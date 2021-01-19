https://ria.ru/20210119/prilozhenie-1593665974.html

Названы самые популярные приложения для смартфонов в России

Названы самые популярные приложения для смартфонов в России

В 2020 году россиян больше всего среди приложения для смартфонов интересовали мессенджеры и соцсети. К таким выводам пришли аналитики App Annie. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:20

2021-01-19T13:20

2021-01-19T13:20

наука

сбер

app annie

viber

whatsapp inc.

google android

apple ios

технологии

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В 2020 году россиян больше всего среди приложения для смартфонов интересовали мессенджеры и соцсети. К таким выводам пришли аналитики App Annie.Десятку приложений для устройств на Android и iOS, в которых был максимальный онлайн, возглавил WhatsApp. Следом за ним идет другой продукт от Facebook — соцсеть Instagram. На третьем месте оказался клиент банка Сбер. Четвертое и пятое заняли ВКонтакте и Viber, соответственно.Аналитики подсчитали, что за 2020 год россияне провели на медиаплатформах около 1,5 триллиона часов. Резкое увеличение времени, которое пользователи потратили на приложения, связывается с ограничениями прошлого года.

https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, app annie, viber, whatsapp inc., google android, apple ios, технологии