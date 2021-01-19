https://ria.ru/20210119/protsessor-1593729261.html
Qualcomm показал новый мобильный процессор Snapdragon 870
Qualcomm показал новый мобильный процессор Snapdragon 870
Компания Qualcomm анонсировала новый чипсет для смартфонов верхнего ценового сегмента, который получил название Snapdragon 870. Чип официально представлен... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:49
2021-01-19T18:49
2021-01-19T18:49
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Компания Qualcomm анонсировала новый чипсет для смартфонов верхнего ценового сегмента, который получил название Snapdragon 870. Чип официально представлен производителем.Процессор Snapdragon 870 займет промежуточное положение между моделями Snapdragon 865+ и Snapdragon 888. Если первый уже морально устарел, то второй останется слишком дорогим для субфлагманов, которым и адресован 870-й.Qualcomm Snapdragon 870 выполнен по 7-нм техпроцесс. Центральный процессор состоит из одного высокопроизводительного ядра Cortex-A77 с частотой 3,2 ГГц, трёх Cortex-A77 и четырех экономичных Cortex-A55. За графическую составляющую отвечает видеоускоритель Adreno 650. В целом, это разогнанная версия 865-го. Чипсет поддерживает дисплеи с разрешением 1440p и частотой до 144 герц, камеры до 200 Мп и съемку видео до 8K.Ожидается, что первые устройства с этим чипом будут выпущены зимой. Об использовании Snapdragon 870 уже заявили OnePlus, Motorola, Oppo и Xiaomi.
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qualcomm, смартфоны, google android, технологии
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Компания Qualcomm анонсировала новый чипсет для смартфонов верхнего ценового сегмента, который получил название Snapdragon 870. Чип официально представлен
производителем.
Процессор Snapdragon 870 займет промежуточное положение между моделями Snapdragon 865+ и Snapdragon 888. Если первый уже морально устарел, то второй останется слишком дорогим для субфлагманов, которым и адресован 870-й.
Qualcomm Snapdragon 870 выполнен по 7-нм техпроцесс. Центральный процессор состоит из одного высокопроизводительного ядра Cortex-A77 с частотой 3,2 ГГц, трёх Cortex-A77 и четырех экономичных Cortex-A55. За графическую составляющую отвечает видеоускоритель Adreno 650. В целом, это разогнанная версия 865-го. Чипсет поддерживает дисплеи с разрешением 1440p и частотой до 144 герц, камеры до 200 Мп и съемку видео до 8K.
Ожидается, что первые устройства с этим чипом будут выпущены зимой. Об использовании Snapdragon 870 уже заявили OnePlus, Motorola, Oppo и Xiaomi.