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Bild сообщил о планах обязать немцев носить респираторы
Bild сообщил о планах обязать немцев носить респираторы
Власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:24
2021-01-19T09:24
германия
бавария
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц, сообщает таблоид Bild.По его данным, подобное требование, которое уже ввели в федеральной земле Бавария, может стать повсеместным, если во вторник будет принято соответствующее решение. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель введение таких мер, как перевод сотрудников на удаленную работу.Как отмечает издание, представитель минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок класса FFP2/FFP3 в год. В минздраве страны отметили, что указаний на нехватку поставок нет, добавляет таблоид.Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье заявил, что с 25 января в определенных сферах, таких как общественный транспорт и торговля, будет обязательным ношение респираторов FFP2.С начала эпидемии в Германии медики зафиксировали 2 052 028 случаев заражения и 47 622 летальных исхода. Выздоровели около 1,7 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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германия, бавария, в мире

Bild сообщил о планах обязать немцев носить респираторы

09:24 19.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске с респиратором в общественном транспорте в Москве
Мужчина в защитной маске с респиратором в общественном транспорте в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц, сообщает таблоид Bild.
По его данным, подобное требование, которое уже ввели в федеральной земле Бавария, может стать повсеместным, если во вторник будет принято соответствующее решение. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель введение таких мер, как перевод сотрудников на удаленную работу.
Как отмечает издание, представитель минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок класса FFP2/FFP3 в год. В минздраве страны отметили, что указаний на нехватку поставок нет, добавляет таблоид.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье заявил, что с 25 января в определенных сферах, таких как общественный транспорт и торговля, будет обязательным ношение респираторов FFP2.
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
09:09Распространение коронавируса
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С начала эпидемии в Германии медики зафиксировали 2 052 028 случаев заражения и 47 622 летальных исхода. Выздоровели около 1,7 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
ГерманияБаварияВ мире
 
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