https://ria.ru/20210119/puteshestvie-1593645882.html
Российские туристы рассказали, какие путешествия они получали в подарок
Российские туристы рассказали, какие путешествия они получали в подарок
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, путешествия в какие страны и города России они получали в подарок, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:13
2021-01-19T13:13
2021-01-19T13:13
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отдых
новости - туризм
байкал
великобритания
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, путешествия в какие страны и города России они получали в подарок, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 4160 пользователей. Выяснилось, что чаще россиянам дарили отдых за границей — 74 процента опрошенных называли исключительно зарубежные направления. Самое популярное из них — Турция (тур туда получали 11 процентов респондентов). По семь процентов — таким образом летали во Францию и Италию, шесть процентов — в США. Чуть реже близкие преподносят поездку на Мальдивы и в ОАЭ (так ответили по пять процентов туристов), а также в Германию и Великобританию (по четыре процента).Самые популярные маршруты для подарочных путешествий в России — Сочи (поездки сюда получали 20 процентов опрошенных), Санкт-Петербург (17 процентов) и Калининград (десять процентов). В столицу и на Камчатку летали 6,5 процента пользователей, по пять процентов — на Байкал и в Казань.
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
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