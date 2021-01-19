https://ria.ru/20210119/richardson-1593697468.html
Умер один из сценаристов "Симпсонов" Дэвид Ричардсон
Умер один из сценаристов "Симпсонов" Дэвид Ричардсон
Дэвид Ричардсон, американский исполнительный продюсер и сценарист ряда комедийных телешоу, включая "Симпсонов", скончался в возрасте 65 лет, сообщает издание... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:54
2021-01-19T15:54
2021-01-19T15:54
культура
симпсоны
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Дэвид Ричардсон, американский исполнительный продюсер и сценарист ряда комедийных телешоу, включая "Симпсонов", скончался в возрасте 65 лет, сообщает издание Deadline.Сообщается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Помимо "Симпсонов" (с 1989) Ричардсон работал над сериалами "Пустое гнездо" (1988-1995), "Малкольм в центре внимания" (2000-2006), "Два с половиной человека" (2003-2015), "С Значит Семья" (с 2015).Семья Ричардсона проведет закрытую церемонию, публичное прощание состоится позднее.
https://ria.ru/20201217/simpsons-1589294838.html
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симпсоны