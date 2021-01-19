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Единовременное пособие при рождении ребенка: кому положено и как получить
Единовременное пособие при рождении ребенка: кому положено и как получить
Единовременное пособие при рождении ребенка — это денежная помощь от государства для каждой российской семьи с новорожденным. Правила получения — в материале... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:01
2021-01-19T13:01
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка — это денежная помощь от государства для каждой российской семьи с новорожденным. Правила получения — в материале РИА Новости.Всем российским семьям полагается пособие при рождении ребенка. Его выплата не зависит от уровня дохода или количества детей. Кроме того, на размер не влияет, кем работают родители и трудоустроены ли они вообще. Сумма выплатыРазмер разового пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2020 года составляет 18 004 рубля 12 копеек. Если выплату получает житель Крайнего Севера, то сумма, которую дают за первого ребенка, увеличивается в зависимости от районного коэффициента.Когда в семье рождается сразу несколько детей, пособие выплачивается на каждого из них.Порядок действия для получения выплатыОформить единовременное пособие при рождении ребенка может только один из родителей. Если они оба работают или оба являются безработными, то им предоставляется право решить, кто именно будет писать заявление на единовременную выплату детям. Если же в семье работает один из родителей, то именно он должен оформлять пособие.В случае, когда родители ребенка в разводе, пособие будет выплачиваться тому, с кем живет ребенок.Обратиться за выплатой при рождении ребенка можно в течение 6 месяцев со дня появления малыша на свет. Пособие должно быть назначено в течение 10 дней со дня подачи документов.По закону средства, которые будут перечислены напрямую от ФСС или через органы соцзащиты, приходят на карту "Мир" или почтовым переводом.Документы для получения пособия при рождении ребенкаВ пакет документов для получения выплаты на первого ребенка входят:В случае развода или если мама и папа безработные, справка от второго родителя не нужна.Дополнительно, в зависимости от ситуации, на получение единовременной выплаты при рождении ребенка могут понадобиться и другие бумаги:Выплата за раннюю постановку на учетВ России также предусмотрено единовременное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских учреждениях на ранних сроках беременности (до 12 недель). Его могут получить будущие матери, которые:Для получения пособия нужна справка от медицинского учреждения, в котором женщина встала на учет в ранние сроки. В заявлении, которое пишется в произвольной форме, следует указать категорию выплаты и банковские реквизиты счета, на который будут зачислены деньги.Если беременная работает по трудовому договору, заявление пишется на имя работодателя. Это же правило действует и в случае, если вопрос, как получить пособие при постановке на учет до 12 недель, возникает при расторжении трудового договора в первый месяц после начала отпуска по беременности и родам.Средства выплачиваются одновременно с пособием по беременности и родам (так называемыми декретными выплатами), если справка о постановке на учет в ранние сроки была подана вместе с документами для получения указанной выплаты. Если справка передана позднее, то пособие должно быть выплачено не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) документа. Выплата производится не позднее 26 числа следующего месяца.С 1 февраля 2020 года по 31 января 2021 года сумма единовременного пособия беременным, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки, составляет 675 рублей 15 копеек.Куда обращатьсяПолучить выплату по рождению ребенка можно через работодателя, органы соцзащиты или ФСС. Куда именно обращаться, зависит от статуса родителей ребенка:Компенсационная выплата при рождении ребенка в Москве и Санкт-ПетербургеВ Москве и Санкт-Петербурге действуют дополнительные меры поддержки семей, в том числе региональная единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка. В столице сумма на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка составляет 56 023 рубля — на первенца, 15 879 — на второго и последующих детей, 54 754 — в связи с рождением одновременно трех и более детей.Сумма компенсационной выплаты на детей в СПБ составляет 33 439 рублей при рождении первого ребенка; 44 588 — на второго; 55 733 — на третьего и последующих детей. Для матерей, родивших первенца в возрасте от 19 до 24 лет, сумма единовременного пособия повышается до 56 031 рубля.
https://ria.ru/20210105/vyplaty-1592061827.html
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москва, санкт-петербург, общество

Единовременное пособие при рождении ребенка: кому положено и как получить

13:01 19.01.2021
 
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Девушка гуляет с коляской - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка — это денежная помощь от государства для каждой российской семьи с новорожденным. Правила получения — в материале РИА Новости.
Всем российским семьям полагается пособие при рождении ребенка. Его выплата не зависит от уровня дохода или количества детей. Кроме того, на размер не влияет, кем работают родители и трудоустроены ли они вообще.

