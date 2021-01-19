https://ria.ru/20210119/risk-1593608551.html

Ученые назвали способ определения риска осложнений и смерти от COVID-19

Ученые назвали способ определения риска осложнений и смерти от COVID-19

Измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с COVID-19 может служить ранним показателем для определения тяжелых последствий и смерти в результате... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T03:19

2021-01-19T03:19

2021-01-19T03:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

мгу имени м. в. ломоносова

сент-луис

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с COVID-19 может служить ранним показателем для определения тяжелых последствий и смерти в результате коронавирусной инфекции, считают исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты научной работы ученых разместили на портале препринтов bioRxiv. Описание исследования также опубликовали на сайте учебного заведения.Специалисты взяли у 97 пациентов с COVID-19 образцы бесклеточной плазмы и измерили уровень циркулирующей митохондриальной ДНК в них. Отмечается, что биоматериал был получен сразу после обращения инфицированных в больницу.Как объясняется, высокий уровень митохондриальной ДНК — это фактор риска, который не зависит от возраста, пола или сопутствующих заболеваний.Ученые подчеркнули, что связь между появлением вышедшей из клеток в кровоток митохондриальной ДНК и риском осложнений и смерти от COVID-19 остается неопределенной.Cпециалисты Вашингтонского университета пояснили, что в среднем уровень митохондриальной ДНК был приблизительно в десять раз выше у больных, у которых возникла дисфункция легких и которые затем скончались. При повышенном уровне митохондриальной ДНК вероятность необходимости подключения к аппарату искусственной вентиляции легких была в шесть раз больше, лечения в отделении интенсивной терапии — в три раза, а вероятность летального исхода — в два раза. При этом выход митохондриальной ДНК из клеток в кровоток служит признаком определенного типа гибели клеток в организме.На 250 процентов Ранее глава Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что недосып пагубно сказывается на иммунной системе человека и повышает риск заражения вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом.Медик напомнил, что норма сна составляет от семи до девяти часов, а также посоветовал отказаться от будильника и вставать и ложиться в одно время.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/koronavirus-1593377270.html

https://ria.ru/20210118/zaraznost-1593447486.html

сент-луис

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мгу имени м. в. ломоносова, сент-луис, сша, в мире