https://ria.ru/20210119/protsessor-1593729261.html

Qualcomm показал новый мобильный процессор Snapdragon 870

Qualcomm показал новый мобильный процессор Snapdragon 870

Компания Qualcomm анонсировала новый чипсет для смартфонов верхнего ценового сегмента, который получил название Snapdragon 870. Чип официально представлен... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:49

2021-01-19T18:49

2021-01-19T18:49

наука

qualcomm

смартфоны

google android

технологии

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Компания Qualcomm анонсировала новый чипсет для смартфонов верхнего ценового сегмента, который получил название Snapdragon 870. Чип официально представлен производителем.Процессор Snapdragon 870 займет промежуточное положение между моделями Snapdragon 865+ и Snapdragon 888. Если первый уже морально устарел, то второй останется слишком дорогим для субфлагманов, которым и адресован 870-й.Qualcomm Snapdragon 870 выполнен по 7-нм техпроцесс. Центральный процессор состоит из одного высокопроизводительного ядра Cortex-A77 с частотой 3,2 ГГц, трёх Cortex-A77 и четырех экономичных Cortex-A55. За графическую составляющую отвечает видеоускоритель Adreno 650. В целом, это разогнанная версия 865-го. Чипсет поддерживает дисплеи с разрешением 1440p и частотой до 144 герц, камеры до 200 Мп и съемку видео до 8K.Ожидается, что первые устройства с этим чипом будут выпущены зимой. Об использовании Snapdragon 870 уже заявили OnePlus, Motorola, Oppo и Xiaomi.

https://ria.ru/20210118/samsung-1593542151.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, смартфоны, google android, технологии