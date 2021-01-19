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"Мы нашли способ переиграть Россию". За что взялся Пентагон
"Мы нашли способ переиграть Россию". За что взялся Пентагон
Американцы решили развивать военное направление атомной энергетики. Пока еще действующий президент Дональд Трамп подписал указ о разработке маломощных ядерных... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:00
2021-01-19T09:01
виктор мураховский
ввс сша
шарль де голль
сша
безопасность
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы решили развивать военное направление атомной энергетики. Пока еще действующий президент Дональд Трамп подписал указ о разработке маломощных ядерных реакторов для вооруженных сил и исследования космоса. Впервые за полвека США воспользуются атомной энергией не только в ВМС. О том, зачем Вашингтону новые компактные реакторы, — в материале РИА Новости.Резервный источникВ Вооруженных силах США атомными реакторами оснащены подводные лодки и авианосцы. Благодаря этому самые крупные вымпела американского флота могут находиться в море практически неограниченное время.Ядерную энергию используют и ВМС других стран. Например, у французов на атомной тяге — авианосец "Шарль де Голль", у России — тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий". Однако в США атомоходов гораздо больше. И американцы на собираются останавливаться на достигнутом."По указанию президента Трампа министерство обороны разработает и осуществит план демонстрации на военном объекте внутри страны энергетической гибкости и эффективности с точки зрения издержек атомных реакторов малой мощности, а также проведет испытание мобильного реактора малой мощности. Подобные источники энергии незаменимы для исследования дальнего космоса, где невозможно применение солнечной энергии, а также в оборонной сфере", — сообщает пресс-служба Белого дома. Для чего именно понадобились компактные ядерные реакторы, власти не уточняют. Эксперты портала defensenews.com считают, что речь идет о резервных источниках питания на армейских базах. Если на военном объекте пропадет электричество, реактор обеспечит энергией критически важное оборудование. Согласно тексту указа, испытания первого прототипа должны начаться в течение полугода — по мнению специалистов, на Невадском полигоне, одном из крупнейших в США.Завоевать космосЭксперт по вопросам космической безопасности некоммерческой организации Secure World Foundation Брайан Уиден напоминает, что без ядерной энергии не обойтись в длительных полетах, в том числе пилотируемых, к Луне, Марсу и другим планетам. В перспективе — реакторы понадобятся для первых внеземных колоний. Некоторые специалисты считают, что новые технологии можно задействовать и на орбитальных оружейных платформах. В принципе, этот сценарий вполне укладывается в достаточно агрессивную доктрину Космических войск США, рассматривающую космос как потенциальное поле боя."Полагаю, американцам это нужно в первую очередь для космических целей, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — У нас под словосочетанием "атомный реактор" подразумевают разные вещи. Во-первых, это устройство, работающее на основе цепной реакции деления урана со стержнями-замедлителями и регулировкой мощности. В России подобные установки уже созданы для изделий "Буревестник" и "Посейдон". Во-вторых — изотопные ядерные источники энергии, которые применяют на спутниках, радиобуях и метеостанциях. Они гораздо менее эффективны, но зато не так сильно фонят".Эксперт напомнил, что в 1950-60-х и в США, и в СССР пытались разработать компактный ядерный реактор для самолетов. Однако от этих проектов отказались — ни один, даже самый большой самолет, не мог потянуть систему биологической защиты экипажа. Поэтому применение реакторов ограничили крупными кораблями.По словам Мураховского, до сих пор ни одной стране мира не удалось создать компактный реактор на реакции деления, который можно было бы использовать в пилотируемых самолетах, на кораблях небольшого водоизмещения или наземных транспортных средствах. В то же время эксперт сомневается, что американцы хотят повторить российские "Буревестник" и "Посейдон"."Эти системы достаточно специфичны, — объясняет он. — Их сделали для гарантированного ответного удара в любых условиях при развязывании агрессором ядерной войны и для нивелирования западной системы противоракетной обороны. У американцев и так хватает оружия, более подходящего для их целей".Проблема радиацииЯдерную силовую установку в свое время разрабатывали для межконтинентальных стратегических бомбардировщиков Convair B-36, стоявших на вооружении ВВС США с 1949 по 1959 год. В носовой части летающей лаборатории NB-36H установили защитную 12-тонную капсулу. А реактор на быстрых нейтронах мощностью один мегаватт диаметром 1,2 метра и весом 16 тонн — в бомбоотсеке. Он должен был запускаться в полете и охлаждаться атмосферным воздухом, поступавшим через воздухозаборники в борту самолета. Экспериментальная машина совершила 47 вылетов, но ядерный двигатель включали лишь на короткие промежутки времени.Хотя идея выглядела очень привлекательной. Такой летательный аппарат мог бы применяться как стратегический бомбардировщик или разведчик, способный нести боевое дежурство в воздухе без дозаправки несколько суток. Однако было слишком много проблем.Во-первых, каждый атомолет — по сути, "грязная" бомба, которая вполне может упасть на своих. Во-вторых, экспериментальный борт и в воздухе тащил за собой "шлейф" радиоактивных веществ. Наконец, экипаж все равно сильно облучался. Развитие межконтинентальных баллистических ракет как основных средств доставки ядерного оружия окончательно лишило сложную и опасную программу атомолетов всяких перспектив.В США пробовали установить ядерный реактор и на наземную технику. Двадцатипятитонный танк Chrysler TV-8 никогда не выпускали массово — он существовал в виде полноразмерного макета, оборудованного лишь частью штатных систем. Машину должен был приводить в движение паровой двигатель, тепло для которого поставлял небольшой атомный реактор. Впрочем, американские военные инновационного настроя оружейников корпорации Chrysler не оценили. Танк признали слишком сложным, а его боевые возможности сочли недостаточными для того, чтобы отказываться от традиционных машин. И 23 апреля 1956-го проект TV-8 закрыли.
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виктор мураховский, ввс сша, шарль де голль, сша, безопасность

