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В Кремле ответили на вопрос о "дворце Путина"
В Кремле ответили на вопрос о "дворце Путина"
Кремль не знакомился с публикацией о якобы дворце президента РФ Владимира Путина, "по сути, это неправда", заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:23
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дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Кремль не знакомился с публикацией о якобы дворце президента РФ Владимира Путина, "по сути, это неправда", заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, не знакомились. По сути, это неправда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями про "дворец Путина", построено ли это здание для президента и соответствует ли действительности эта информация.
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дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле ответили на вопрос о "дворце Путина"

18:23 19.01.2021 (обновлено: 19:38 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой "Газпрома" А. Миллером
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Кремль не знакомился с публикацией о якобы дворце президента РФ Владимира Путина, "по сути, это неправда", заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, не знакомились. По сути, это неправда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями про "дворец Путина", построено ли это здание для президента и соответствует ли действительности эта информация.
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