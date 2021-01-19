https://ria.ru/20210119/putin-1593723357.html
В Кремле ответили на вопрос о "дворце Путина"
В Кремле ответили на вопрос о "дворце Путина"
Кремль не знакомился с публикацией о якобы дворце президента РФ Владимира Путина, "по сути, это неправда", заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:23
2021-01-19T18:23
2021-01-19T19:38
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593678806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14a1a112afc610ec3221a3017fe26a9d.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Кремль не знакомился с публикацией о якобы дворце президента РФ Владимира Путина, "по сути, это неправда", заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не знакомились. По сути, это неправда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями про "дворец Путина", построено ли это здание для президента и соответствует ли действительности эта информация.
https://ria.ru/20210105/putin-1592040142.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593678806_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_de3140ff51f92dc83e403f35eda4c9ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика