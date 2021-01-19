https://ria.ru/20210119/rak-1593611237.html

Мясников назвал главные причины возникновения рака

Мясников назвал главные причины возникновения рака

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об основных причинах развития различных видов рака. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T06:16

2021-01-19T06:16

2021-01-19T12:25

александр мясников (врач)

россия

онкология

рак

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:212:2925:1857_1920x0_80_0_0_a1060599905d05b6715040f9b2aa2210.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об основных причинах развития различных видов рака.В первую очередь, напомнил он, онкологические заболевания провоцируют канцерогены. Самый распространенный из них — табачный дым."Это сорок процентов всей онкологии, всех раков. Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком. Это либо курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят. <…> В табачном дыме содержится около 700 канцерогенов", — отметил Мясников.Среди продуктов-канцерогенов медик назвал шпроты и пережаренное растительное масло. Канцерогены также содержатся в строительных материалах. Речь идет о радоне, свинце и различных разновидностях лака. А абсест, по словам Мясникова, ответственен за развитие рака легких у сотен тысяч людей.К факторам развития онкологических заболеваний специалист также отнес отсутствие физической активности и инфекции: так, гепатиты B и C вызывают рак печени, вирус папилломы человека — рак шейки матки, хеликобактер пилори — рак желудка. Кроме того, рак груди у женщин и мужчин может провоцировать алкоголь.

https://ria.ru/20210115/rak-1593225835.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, онкология, рак, здоровье, общество