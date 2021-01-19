https://ria.ru/20210119/putin-1593672661.html
Песков: у Путина не запланированы контакты ни с Трампом, ни и с Байденом
Песков: у Путина не запланированы контакты ни с Трампом, ни и с Байденом
У президента РФ Владимира Путина пока не запланированы контакты ни с уходящим президентом США Дональдом Трампом, ни с избранным президентом Джо Байденом, заявил РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:49
2021-01-19T13:49
2021-01-19T13:49
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока не запланированы контакты ни с уходящим президентом США Дональдом Трампом, ни с избранным президентом Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По итогам прошедших 3 ноября выборов избранным президентом США считается демократ Джо Байден, его инаугурация состоится 20 января."Вы знаете, нет, пока не запланировано никаких контактов. Собственно, они могут появиться, но пока каких-то намеченных уже контактов нет в графике у президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин каким-то образом попрощаться с Трампом.Отвечая на уточняющий вопрос о том, установлены ли уже какие-то контакты с новой командой Байдена и ведутся ли какие-то переговоры о возможном телефонном разговоре между президентами, Песков сказал: "Нет, пока нет"."Вы знаете, что там у них проблемы в Соединенных Штатах, поэтому, конечно, сейчас они занимаются своими внутренними проблемами", - сказал пресс-секретарь президента РФ.На прошедших выборах в США Дональд Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе на выборах и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20201230/pozdravlenie-1591541286.html
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россия, капитолий, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
У президента РФ Владимира Путина
пока не запланированы контакты ни с уходящим президентом США Дональдом Трампом
, ни с избранным президентом Джо Байденом
, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
По итогам прошедших 3 ноября выборов избранным президентом США считается демократ Джо Байден, его инаугурация состоится 20 января.
"Вы знаете, нет, пока не запланировано никаких контактов. Собственно, они могут появиться, но пока каких-то намеченных уже контактов нет в графике у президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин каким-то образом попрощаться с Трампом.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, установлены ли уже какие-то контакты с новой командой Байдена и ведутся ли какие-то переговоры о возможном телефонном разговоре между президентами, Песков сказал: "Нет, пока нет".
"Вы знаете, что там у них проблемы в Соединенных Штатах, поэтому, конечно, сейчас они занимаются своими внутренними проблемами", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
На прошедших выборах в США Дональд Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе на выборах и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий
после митинга в Вашингтоне
, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.