https://ria.ru/20210119/risk-1593608551.html
Ученые назвали способ определения риска осложнений и смерти от COVID-19
Ученые назвали способ определения риска осложнений и смерти от COVID-19
Измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с COVID-19 может служить ранним показателем для определения тяжелых последствий и смерти в результате... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:19
2021-01-19T03:19
2021-01-19T03:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с COVID-19 может служить ранним показателем для определения тяжелых последствий и смерти в результате коронавирусной инфекции, считают исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты научной работы ученых разместили на портале препринтов bioRxiv. Описание исследования также опубликовали на сайте учебного заведения.Специалисты взяли у 97 пациентов с COVID-19 образцы бесклеточной плазмы и измерили уровень циркулирующей митохондриальной ДНК в них. Отмечается, что биоматериал был получен сразу после обращения инфицированных в больницу.Как объясняется, высокий уровень митохондриальной ДНК — это фактор риска, который не зависит от возраста, пола или сопутствующих заболеваний.Ученые подчеркнули, что связь между появлением вышедшей из клеток в кровоток митохондриальной ДНК и риском осложнений и смерти от COVID-19 остается неопределенной.Cпециалисты Вашингтонского университета пояснили, что в среднем уровень митохондриальной ДНК был приблизительно в десять раз выше у больных, у которых возникла дисфункция легких и которые затем скончались. При повышенном уровне митохондриальной ДНК вероятность необходимости подключения к аппарату искусственной вентиляции легких была в шесть раз больше, лечения в отделении интенсивной терапии — в три раза, а вероятность летального исхода — в два раза. При этом выход митохондриальной ДНК из клеток в кровоток служит признаком определенного типа гибели клеток в организме.На 250 процентов Ранее глава Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что недосып пагубно сказывается на иммунной системе человека и повышает риск заражения вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом.Медик напомнил, что норма сна составляет от семи до девяти часов, а также посоветовал отказаться от будильника и вставать и ложиться в одно время.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, мгу имени м. в. ломоносова, сент-луис, сша, в мире
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с COVID-19 может служить ранним показателем для определения тяжелых последствий и смерти в результате коронавирусной инфекции, считают исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе
. Результаты научной работы ученых разместили на портале препринтов bioRxiv
. Описание исследования также опубликовали на сайте
учебного заведения.
Специалисты взяли у 97 пациентов с COVID-19 образцы бесклеточной плазмы и измерили уровень циркулирующей митохондриальной ДНК в них. Отмечается, что биоматериал был получен сразу после обращения инфицированных в больницу.
"Циркулирующая митохондриальная ДНК была резко повышена у пациентов, которые в итоге скончались, а также у тех, кому потребовалось госпитализация в отделение интенсивной терапии или подключение к системе искусственной легочной вентиляции", — говорится в научной работе.
Как объясняется, высокий уровень митохондриальной ДНК — это фактор риска, который не зависит от возраста, пола или сопутствующих заболеваний.
Ученые подчеркнули, что связь между появлением вышедшей из клеток в кровоток митохондриальной ДНК и риском осложнений и смерти от COVID-19 остается неопределенной.
Cпециалисты Вашингтонского университета пояснили, что в среднем уровень митохондриальной ДНК был приблизительно в десять раз выше у больных, у которых возникла дисфункция легких и которые затем скончались. При повышенном уровне митохондриальной ДНК вероятность необходимости подключения к аппарату искусственной вентиляции легких была в шесть раз больше, лечения в отделении интенсивной терапии — в три раза, а вероятность летального исхода — в два раза. При этом выход митохондриальной ДНК из клеток в кровоток служит признаком определенного типа гибели клеток в организме.
На 250 процентов
Ранее глава Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова
, кандидат медицинских наук Александр Калинкин
рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва
", что недосып пагубно сказывается на иммунной системе человека и повышает риск заражения вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом.
"При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250 процентов", — сказал Калинкин.
Медик напомнил, что норма сна составляет от семи до девяти часов, а также посоветовал отказаться от будильника и вставать и ложиться в одно время.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.