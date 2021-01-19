https://ria.ru/20210119/putin-1593756519.html
Путин обсудил с президентом Боливии борьбу с коронавирусом и "Спутник V"
Путин обсудил с президентом Боливии борьбу с коронавирусом и "Спутник V"
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе, они обсудили борьбу с коронавирусом и вакцину "Спутник V", сообщает... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T22:52
2021-01-19T22:52
2021-01-19T22:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
владимир путин
боливия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе, они обсудили борьбу с коронавирусом и вакцину "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля."Особое внимание уделено тематике сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, в сфере использования вакцин", - говорится в сообщении.Отмечается, что была подчеркнута важность достигнутых в декабре 2020 года договоренностей о поставках в Боливию российского препарата "Спутник V" и условлено о продолжении тесного взаимодействия на этом направлении."Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-боливийских отношений в различных областях", - добавляется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, боливия