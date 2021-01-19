https://ria.ru/20210119/puteshestvie-1593645882.html

Российские туристы рассказали, какие путешествия они получали в подарок

Российские туристы рассказали, какие путешествия они получали в подарок

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, путешествия в какие страны и города России они получали в подарок, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:13

2021-01-19T13:13

2021-01-19T13:13

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великобритания

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, путешествия в какие страны и города России они получали в подарок, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 4160 пользователей. Выяснилось, что чаще россиянам дарили отдых за границей — 74 процента опрошенных называли исключительно зарубежные направления. Самое популярное из них — Турция (тур туда получали 11 процентов респондентов). По семь процентов — таким образом летали во Францию и Италию, шесть процентов — в США. Чуть реже близкие преподносят поездку на Мальдивы и в ОАЭ (так ответили по пять процентов туристов), а также в Германию и Великобританию (по четыре процента).Самые популярные маршруты для подарочных путешествий в России — Сочи (поездки сюда получали 20 процентов опрошенных), Санкт-Петербург (17 процентов) и Калининград (десять процентов). В столицу и на Камчатку летали 6,5 процента пользователей, по пять процентов — на Байкал и в Казань.

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

https://ria.ru/20210118/oka-1593024359.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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