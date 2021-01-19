https://ria.ru/20210119/rost-1593737233.html

До скольких лет растет человек — ответы на главные вопросы

До скольких лет растет человек — ответы на главные вопросы

Рост человека определяется не только генами и зависит от множества факторов. О том, до скольки лет увеличивается длина тела и что этому способствует — в... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T20:08

2021-01-19T20:08

2021-01-19T20:49

гены

днк

гормоны

биология

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593738386_0:219:2626:1696_1920x0_80_0_0_b2cb3490fa00e7495875db569407b7cf.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рост человека определяется не только генами и зависит от множества факторов. О том, до скольки лет увеличивается длина тела и что этому способствует — в материале РИА Новости. Что влияет на ростИзменение роста происходит за счет гормона соматотропина, который вызывает активное деление клеток в организме человека. Его секреция с возрастом уменьшается и становится минимальной у пожилых людей. То, насколько вырастет человек, зависит от многих факторов — генетики, образа жизни, рациона, климата и состояния окружающей среды. По данным исследователей, работающих в рамках консорциума GIANT (Genome-wide Investigation of ANthropometric Traits — "поиск генетических факторов, влияющих на антропометрические характеристики"), около 80% колебаний в росте связаны с особенностями генетики. Всего ученые обнаружили 180 генов, которые отвечают за этот процесс. Также влияние оказывают стрессы, недостаток сна, болезни, физическая активность и уровень солнечного излучения.Известно, что со временем человечество "растет". Так, например, в прошлом веке средний рост человека в целом по миру составлял 160 см, сейчас эта цифра увеличилась до 165. При этом мужчины выше женщин в основном за счет длины ног. Многие специалисты, отвечая на вопрос до какого возраста растет человек, сходятся во мнении, что этот процесс прекращается около 25 лет. До какого возраста растут девочкиУ девочек самый активный рост происходит в период полового созревания и начинается с 10-11 лет. Этот процесс завершается в возрасте 16-18 лет. До какого возраста растут мальчикиУ мальчиков все происходит немного иначе. Их половое созревание начинается позже, чем у противоположного пола, поэтому рост обычно меньше до 14 лет. После этого наступает фаза активного развития, которая продолжается до 18 лет. За это время подростки, как правило, обгоняют в сантиметрах своих сверстниц. Периоды роста, или почему один выше другогоКогда рождается ребенок, его рост обычно колеблется от 46 до 55 см. Затем постепенно длина тела увеличивается. К концу первого года малыш может вырасти до 70-80 см. Это считается периодом первого вытягивания. Затем начинается этап округления, рост замедляется примерно до 3-х лет. Следующий скачок происходит в 5-7 лет, когда длина тела увеличивается в год на 5-10 см, после этого процесс опять становится медленнее. Самый активный рост происходит в период полового созревания и называется третьим периодом вытягивания. В последующие годы формируется окончательные размеры тела. Гены, ответственные за этот процесс, передаются ребенку от родителей, по большей части рост зависит от них. Его можно рассчитать, если сложить рост матери и отца, разделить его на два и вычесть 6,5 см у девочек, у мальчиков эту цифру нужно приплюсовать. Что способствует росту человекаРосту помогают разные факторы, а также условия, в которых человек развивается. Плохое питание в юном возрасте, стрессы, болезни и недостаток сна только убавят сантиметров, поэтому важно чтобы ребенок получал все необходимые витамины и минералы, вел здоровый и активный образ жизни. Рацион должен быть насыщен жирами, белками, клетчаткой и углеводами с низким гликемическим индексом для строительства мышц.Организм растет в основном ночью, поэтому и мальчикам, и девочкам нужно спать не менее 8 часов. Даже когда человек перестает расти, в некоторых случаях можно прибавить 1-2 см, выполняя растяжку и соответствующие упражнения.

https://ria.ru/20201022/mozg-1581057464.html

https://ria.ru/20100930/280763662.html

https://ria.ru/20200905/neschastlivyy-1576762022.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гены, днк, гормоны, биология, здоровье