"Мы нашли способ переиграть Россию". За что взялся Пентагон

08:00 19.01.2021 (обновлено: 09:01 19.01.2021)
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы решили развивать военное направление атомной энергетики. Пока еще действующий президент Дональд Трамп подписал указ о разработке маломощных ядерных реакторов для вооруженных сил и исследования космоса. Впервые за полвека США воспользуются атомной энергией не только в ВМС. О том, зачем Вашингтону новые компактные реакторы, — в материале РИА Новости.

Резервный источник

В Вооруженных силах США атомными реакторами оснащены подводные лодки и авианосцы. Благодаря этому самые крупные вымпела американского флота могут находиться в море практически неограниченное время.
Ядерную энергию используют и ВМС других стран. Например, у французов на атомной тяге — авианосец "Шарль де Голль", у России — тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий". Однако в США атомоходов гораздо больше. И американцы на собираются останавливаться на достигнутом.
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Kaleb SartenАвианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower)
Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower) - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Kaleb Sarten
Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower)
"По указанию президента Трампа министерство обороны разработает и осуществит план демонстрации на военном объекте внутри страны энергетической гибкости и эффективности с точки зрения издержек атомных реакторов малой мощности, а также проведет испытание мобильного реактора малой мощности. Подобные источники энергии незаменимы для исследования дальнего космоса, где невозможно применение солнечной энергии, а также в оборонной сфере", — сообщает пресс-служба Белого дома.
Для чего именно понадобились компактные ядерные реакторы, власти не уточняют. Эксперты портала defensenews.com считают, что речь идет о резервных источниках питания на армейских базах. Если на военном объекте пропадет электричество, реактор обеспечит энергией критически важное оборудование. Согласно тексту указа, испытания первого прототипа должны начаться в течение полугода — по мнению специалистов, на Невадском полигоне, одном из крупнейших в США.

