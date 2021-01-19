https://ria.ru/20210119/posobie-1593661800.html

Единовременное пособие при рождении ребенка: кому положено и как получить

Единовременное пособие при рождении ребенка: кому положено и как получить

Единовременное пособие при рождении ребенка — это денежная помощь от государства для каждой российской семьи с новорожденным. Правила получения — в материале... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:01

2021-01-19T13:01

2021-01-19T13:01

москва

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593658192_0:87:3071:1815_1920x0_80_0_0_f99a632ec7d5321b71e826ed50410262.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка — это денежная помощь от государства для каждой российской семьи с новорожденным. Правила получения — в материале РИА Новости.Всем российским семьям полагается пособие при рождении ребенка. Его выплата не зависит от уровня дохода или количества детей. Кроме того, на размер не влияет, кем работают родители и трудоустроены ли они вообще. Сумма выплатыРазмер разового пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2020 года составляет 18 004 рубля 12 копеек. Если выплату получает житель Крайнего Севера, то сумма, которую дают за первого ребенка, увеличивается в зависимости от районного коэффициента.Когда в семье рождается сразу несколько детей, пособие выплачивается на каждого из них.Порядок действия для получения выплатыОформить единовременное пособие при рождении ребенка может только один из родителей. Если они оба работают или оба являются безработными, то им предоставляется право решить, кто именно будет писать заявление на единовременную выплату детям. Если же в семье работает один из родителей, то именно он должен оформлять пособие.В случае, когда родители ребенка в разводе, пособие будет выплачиваться тому, с кем живет ребенок.Обратиться за выплатой при рождении ребенка можно в течение 6 месяцев со дня появления малыша на свет. Пособие должно быть назначено в течение 10 дней со дня подачи документов.По закону средства, которые будут перечислены напрямую от ФСС или через органы соцзащиты, приходят на карту "Мир" или почтовым переводом.Документы для получения пособия при рождении ребенкаВ пакет документов для получения выплаты на первого ребенка входят:В случае развода или если мама и папа безработные, справка от второго родителя не нужна.Дополнительно, в зависимости от ситуации, на получение единовременной выплаты при рождении ребенка могут понадобиться и другие бумаги:Выплата за раннюю постановку на учетВ России также предусмотрено единовременное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских учреждениях на ранних сроках беременности (до 12 недель). Его могут получить будущие матери, которые:Для получения пособия нужна справка от медицинского учреждения, в котором женщина встала на учет в ранние сроки. В заявлении, которое пишется в произвольной форме, следует указать категорию выплаты и банковские реквизиты счета, на который будут зачислены деньги.Если беременная работает по трудовому договору, заявление пишется на имя работодателя. Это же правило действует и в случае, если вопрос, как получить пособие при постановке на учет до 12 недель, возникает при расторжении трудового договора в первый месяц после начала отпуска по беременности и родам.Средства выплачиваются одновременно с пособием по беременности и родам (так называемыми декретными выплатами), если справка о постановке на учет в ранние сроки была подана вместе с документами для получения указанной выплаты. Если справка передана позднее, то пособие должно быть выплачено не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) документа. Выплата производится не позднее 26 числа следующего месяца.С 1 февраля 2020 года по 31 января 2021 года сумма единовременного пособия беременным, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки, составляет 675 рублей 15 копеек.Куда обращатьсяПолучить выплату по рождению ребенка можно через работодателя, органы соцзащиты или ФСС. Куда именно обращаться, зависит от статуса родителей ребенка:Компенсационная выплата при рождении ребенка в Москве и Санкт-ПетербургеВ Москве и Санкт-Петербурге действуют дополнительные меры поддержки семей, в том числе региональная единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка. В столице сумма на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка составляет 56 023 рубля — на первенца, 15 879 — на второго и последующих детей, 54 754 — в связи с рождением одновременно трех и более детей.Сумма компенсационной выплаты на детей в СПБ составляет 33 439 рублей при рождении первого ребенка; 44 588 — на второго; 55 733 — на третьего и последующих детей. Для матерей, родивших первенца в возрасте от 19 до 24 лет, сумма единовременного пособия повышается до 56 031 рубля.

https://ria.ru/20210105/vyplaty-1592061827.html

https://ria.ru/20210113/mediki-1592851193.html

https://ria.ru/20210101/yanvar-1588748415.html

https://sn.ria.ru/20171129/1509800543.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, санкт-петербург, общество