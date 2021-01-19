Швейцарская Zurich Insurance подтвердила выход из "Северного потока — 2"
18:40 19.01.2021 (обновлено: 18:44 19.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
ЦЮРИХ, 19 янв - РИА Новости. Швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила РИА Новости свой выход из проекта "Северный поток — 2".
"(Компания – ред.) Zurich уделяет первоочередное внимание соблюдению экономических санкций, в том числе американского законодательства. Мы в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США обсуждали санкции в отношении трубопровода "Северный поток — 2", и мы прекратили действие всех наших страховых покрытий, которые подпадали под санкции в соответствии с Законом о государственной обороне от 2021 года, принятым в январе", - говорится в заявлении компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее компания не комментировала свои намерения отказаться от страхования строительства "Северного потока — 2" из-за угрозы американских санкций.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Сенат США 1 января проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации.