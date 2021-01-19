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"Слабый, неуверенный человек": Пушков жестко раскритиковал Зеленского
"Слабый, неуверенный человек": Пушков жестко раскритиковал Зеленского
Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что он не справился с ролью главы государства. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T02:00
2021-01-19T02:00
владимир соловьев (телеведущий)
telegram (приложение)
алексей пушков
владимир зеленский
украина
в мире
политика
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"Слабый, неуверенный человек": Пушков указал Зеленскому на его место
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что он не справился с ролью главы государства.Парламентарий сделал перепост записи журналиста Владимира Соловьева, разместившего видеоролик 2014 года, на котором будущий украинский лидер призывает "на законном основании" дать русскоязычным гражданам страны возможность разговаривать на родном языке.В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.
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владимир соловьев (телеведущий), telegram (приложение), алексей пушков, владимир зеленский, украина, в мире, политика

"Слабый, неуверенный человек": Пушков жестко раскритиковал Зеленского

02:00 19.01.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что он не справился с ролью главы государства.
Парламентарий сделал перепост записи журналиста Владимира Соловьева, разместившего видеоролик 2014 года, на котором будущий украинский лидер призывает "на законном основании" дать русскоязычным гражданам страны возможность разговаривать на родном языке.
"Всегда говорил, что Зеленский был на месте и в своем квартале, и на телеэкране, и в роли "Слуги народа" — там он все говорил в основном верно. Но роль президента ему совершенно не удалась: растерянный, слабый, неуверенный человек, забывший все, во что он верил прежде", — сказал Пушков.
В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 01:57
"Какая-то тварь!" Украинский политик раскритиковал закон о языке
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Telegram (приложение)Алексей ПушковВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреПолитика
 
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