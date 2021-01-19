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Наука
https://ria.ru/20210119/protsessor-1593729261.html
Qualcomm показал новый мобильный процессор Snapdragon 870
Qualcomm показал новый мобильный процессор Snapdragon 870
Компания Qualcomm анонсировала новый чипсет для смартфонов верхнего ценового сегмента, который получил название Snapdragon 870. Чип официально представлен... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:49
2021-01-19T18:49
наука
qualcomm
смартфоны
google android
технологии
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Компания Qualcomm анонсировала новый чипсет для смартфонов верхнего ценового сегмента, который получил название Snapdragon 870. Чип официально представлен производителем.Процессор Snapdragon 870 займет промежуточное положение между моделями Snapdragon 865+ и Snapdragon 888. Если первый уже морально устарел, то второй останется слишком дорогим для субфлагманов, которым и адресован 870-й.Qualcomm Snapdragon 870 выполнен по 7-нм техпроцесс. Центральный процессор состоит из одного высокопроизводительного ядра Cortex-A77 с частотой 3,2 ГГц, трёх Cortex-A77 и четырех экономичных Cortex-A55. За графическую составляющую отвечает видеоускоритель Adreno 650. В целом, это разогнанная версия 865-го. Чипсет поддерживает дисплеи с разрешением 1440p и частотой до 144 герц, камеры до 200 Мп и съемку видео до 8K.Ожидается, что первые устройства с этим чипом будут выпущены зимой. Об использовании Snapdragon 870 уже заявили OnePlus, Motorola, Oppo и Xiaomi.
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qualcomm, смартфоны, google android, технологии

Qualcomm показал новый мобильный процессор Snapdragon 870

18:49 19.01.2021
 
© QualcommQualcomm Snapdragon 870
Qualcomm Snapdragon 870 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Qualcomm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Компания Qualcomm анонсировала новый чипсет для смартфонов верхнего ценового сегмента, который получил название Snapdragon 870. Чип официально представлен производителем.
Процессор Snapdragon 870 займет промежуточное положение между моделями Snapdragon 865+ и Snapdragon 888. Если первый уже морально устарел, то второй останется слишком дорогим для субфлагманов, которым и адресован 870-й.
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Qualcomm Snapdragon 870 выполнен по 7-нм техпроцесс. Центральный процессор состоит из одного высокопроизводительного ядра Cortex-A77 с частотой 3,2 ГГц, трёх Cortex-A77 и четырех экономичных Cortex-A55. За графическую составляющую отвечает видеоускоритель Adreno 650. В целом, это разогнанная версия 865-го. Чипсет поддерживает дисплеи с разрешением 1440p и частотой до 144 герц, камеры до 200 Мп и съемку видео до 8K.
Ожидается, что первые устройства с этим чипом будут выпущены зимой. Об использовании Snapdragon 870 уже заявили OnePlus, Motorola, Oppo и Xiaomi.
 
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