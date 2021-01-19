https://ria.ru/20210119/respirator-1593621878.html

Bild сообщил о планах обязать немцев носить респираторы

Bild сообщил о планах обязать немцев носить респираторы

Власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:24

2021-01-19T09:24

2021-01-19T09:24

германия

бавария

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц, сообщает таблоид Bild.По его данным, подобное требование, которое уже ввели в федеральной земле Бавария, может стать повсеместным, если во вторник будет принято соответствующее решение. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель введение таких мер, как перевод сотрудников на удаленную работу.Как отмечает издание, представитель минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок класса FFP2/FFP3 в год. В минздраве страны отметили, что указаний на нехватку поставок нет, добавляет таблоид.Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье заявил, что с 25 января в определенных сферах, таких как общественный транспорт и торговля, будет обязательным ношение респираторов FFP2.С начала эпидемии в Германии медики зафиксировали 2 052 028 случаев заражения и 47 622 летальных исхода. Выздоровели около 1,7 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/simptomy-1593619971.html

германия

бавария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, бавария, в мире