Сумма выплаты

Размер разового пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2020 года составляет 18 004 рубля 12 копеек. Если выплату получает житель Крайнего Севера, то сумма, которую дают за первого ребенка, увеличивается в зависимости от районного коэффициента.
Когда в семье рождается сразу несколько детей, пособие выплачивается на каждого из них.
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Порядок действия для получения выплаты

Оформить единовременное пособие при рождении ребенка может только один из родителей. Если они оба работают или оба являются безработными, то им предоставляется право решить, кто именно будет писать заявление на единовременную выплату детям. Если же в семье работает один из родителей, то именно он должен оформлять пособие.
В случае, когда родители ребенка в разводе, пособие будет выплачиваться тому, с кем живет ребенок.
Обратиться за выплатой при рождении ребенка можно в течение 6 месяцев со дня появления малыша на свет. Пособие должно быть назначено в течение 10 дней со дня подачи документов.
По закону средства, которые будут перечислены напрямую от ФСС или через органы соцзащиты, приходят на карту "Мир" или почтовым переводом.

Документы для получения пособия при рождении ребенка

В пакет документов для получения выплаты на первого ребенка входят:
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  • заявление на получение пособия (при подаче работодателю оно составляется в свободной форме, в ФСС или органы соцзащиты — по форме);
  • справка о рождении ребенка (ее выдают в органах ЗАГС вместе со свидетельством о рождении);
  • справка с места работы другого родителя о том, что ему не назначалось такое же пособие (ее можно получить у работодателя или в органе соцзащиты).
В случае развода или если мама и папа безработные, справка от второго родителя не нужна.
Дополнительно, в зависимости от ситуации, на получение единовременной выплаты при рождении ребенка могут понадобиться и другие бумаги:
  • для безработных — трудовая книжка или выписка из трудовой, если она есть, или же справка с биржи труда о том, что человек нигде не числится официально в качестве наемного работника;
  • для ИП, который обратился за пособием в органы соцзащиты — справка из ФСС о том, что пособие не назначалось;
  • для родителей в разводе — свидетельство о расторжении брака и справка о совместном проживании малыша с матерью или отцом.
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© Depositphotos / osons163
Новорожденные дети

Выплата за раннюю постановку на учет

В России также предусмотрено единовременное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских учреждениях на ранних сроках беременности (до 12 недель). Его могут получить будущие матери, которые:
  • - трудоустроены официально;
  • - имеют статус безработных (зарегистрированы на бирже труда);
  • - очно учатся в высших и средних профессиональных учебных заведениях;
  • - служат в вооруженных силах РФ на контрактной основе.
Для получения пособия нужна справка от медицинского учреждения, в котором женщина встала на учет в ранние сроки. В заявлении, которое пишется в произвольной форме, следует указать категорию выплаты и банковские реквизиты счета, на который будут зачислены деньги.
Если беременная работает по трудовому договору, заявление пишется на имя работодателя. Это же правило действует и в случае, если вопрос, как получить пособие при постановке на учет до 12 недель, возникает при расторжении трудового договора в первый месяц после начала отпуска по беременности и родам.
Средства выплачиваются одновременно с пособием по беременности и родам (так называемыми декретными выплатами), если справка о постановке на учет в ранние сроки была подана вместе с документами для получения указанной выплаты. Если справка передана позднее, то пособие должно быть выплачено не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) документа. Выплата производится не позднее 26 числа следующего месяца.
С 1 февраля 2020 года по 31 января 2021 года сумма единовременного пособия беременным, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки, составляет 675 рублей 15 копеек.
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Куда обращаться

Получить выплату по рождению ребенка можно через работодателя, органы соцзащиты или ФСС. Куда именно обращаться, зависит от статуса родителей ребенка:
  • работающим по трудовому договору следует подавать заявление работодателю;
  • безработным — в органы соцзащиты;
  • индивидуальным предпринимателям — в территориальные органы ФСС или соцзащиты.

Компенсационная выплата при рождении ребенка в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге действуют дополнительные меры поддержки семей, в том числе региональная единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка. В столице сумма на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка составляет 56 023 рубля — на первенца, 15 879 — на второго и последующих детей, 54 754 — в связи с рождением одновременно трех и более детей.
Сумма компенсационной выплаты на детей в СПБ составляет 33 439 рублей при рождении первого ребенка; 44 588 — на второго; 55 733 — на третьего и последующих детей. Для матерей, родивших первенца в возрасте от 19 до 24 лет, сумма единовременного пособия повышается до 56 031 рубля.
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