https://ria.ru/20210119/pushkov-1593606889.html

"Слабый, неуверенный человек": Пушков жестко раскритиковал Зеленского

"Слабый, неуверенный человек": Пушков жестко раскритиковал Зеленского

Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что он не справился с ролью главы государства. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T02:00

2021-01-19T02:00

2021-01-19T02:00

владимир соловьев (телеведущий)

telegram (приложение)

алексей пушков

владимир зеленский

украина

в мире

политика

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"Слабый, неуверенный человек": Пушков указал Зеленскому на его место

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что он не справился с ролью главы государства.Парламентарий сделал перепост записи журналиста Владимира Соловьева, разместившего видеоролик 2014 года, на котором будущий украинский лидер призывает "на законном основании" дать русскоязычным гражданам страны возможность разговаривать на родном языке.В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.

https://ria.ru/20210117/ukraina-1593366270.html

украина

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2021

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владимир соловьев (телеведущий), telegram (приложение), алексей пушков, владимир зеленский, украина, в мире, политика