Завоевать космос

Эксперт по вопросам космической безопасности некоммерческой организации Secure World Foundation Брайан Уиден напоминает, что без ядерной энергии не обойтись в длительных полетах, в том числе пилотируемых, к Луне, Марсу и другим планетам. В перспективе — реакторы понадобятся для первых внеземных колоний. Некоторые специалисты считают, что новые технологии можно задействовать и на орбитальных оружейных платформах. В принципе, этот сценарий вполне укладывается в достаточно агрессивную доктрину Космических войск США, рассматривающую космос как потенциальное поле боя.
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
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"Полагаю, американцам это нужно в первую очередь для космических целей, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — У нас под словосочетанием "атомный реактор" подразумевают разные вещи. Во-первых, это устройство, работающее на основе цепной реакции деления урана со стержнями-замедлителями и регулировкой мощности. В России подобные установки уже созданы для изделий "Буревестник" и "Посейдон". Во-вторых — изотопные ядерные источники энергии, которые применяют на спутниках, радиобуях и метеостанциях. Они гораздо менее эффективны, но зато не так сильно фонят".
Эксперт напомнил, что в 1950-60-х и в США, и в СССР пытались разработать компактный ядерный реактор для самолетов. Однако от этих проектов отказались — ни один, даже самый большой самолет, не мог потянуть систему биологической защиты экипажа. Поэтому применение реакторов ограничили крупными кораблями.
© РИА Новости / Минобороны РФИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Минобороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
По словам Мураховского, до сих пор ни одной стране мира не удалось создать компактный реактор на реакции деления, который можно было бы использовать в пилотируемых самолетах, на кораблях небольшого водоизмещения или наземных транспортных средствах. В то же время эксперт сомневается, что американцы хотят повторить российские "Буревестник" и "Посейдон".
"Эти системы достаточно специфичны, — объясняет он. — Их сделали для гарантированного ответного удара в любых условиях при развязывании агрессором ядерной войны и для нивелирования западной системы противоракетной обороны. У американцев и так хватает оружия, более подходящего для их целей".

Проблема радиации

Ядерную силовую установку в свое время разрабатывали для межконтинентальных стратегических бомбардировщиков Convair B-36, стоявших на вооружении ВВС США с 1949 по 1959 год. В носовой части летающей лаборатории NB-36H установили защитную 12-тонную капсулу. А реактор на быстрых нейтронах мощностью один мегаватт диаметром 1,2 метра и весом 16 тонн — в бомбоотсеке. Он должен был запускаться в полете и охлаждаться атмосферным воздухом, поступавшим через воздухозаборники в борту самолета. Экспериментальная машина совершила 47 вылетов, но ядерный двигатель включали лишь на короткие промежутки времени.
© Фото : U.S. DefenseimageryСамолет Convair NB-36H (на переднем плане)
Самолет Convair NB-36H (на переднем плане) - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : U.S. Defenseimagery
Самолет Convair NB-36H (на переднем плане)
Хотя идея выглядела очень привлекательной. Такой летательный аппарат мог бы применяться как стратегический бомбардировщик или разведчик, способный нести боевое дежурство в воздухе без дозаправки несколько суток. Однако было слишком много проблем.
Во-первых, каждый атомолет — по сути, "грязная" бомба, которая вполне может упасть на своих. Во-вторых, экспериментальный борт и в воздухе тащил за собой "шлейф" радиоактивных веществ. Наконец, экипаж все равно сильно облучался. Развитие межконтинентальных баллистических ракет как основных средств доставки ядерного оружия окончательно лишило сложную и опасную программу атомолетов всяких перспектив.
© ChryslerChrysler TV-8
Chrysler TV-8 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Chrysler
Chrysler TV-8
В США пробовали установить ядерный реактор и на наземную технику. Двадцатипятитонный танк Chrysler TV-8 никогда не выпускали массово — он существовал в виде полноразмерного макета, оборудованного лишь частью штатных систем. Машину должен был приводить в движение паровой двигатель, тепло для которого поставлял небольшой атомный реактор. Впрочем, американские военные инновационного настроя оружейников корпорации Chrysler не оценили. Танк признали слишком сложным, а его боевые возможности сочли недостаточными для того, чтобы отказываться от традиционных машин. И 23 апреля 1956-го проект TV-8 закрыли.
 
Виктор МураховскийВВС СШАШарль де ГолльСШАБезопасность
 
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