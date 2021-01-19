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Посол Турции в России не исключил, что привьется вакциной "Спутник V"
Посол Турции в России не исключил, что привьется вакциной "Спутник V"
Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что не исключает возможности привиться российской вакциной от COVID "Спутник V", вопрос обсуждается с... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:06
2021-01-19T14:06
2021-01-19T14:06
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил РИА Новости, что не исключает возможности привиться российской вакциной от COVID "Спутник V", вопрос обсуждается с российской стороной."Мы прорабатываем этот вопрос. Я контактировал по этой теме с МИД РФ и министерством здравоохранения. В целом не исключаем, что в будущем мы с сотрудниками посольства можем привиться российской вакциной", - сказал высокопоставленный дипломат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество