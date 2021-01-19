https://ria.ru/20210119/posol-1593676817.html

Посол Турции в России не исключил, что привьется вакциной "Спутник V"

Посол Турции в России не исключил, что привьется вакциной "Спутник V"

Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что не исключает возможности привиться российской вакциной от COVID "Спутник V", вопрос обсуждается с... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:06

2021-01-19T14:06

2021-01-19T14:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/86/1560338637_0:53:1150:700_1920x0_80_0_0_0649bc9a496f8f4d757576a1e4363299.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что не исключает возможности привиться российской вакциной от COVID "Спутник V", вопрос обсуждается с российской стороной."Мы прорабатываем этот вопрос. Я контактировал по этой теме с МИД РФ и министерством здравоохранения. В целом не исключаем, что в будущем мы с сотрудниками посольства можем привиться российской вакциной", - сказал высокопоставленный дипломат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество