинается этап округления, рост замедляется примерно до 3-х лет. Следующий скачок происходит в 5-7 лет, когда длина тела увеличивается в год на 5-10 см, после этого процесс опять становится медленнее. Самый активный рост происходит в период полового созревания и называется третьим периодом вытягивания. В последующие годы формируется окончательные размеры тела. Гены, ответственные за этот процесс, передаются ребенку от родителей, по большей части рост зависит от них. Его можно рассчитать, если сложить рост матери и отца, разделить его на два и вычесть 6,5 см у девочек, у мальчиков эту цифру нужно приплюсовать. Что способствует росту человекаРосту помогают разные факторы, а также условия, в которых человек развивается. Плохое питание в юном возрасте, стрессы, болезни и недостаток сна только убавят сантиметров, поэтому важно чтобы ребенок получал все необходимые витамины и минералы, вел здоровый и активный образ жизни. Рацион должен быть насыщен жирами, белками, клетчаткой и углеводами с низким гликемическим индексом для строительства мышц.Организм растет в основном ночью, поэтому и мальчикам, и девочкам нужно спать не менее 8 часов. Даже когда человек перестает расти, в некоторых случаях можно прибавить 1-2 см, выполняя растяжку и соответствующие упражнения.
https://ria.ru/20201022/mozg-1581057464.html
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гены, днк, гормоны, биология, здоровье

До скольких лет растет человек — ответы на главные вопросы

20:08 19.01.2021 (обновлено: 20:49 19.01.2021)
 
© Depositphotos / serrnovikДве девочки измеряют рост
Две девочки измеряют рост - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / serrnovik
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рост человека определяется не только генами и зависит от множества факторов. О том, до скольки лет увеличивается длина тела и что этому способствует — в материале РИА Новости.

Что влияет на рост

Изменение роста происходит за счет гормона соматотропина, который вызывает активное деление клеток в организме человека. Его секреция с возрастом уменьшается и становится минимальной у пожилых людей. То, насколько вырастет человек, зависит от многих факторов — генетики, образа жизни, рациона, климата и состояния окружающей среды. По данным исследователей, работающих в рамках консорциума GIANT (Genome-wide Investigation of ANthropometric Traits — "поиск генетических факторов, влияющих на антропометрические характеристики"), около 80% колебаний в росте связаны с особенностями генетики. Всего ученые обнаружили 180 генов, которые отвечают за этот процесс. Также влияние оказывают стрессы, недостаток сна, болезни, физическая активность и уровень солнечного излучения.
Известно, что со временем человечество "растет". Так, например, в прошлом веке средний рост человека в целом по миру составлял 160 см, сейчас эта цифра увеличилась до 165. При этом мужчины выше женщин в основном за счет длины ног.
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Многие специалисты, отвечая на вопрос до какого возраста растет человек, сходятся во мнении, что этот процесс прекращается около 25 лет.

До какого возраста растут девочки

У девочек самый активный рост происходит в период полового созревания и начинается с 10-11 лет. Этот процесс завершается в возрасте 16-18 лет.

До какого возраста растут мальчики

У мальчиков все происходит немного иначе. Их половое созревание начинается позже, чем у противоположного пола, поэтому рост обычно меньше до 14 лет. После этого наступает фаза активного развития, которая продолжается до 18 лет. За это время подростки, как правило, обгоняют в сантиметрах своих сверстниц.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУрок физкультуры в общеобразовательной школе
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Периоды роста, или почему один выше другого

Когда рождается ребенок, его рост обычно колеблется от 46 до 55 см. Затем постепенно длина тела увеличивается. К концу первого года малыш может вырасти до 70-80 см. Это считается периодом первого вытягивания. Затем начинается этап округления, рост замедляется примерно до 3-х лет. Следующий скачок происходит в 5-7 лет, когда длина тела увеличивается в год на 5-10 см, после этого процесс опять становится медленнее.
Самый активный рост происходит в период полового созревания и называется третьим периодом вытягивания. В последующие годы формируется окончательные размеры тела.
Исследования. Архив - РИА Новости, 1920, 30.09.2010
30 сентября 2010, 12:14Наука
Рост человека зависит от 180 вариаций геновРост человека зависит от большого числа различных генов, а также от его образа жизни. Около 80% колебаний в росте связана с генетическими особенностями, а остальные зависят от других факторов, таких, например, как режим питания и диета.
Гены, ответственные за этот процесс, передаются ребенку от родителей, по большей части рост зависит от них. Его можно рассчитать, если сложить рост матери и отца, разделить его на два и вычесть 6,5 см у девочек, у мальчиков эту цифру нужно приплюсовать.

Что способствует росту человека

Росту помогают разные факторы, а также условия, в которых человек развивается. Плохое питание в юном возрасте, стрессы, болезни и недостаток сна только убавят сантиметров, поэтому важно чтобы ребенок получал все необходимые витамины и минералы, вел здоровый и активный образ жизни. Рацион должен быть насыщен жирами, белками, клетчаткой и углеводами с низким гликемическим индексом для строительства мышц.
Организм растет в основном ночью, поэтому и мальчикам, и девочкам нужно спать не менее 8 часов. Даже когда человек перестает расти, в некоторых случаях можно прибавить 1-2 см, выполняя растяжку и соответствующие упражнения.
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