https://ria.ru/20210119/prilozhenie-1593665974.html
Названы самые популярные приложения для смартфонов в России
Названы самые популярные приложения для смартфонов в России
В 2020 году россиян больше всего среди приложения для смартфонов интересовали мессенджеры и соцсети. К таким выводам пришли аналитики App Annie. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:20
2021-01-19T13:20
2021-01-19T13:20
наука
сбер
app annie
viber
whatsapp inc.
google android
apple ios
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590523235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31b4da01372326f29e25472ce25a11b7.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В 2020 году россиян больше всего среди приложения для смартфонов интересовали мессенджеры и соцсети. К таким выводам пришли аналитики App Annie.Десятку приложений для устройств на Android и iOS, в которых был максимальный онлайн, возглавил WhatsApp. Следом за ним идет другой продукт от Facebook — соцсеть Instagram. На третьем месте оказался клиент банка Сбер. Четвертое и пятое заняли ВКонтакте и Viber, соответственно.Аналитики подсчитали, что за 2020 год россияне провели на медиаплатформах около 1,5 триллиона часов. Резкое увеличение времени, которое пользователи потратили на приложения, связывается с ограничениями прошлого года.
https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590523235_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3cd9996be659afb65cd975f9554af98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, app annie, viber, whatsapp inc., google android, apple ios, технологии