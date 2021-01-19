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Наука
https://ria.ru/20210119/prilozhenie-1593665974.html
Названы самые популярные приложения для смартфонов в России
Названы самые популярные приложения для смартфонов в России
В 2020 году россиян больше всего среди приложения для смартфонов интересовали мессенджеры и соцсети. К таким выводам пришли аналитики App Annie. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:20
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наука
сбер
app annie
viber
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google android
apple ios
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В 2020 году россиян больше всего среди приложения для смартфонов интересовали мессенджеры и соцсети. К таким выводам пришли аналитики App Annie.Десятку приложений для устройств на Android и iOS, в которых был максимальный онлайн, возглавил WhatsApp. Следом за ним идет другой продукт от Facebook — соцсеть Instagram. На третьем месте оказался клиент банка Сбер. Четвертое и пятое заняли ВКонтакте и Viber, соответственно.Аналитики подсчитали, что за 2020 год россияне провели на медиаплатформах около 1,5 триллиона часов. Резкое увеличение времени, которое пользователи потратили на приложения, связывается с ограничениями прошлого года.
https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html
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сбер, app annie, viber, whatsapp inc., google android, apple ios, технологии

Названы самые популярные приложения для смартфонов в России

13:20 19.01.2021
 
© Depositphotos / Vadym DrobotДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / Vadym Drobot
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В 2020 году россиян больше всего среди приложения для смартфонов интересовали мессенджеры и соцсети. К таким выводам пришли аналитики App Annie.
Десятку приложений для устройств на Android и iOS, в которых был максимальный онлайн, возглавил WhatsApp. Следом за ним идет другой продукт от Facebook — соцсеть Instagram. На третьем месте оказался клиент банка Сбер. Четвертое и пятое заняли ВКонтакте и Viber, соответственно.
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 12:22Наука
В Viber назвали опасность новых условий использования WhatsApp
Аналитики подсчитали, что за 2020 год россияне провели на медиаплатформах около 1,5 триллиона часов. Резкое увеличение времени, которое пользователи потратили на приложения, связывается с ограничениями прошлого года.
 
НаукаСберApp AnnieViberWhatsApp Inc.Google AndroidApple iOSТехнологии
 
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