Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/putin-1593672661.html
Песков: у Путина не запланированы контакты ни с Трампом, ни и с Байденом
Песков: у Путина не запланированы контакты ни с Трампом, ни и с Байденом
У президента РФ Владимира Путина пока не запланированы контакты ни с уходящим президентом США Дональдом Трампом, ни с избранным президентом Джо Байденом, заявил РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:49
2021-01-19T13:49
россия
капитолий
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593020954_0:0:3031:1704_1920x0_80_0_0_55c9c81c968fa86140ad721019afd1d2.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока не запланированы контакты ни с уходящим президентом США Дональдом Трампом, ни с избранным президентом Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По итогам прошедших 3 ноября выборов избранным президентом США считается демократ Джо Байден, его инаугурация состоится 20 января."Вы знаете, нет, пока не запланировано никаких контактов. Собственно, они могут появиться, но пока каких-то намеченных уже контактов нет в графике у президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин каким-то образом попрощаться с Трампом.Отвечая на уточняющий вопрос о том, установлены ли уже какие-то контакты с новой командой Байдена и ведутся ли какие-то переговоры о возможном телефонном разговоре между президентами, Песков сказал: "Нет, пока нет"."Вы знаете, что там у них проблемы в Соединенных Штатах, поэтому, конечно, сейчас они занимаются своими внутренними проблемами", - сказал пресс-секретарь президента РФ.На прошедших выборах в США Дональд Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе на выборах и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20201230/pozdravlenie-1591541286.html
https://ria.ru/20201217/peskov-1589740513.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593020954_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_ee07d5115184507477595aa034fc501f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, капитолий, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

Песков: у Путина не запланированы контакты ни с Трампом, ни и с Байденом

13:49 19.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой Удмуртии А Бречаловым
Президент РФ В. Путин провел встречу с главой Удмуртии А Бречаловым - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока не запланированы контакты ни с уходящим президентом США Дональдом Трампом, ни с избранным президентом Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По итогам прошедших 3 ноября выборов избранным президентом США считается демократ Джо Байден, его инаугурация состоится 20 января.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 12:05Новый год—2021
Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом
"Вы знаете, нет, пока не запланировано никаких контактов. Собственно, они могут появиться, но пока каких-то намеченных уже контактов нет в графике у президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин каким-то образом попрощаться с Трампом.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, установлены ли уже какие-то контакты с новой командой Байдена и ведутся ли какие-то переговоры о возможном телефонном разговоре между президентами, Песков сказал: "Нет, пока нет".
"Вы знаете, что там у них проблемы в Соединенных Штатах, поэтому, конечно, сейчас они занимаются своими внутренними проблемами", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
На прошедших выборах в США Дональд Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе на выборах и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 16:37
Песков: телефонного разговора Путина с Байденом и Трампом не планируется
 
РоссияКапитолийДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
Лента новостейМолния