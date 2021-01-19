"Слабый, неуверенный человек": Пушков жестко раскритиковал Зеленского
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что он не справился с ролью главы государства.
Парламентарий сделал перепост записи журналиста Владимира Соловьева, разместившего видеоролик 2014 года, на котором будущий украинский лидер призывает "на законном основании" дать русскоязычным гражданам страны возможность разговаривать на родном языке.
"Всегда говорил, что Зеленский был на месте и в своем квартале, и на телеэкране, и в роли "Слуги народа" — там он все говорил в основном верно. Но роль президента ему совершенно не удалась: растерянный, слабый, неуверенный человек, забывший все, во что он верил прежде", — сказал Пушков.
В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.
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