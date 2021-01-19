Евросоюз не будет препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2"
БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Европейский союз не может препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", поскольку речь идет о проекте частных компаний, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента.
"Речь идет о проекте, который реализуется частными компаниями… Поскольку речь идет о частном проекте, мы не можем препятствовать этим компаниям работать, если правительство Германии с этим согласно", - сказал он.
Боррель при этом подчеркнул, что "газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации".
"Если эти компании реализуют свой проект, они должны понимать, как они должны работать в рамках законодательства ЕС", - указал глава евродипломатии.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.