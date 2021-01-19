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Мясников назвал главные причины возникновения рака
Мясников назвал главные причины возникновения рака
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об основных причинах развития различных видов рака. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T06:16
2021-01-19T12:25
александр мясников (врач)
россия
онкология
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об основных причинах развития различных видов рака.В первую очередь, напомнил он, онкологические заболевания провоцируют канцерогены. Самый распространенный из них — табачный дым."Это сорок процентов всей онкологии, всех раков. Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком. Это либо курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят. &lt;…&gt; В табачном дыме содержится около 700 канцерогенов", — отметил Мясников.Среди продуктов-канцерогенов медик назвал шпроты и пережаренное растительное масло. Канцерогены также содержатся в строительных материалах. Речь идет о радоне, свинце и различных разновидностях лака. А абсест, по словам Мясникова, ответственен за развитие рака легких у сотен тысяч людей.К факторам развития онкологических заболеваний специалист также отнес отсутствие физической активности и инфекции: так, гепатиты B и C вызывают рак печени, вирус папилломы человека — рак шейки матки, хеликобактер пилори — рак желудка. Кроме того, рак груди у женщин и мужчин может провоцировать алкоголь.
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александр мясников (врач), россия, онкология, рак, здоровье, общество

Мясников назвал главные причины возникновения рака

06:16 19.01.2021 (обновлено: 12:25 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об основных причинах развития различных видов рака.
В первую очередь, напомнил он, онкологические заболевания провоцируют канцерогены. Самый распространенный из них — табачный дым.
"Это сорок процентов всей онкологии, всех раков. Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком. Это либо курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят. <…> В табачном дыме содержится около 700 канцерогенов", — отметил Мясников.
Среди продуктов-канцерогенов медик назвал шпроты и пережаренное растительное масло.

"На самом деле, мы знаем канцерогены с питанием. Это копченое, жареное, соленое. Соль официально признана канцерогеном для рака желудка. <…> Колбасы, беконы, сосиски, сардельки официально находятся в списке канцерогенов, вызывающих рак не только желудка, но и многих органов", — объяснил он.

Канцерогены также содержатся в строительных материалах. Речь идет о радоне, свинце и различных разновидностях лака. А абсест, по словам Мясникова, ответственен за развитие рака легких у сотен тысяч людей.
К факторам развития онкологических заболеваний специалист также отнес отсутствие физической активности и инфекции: так, гепатиты B и C вызывают рак печени, вирус папилломы человека — рак шейки матки, хеликобактер пилори — рак желудка. Кроме того, рак груди у женщин и мужчин может провоцировать алкоголь.
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Александр Мясников (врач)РоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
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