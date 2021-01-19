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Володин раскритиковал американскую избирательную систему
Володин раскритиковал американскую избирательную систему
США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:11
2021-01-19T13:58
вячеслав володин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты парламента напомнил, что американскому лидеру заблокировали доступ к коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети, причем произошло это не по решению суда. Важно, чтобы беспредел со стороны американских соцсетей не повторился в России, предостерег Володин.Участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки лишения свободы, он сравнил с политическими заключенными."Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", — призвал председатель Госдумы.Американскую избирательную систему Володин назвал архаичной, закрытой и неподконтрольной обществу."Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет", — заявил он.Спикер добавил, что в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", — заявил он.С такими стандартами американцы не имеют права диктовать что-либо другим странам, считает председатель Госдумы."Процедура голосования более 62% от общего числа проголосовавших на выборах президента США была закрыта от общества. Это не соответствует никаким правилам, сложившимся в демократических странах, и требованиям, которые мы определили как стандарт. Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в избирательные кампании", — заключил он.Володин поручил комитету Госдумы по международным делам подготовить предложение в международные организации по анализу сложившейся ситуации со свободой слова во время выборов в США.Предстоящие выборыВ сентябре должны состояться выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. "Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством", — заявил Володин.Он отдельно отметил, что нужно не допустить попыток иностранного вмешательства, а "вмешиваться, как и прежде, будут". "И во главе этих процессов — Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО", — добавил Володин.Но россияне сами решат, сколько партий и фракций будет в Госдуме, выразил уверенность он. "Наша партийно-политическая система, которую зачастую критикуют из-за рубежа, не нравится одним: на протяжении 20 лет она показывает свою эффективность", — заявил председатель Госдумы.В заключение он сказал, что Россия не позволит говорить с ней менторским тоном, особенно тем, кто привел к деградации свою партийно-политическую систему.
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РИА Новости
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353
60
Володин: "США сами перечеркнули стандарты демократии"
США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули: нынешнего президента страны Дональда Трампа лишили свободы слова, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин.
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вячеслав володин, владимир путин, политика

Володин раскритиковал американскую избирательную систему

12:11 19.01.2021 (обновлено: 13:58 19.01.2021)
 
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин.
"Коллеги, вдумайтесь еще раз, что произошло. Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, его сторонников, лишили фундаментального права — свободы слова", — сказал он на открытии весенней сессии.
Председатель нижней палаты парламента напомнил, что американскому лидеру заблокировали доступ к коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети, причем произошло это не по решению суда. Важно, чтобы беспредел со стороны американских соцсетей не повторился в России, предостерег Володин.
Участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки лишения свободы, он сравнил с политическими заключенными.
"Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", — призвал председатель Госдумы.
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Американскую избирательную систему Володин назвал архаичной, закрытой и неподконтрольной обществу.
"Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет", — заявил он.
Спикер добавил, что в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", — заявил он.
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С такими стандартами американцы не имеют права диктовать что-либо другим странам, считает председатель Госдумы.
"Процедура голосования более 62% от общего числа проголосовавших на выборах президента США была закрыта от общества. Это не соответствует никаким правилам, сложившимся в демократических странах, и требованиям, которые мы определили как стандарт. Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в избирательные кампании", — заключил он.
Володин поручил комитету Госдумы по международным делам подготовить предложение в международные организации по анализу сложившейся ситуации со свободой слова во время выборов в США.
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Предстоящие выборы

В сентябре должны состояться выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. "Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством", — заявил Володин.
Он отдельно отметил, что нужно не допустить попыток иностранного вмешательства, а "вмешиваться, как и прежде, будут". "И во главе этих процессов — Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО", — добавил Володин.
Но россияне сами решат, сколько партий и фракций будет в Госдуме, выразил уверенность он. "Наша партийно-политическая система, которую зачастую критикуют из-за рубежа, не нравится одним: на протяжении 20 лет она показывает свою эффективность", — заявил председатель Госдумы.
В заключение он сказал, что Россия не позволит говорить с ней менторским тоном, особенно тем, кто привел к деградации свою партийно-политическую систему.
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