https://ria.ru/20210119/roboty-1593613244.html
Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
Роботы в будущем полностью заменят ручной труд, считает треть россиян, причем половина из них уверены, что это произойдет в течение ближайших 20 лет, а... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:10
2021-01-19T07:10
2021-01-19T07:10
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роботы в будущем полностью заменят ручной труд, считает треть россиян, причем половина из них уверены, что это произойдет в течение ближайших 20 лет, а остальные, что даже раньше, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, с которым ознакомилось РИА Новости.Среди работников ручного труда лишь 29% думают, что роботы полностью заменят ручной труд в будущем, 71% так не считают. При этом среди тех, кто не работает "руками", эти доли распределились иначе - 37% против 63%."Респонденты, считающие, что ручной труд будет заменен роботами, в большинстве случаев уже сталкиваются с роботизацией в своей сфере - 67%. У остальных 33% этого пока не происходит", - указывается в обзоре.Поэтому 80% россиян предпринимают действия к тому, чтобы повышать свою квалификацию и оставаться востребованным на рынке труда, и лишь 20% ответили отрицательно на этот вопрос.
https://ria.ru/20210105/robotizatsiya-1592011721.html
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россия, москва, исследование, технологии, общество
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роботы в будущем полностью заменят ручной труд, считает треть россиян, причем половина из них уверены, что это произойдет в течение ближайших 20 лет, а остальные, что даже раньше, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, с которым ознакомилось РИА Новости.
"32% респондентов считают, что в будущем это случится. Из них 48% уверены, что на это уйдет более 20 лет. 29% думают, что это случится через 10-20 лет, 16% - через 5-10 лет. Есть респонденты, которые считают, что в течение 5 лет уже все будет автоматизировано - 7%", - отмечают авторы исследования, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян. Оно проводилось с 21 декабря 2020 года по 18 января этого года во всех федеральных округах.
Среди работников ручного труда лишь 29% думают, что роботы полностью заменят ручной труд в будущем, 71% так не считают. При этом среди тех, кто не работает "руками", эти доли распределились иначе - 37% против 63%.
"Респонденты, считающие, что ручной труд будет заменен роботами, в большинстве случаев уже сталкиваются с роботизацией в своей сфере - 67%. У остальных 33% этого пока не происходит", - указывается в обзоре.
Поэтому 80% россиян предпринимают действия к тому, чтобы повышать свою квалификацию и оставаться востребованным на рынке труда, и лишь 20% ответили отрицательно на этот вопрос.