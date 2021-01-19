https://ria.ru/20210119/roboty-1593613244.html

Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами

Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами

Роботы в будущем полностью заменят ручной труд, считает треть россиян, причем половина из них уверены, что это произойдет в течение ближайших 20 лет, а... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T07:10

2021-01-19T07:10

2021-01-19T07:10

россия

москва

исследование

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576525675_0:0:1749:983_1920x0_80_0_0_e7182958cf565894495e78923b227ad6.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роботы в будущем полностью заменят ручной труд, считает треть россиян, причем половина из них уверены, что это произойдет в течение ближайших 20 лет, а остальные, что даже раньше, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, с которым ознакомилось РИА Новости.Среди работников ручного труда лишь 29% думают, что роботы полностью заменят ручной труд в будущем, 71% так не считают. При этом среди тех, кто не работает "руками", эти доли распределились иначе - 37% против 63%."Респонденты, считающие, что ручной труд будет заменен роботами, в большинстве случаев уже сталкиваются с роботизацией в своей сфере - 67%. У остальных 33% этого пока не происходит", - указывается в обзоре.Поэтому 80% россиян предпринимают действия к тому, чтобы повышать свою квалификацию и оставаться востребованным на рынке труда, и лишь 20% ответили отрицательно на этот вопрос.

https://ria.ru/20210105/robotizatsiya-1592011721.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, исследование, технологии, общество