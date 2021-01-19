https://ria.ru/20210119/putin-1593723357.html

В Кремле ответили на вопрос о "дворце Путина"

В Кремле ответили на вопрос о "дворце Путина"

Кремль не знакомился с публикацией о якобы дворце президента РФ Владимира Путина, "по сути, это неправда", заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:23

2021-01-19T18:23

2021-01-19T19:38

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Кремль не знакомился с публикацией о якобы дворце президента РФ Владимира Путина, "по сути, это неправда", заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не знакомились. По сути, это неправда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями про "дворец Путина", построено ли это здание для президента и соответствует ли действительности эта информация.

https://ria.ru/20210105/putin-1592040142.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика