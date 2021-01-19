https://ria.ru/20210119/razvedka-1593741813.html
В США обвинили Россию в усугублении раскола в американском обществе
В США обвинили Россию в усугублении раскола в американском обществе
Номинант на пост директора нацразведки США Аврил Хэйнс заявила, что Россия использует различные способы, чтобы усугублять разделение в американском обществе и... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T20:12
2021-01-19T20:12
2021-01-19T20:42
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Номинант на пост директора нацразведки США Аврил Хэйнс заявила, что Россия использует различные способы, чтобы усугублять разделение в американском обществе и продвигать экстремизм."Я сама видела, как Россия использует различные способы в различных кампаниях по влиянию, чтобы усугубить разделение в этой стране и чтобы продвигать экстремизм в каком-то смысле", - сказала она на слушаниях в сенате.При этом она не уточнила, о каких именно действиях России идет речь.
https://ria.ru/20210118/bayden-1593482786.html
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