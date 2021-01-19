https://ria.ru/20210119/potok-1593726834.html

Швейцарская Zurich Insurance подтвердила выход из "Северного потока — 2"

Швейцарская Zurich Insurance подтвердила выход из "Северного потока — 2"

Швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила РИА Новости свой выход из проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:40

2021-01-19T18:40

2021-01-19T18:44

allseas

балтийское море

дональд трамп

сша

украина

северный поток — 2

швейцария

экономика

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ЦЮРИХ, 19 янв - РИА Новости. Швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила РИА Новости свой выход из проекта "Северный поток — 2"."(Компания – ред.) Zurich уделяет первоочередное внимание соблюдению экономических санкций, в том числе американского законодательства. Мы в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США обсуждали санкции в отношении трубопровода "Северный поток — 2", и мы прекратили действие всех наших страховых покрытий, которые подпадали под санкции в соответствии с Законом о государственной обороне от 2021 года, принятым в январе", - говорится в заявлении компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее компания не комментировала свои намерения отказаться от страхования строительства "Северного потока — 2" из-за угрозы американских санкций."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Сенат США 1 января проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации.

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593723560.html

балтийское море

сша

украина

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, балтийское море, дональд трамп, сша, украина, северный поток — 2, швейцария, экономика