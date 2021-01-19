Из ребенка во взрослого: что нужно знать родителям о пубертатном периоде
20:30 19.01.2021 (обновлено: 20:31 19.01.2021)
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пубертатный период — это этап жизни человека, во время которого происходит половое созревание. Об изменениях тела и "кризисе перехода" — в материале РИА Новости.
Что такое пубертат
Во время пубертатного периода, который в среднем начинается с 9-10 лет у девочек и с 10-11 у мальчиков, организм сталкивается с физиологическими и психическими изменениями, способствующими наступлению половой и физической зрелости. Мозг посылает сигнал, который поступает к яичникам у девочек и семенникам у мальчиков, при этом вырабатываются гормоны, ускоряющие рост тела, развитие мозга и организма, а также работу репродуктивной системы. У женского пола пубертат начинается раньше, чем у мужского. В 46% случаев у девочек-подростков половое созревание наступает в том же возрасте, что и у их матерей.
"В этот период у подростков может возникнуть неуклюжесть, так как им сложно контролировать быстро меняющееся тело и его габариты, — рассказал РИА Новости психолог Станислав Иванов. — Также может появиться ломота и зуд в мышцах и костях, гипертонус мышц. В связи с тем, что гормоны начинают бурно "атаковать" организм, возникает частая усталость, перепады настроения, головные боли, трудности с сосредоточенностью и усвоением материала. Обычно в период 12-14 лет проседает учеба, но это нормально".
Что происходит с подростковым телом
У человека период созревания делится на три фазы:
- —Допубертатная. Начинается с 9-13 лет. В это время появляются первые признаки полового созревания — волосы на теле, увеличение яичек, боли молочных желез.
- —Пубертатная фаза наступает у девочек в 12-16 лет, а у мальчиков в 13-17 лет. Для нее характерны такие признаки как поллюция и менструация.
- —Постпубертатная фаза завершает цикл подростковых изменений. У мальчиков появляются волосы на лице, возможно возникновение юношеских угрей, акне у девочек.
Также во время пубертата у мальчиков-подростков "ломается" голос, увеличивается мышечная масса, изменяется телосложение, плечи и челюсти растут быстрее. У девушек под влиянием эстрогенов бедра становятся шире, нарастает жировая ткань в области плечевого пояса, молочных желез, ягодиц, лобка.
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Подросток — это кто?
Пубертат означает изменения, которые касаются физических признаков взросления. Для социальных, культурных аспектов чаще применяется термин "подростковый период". Некоторые исследователи полагают, что он начинается с 12 лет и заканчивается в 17, однако Всемирная организация здравоохранения называет цифры с 10 до 19 лет.
Подростковый возраст — это переходный этап между ребенком и взрослым.
"Первая фаза в период 10-12 лет заключается в том, что подростки определяют свое место в социуме, — отмечает специалист. — В этом возрасте на первое место начинает выходить коллектив, и на второй план отодвигается учеба. В этот период важно, чтобы у ребенка была стабильная опора на родителей и право на ошибку. Вторая фаза — 12-16 лет — характеризуется конкуренцией за внимание противоположного пола и новым осознание своего полоролевого поведения. Подростки учатся быть конкурентными, осознавать свои сильные и слабые стороны в отношении с противоположным полом. В этот период начинают возникать комплексы, неуверенность в себе и в своей внешности. Третий этап начинается с 16 лет. Это фаза внутреннего поиска себя и сбора ресурсов для вхождения во взрослую жизнь. Именно тут наиболее актуальны вопросы профориентирования, активных хобби. На данной фазе у подростка очень много страхов и постоянной тревоги перед предстоящей самостоятельной жизнью. Чем лучше у подростка контакт с родителями и опора на них, тем проще ему пройти этот период".
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Что такое "кризис перехода"
В период взросления подростки сталкиваются с кризисом юности, который предполагает психологическую, эмоциональную и социальную перестройку.
"Кризис перехода" — это этап перехода человека из статуса ребенка в статус взрослой личности внутри определенного социума. В этот период личность лишается определенных привилегий и ограничений и получает ряд обязанностей и прав. Из-за этого у подростка возникает сильный внутренний кризис в вопросе своей роли. Это выливается в подростковый бунт, отрицание и сложное социальное поведение. Для успешного прохождения данного кризиса родителям важно вводить четкие условия прав и обязанностей для подростка начиная с 8-10 лет. У ребенка должны формироваться четкие границы переходов, и понимание, где заканчивается попечительство и начинается ответственность и привилегии свободы. Эти правила должны быть однозначны как для подростка, так и для родителей, а не меняться от настроения или обстоятельств. Тогда подросток научится нести ответственность за себя и пользоваться своими правами, а также обретет уверенность в своем статусе через признание родителей", — порекомендовал Станислав Иванов.
Физический рост
На период полового созревания приходится самый активный рост тела. У девочек он начинается с 10-11 лет, а мальчиков позже — после 14-ти. На этот процесс воздействует гормон соматотропин, который вызывает деление клеток в организме, за счет чего он увеличивается в размерах. На то, какого роста будет человек, влияет, в основном, генетика. Активный рост завершается в возрасте 16-18 лет у женского пола и до 18-ти — у мужского.
Половое созревание
На протекание созревания наибольшее влияние оказывает характер питания, а также условия, в которых человек развивается. В этом возрасте крайне важно, чтобы организм получал все необходимые витамины и минералы, а в рационе были жиры, белки, клетчатка и углеводы с низким гликемическим индексом. Все это помогает укреплению мышц и нормальному развитию.
В некоторых случаях возможно так называемое преждевременное половое развитие. У девочек оно происходит до 8 лет и характеризуется увеличением молочных желез, появлением волос на теле. У мальчиков до 9 лет может изменяться голос, также происходит оволосение, иногда возникает угревая сыпь. У обоих полов тело растет в ускоренном темпе. Случается это из-за преждевременной активации гормонов — эстрогенов у девочек и андрогенов у мальчиков. Такое раннее развитие может стать причиной стресса у ребенка из-за его отличия от окружающих детей.
Дополнительная информация
Считается, что средний возраст начала полового созревания уменьшается со временем. По некоторым данным, с 1840 года он сокращался на 4 месяца в десятилетие. Также пубертатный возраст различается в разных странах, при этом раньше всего он наступает у негроидной расы, позже — у азиатов, которые проживают в районах высокогорья.
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