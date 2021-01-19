Трамп считал себя отличным президентом. Почему он уходит с импичментом
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Уникальный стиль Дональда Трампа надолго запомнится не только американцам. Он заключал и разрывал сделки, возвращал Америке величие, устраивал скандалы, "подстрекал к мятежу". Его воспевали и проклинали. Так или иначе, до недавнего времени у сторонников 45-го президента США были весомые доводы в пользу переизбрания, но все резко изменилось. Почему успехи Трампа сошли на нет, разбиралось РИА Новости.
Не надо союзов
"Зачем Ким Чен Ыну оскорблять меня и говорить, что я старый, ведь я бы НИКОГДА не назвал его "низким и толстым". Да, я стараюсь с ним подружиться, и, может, когда-то у меня получится". Накануне этого заявления 2017 года в КНДР американского президента охарактеризовали как "выжившего из ума старика" — из-за "воинственного турне" по азиатским странам.
Обмен колкостями не помешал Трампу стать первым главой США, ступившим на землю Северной Кореи. Контакты наладились, но ненадолго. Даже три саммита не дали особых результатов.
С другим азиатским партнером — Китаем — отношения скатились до состояния худших в истории. Трамп собирался успешно провести торговую войну с "нарушителем международных обязательств и главным стратегическим противником США". Однако сделку не заключили, а санкции не отразились на правах человека в Гонконге и Синьцзяне. Градус противостояния поднялся так, что в мире заговорили о новой холодной войне.
© AP Photo / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Трампу не раз ставили в вину, что он мало внимания уделяет союзникам в Азии — Японии и Южной Корее, которые помогли бы сдерживать КНР. Впрочем, то же касалось и Европы. "Хотят, чтоб мы защищали их от России, и при этом отправляют туда миллиарды долларов, а мы, придурки, все это оплачиваем", — выражал Трамп недовольство европейскими партнерами. Неоднократно он заявлял о бесполезности военного блока, упрекал европейцев за малые взносы, а собственную позицию описал как "стабильную гениальность".
Прагматичная позиция
Другой большой провал Трампа — отношения с Россией. Наладить связи с Москвой — одно из ключевых обещаний его предвыборной кампании. Но спустя четыре года конфронтация только усилилась. Сказались внутренние распри, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Российский фактор используют как инструмент внутриполитической войны, и это не допускает реального сближения. Даже сам по себе диалог позиционировался как доказательство того, что Трамп — приятель и "щенок Путина". Это исключило любую возможность серьезного разговора", — полагает эксперт.
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Однако, указывает Суслов, некоторые предвыборные обещания выполнены. Например, Белый дом теперь более рассудочно подходит к помощи другим странам. И все же восстановить величие Америки на международной арене Трамп не смог. "Противники не повержены. Напротив, позиции России и КНР укрепились, а Штатов — ослабли", — говорит политолог. Связано это, по его мнению, с внутренними проблемами и обострившимися противоречиями в трансатлантических отношениях. "Трампу не удалось повернуть вспять перераспределение сил в мире, движение к многополярности. Хотя эти процессы в принципе необратимы", — подчеркивает Суслов.
Зато на Ближнем Востоке были успехи. "Сделка века" в первоначальном варианте не состоялась, но Вашингтон помирил с Израилем сразу несколько арабских стран. И давление на Иран усилил, как и обещал.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
На пять с плюсом
Трамп считал успех заслуженным и в шутку называл себя единственной оставшейся в стране звездной персоной. "Я бы поставил себе как президенту пять с плюсом", — заявил он в интервью передаче Fox and Friends.
Как и обещал, он изменил работу федеральной судебной системы. Назначил 220 федеральных судей, троих — в Верховный суд. Они будут определять ход внутриполитических событий на протяжении долгих лет. Хотя оспорить результаты выборов это ему не помогло.
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
При поддержке обеих партий Трамп начал реформировать систему уголовных наказаний. При нем же появились изменения в налогообложении. Платеж для корпораций снизили с 35 до 21 процента. Сторонники решения считают, что это стимулирующий фактор. Противники же уверены: так Трамп позволил корпорациям наживаться на среднем классе. Как бы то ни было, обещание сдержано.
Вирус-разрушитель
Еще год назад главной заслугой президента считали успехи в экономике. По оценкам Bloomberg, дела шли лучше, чем при Обаме. Уровень безработицы упал до рекордно низких трех с половиной процентов. С такими показателями Трамп мог бы выиграть ноябрьские выборы, но работе его администрации помешала пандемия коронавируса.
"Нельзя сказать, выполнил он обещания или нет. Объективные обстоятельства не дали закончить начатое", — говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. При Трампе, напоминает он, Штаты стали ведущим экспортером нефти и газа. "Трамп и новую кампанию хотел строить на основе экономических достижений, но стратегия рухнула, все перечеркнуто. Не им самим — так сложилось".
Фиаско потерпел и "феноменальный план Трампа по здравоохранению" под лозунгом "медстраховки — всем". Пандемия показала: осуществить задуманное не удалось.
© REUTERS / Ivan AguirreМедицинские работники в защитных масках во время всплеска коронавируса в Эль-Пасо, штат Техас
Медицинские работники в защитных масках во время всплеска коронавируса в Эль-Пасо, штат Техас
Расовые бунты, охватившие страну летом после убийства полицейскими чернокожих, тоже причисляют к промахам Трампа. Критики упрекают его в потворстве неонацистам. Один из самых противоречивых моментов — столкновения сторонников и противников сноса памятника конфедератскому генералу Роберту Ли в Шарлотсвилле. Из-за беспорядков погибла женщина. Трамп тогда заявил, что хорошие люди были по обе стороны баррикад, чем разозлил представителей левого движения.
В поддержке радикальных идей его обвиняли неоднократно. Под конец президентского срока второй раз подвергли импичменту — за отказ решительно осудить собственных приверженцев, которые увлеклись темой "украденных выборов" и устроили первое за двести лет вторжение в Капитолий. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. Несмотря на 70 миллионов сторонников, проголосовавших за него на выборах, из Белого дома он уходит, рискуя навсегда распрощаться с политической карьерой. Более того, войти в историю как президент, нанесший наибольший вред своей стране.