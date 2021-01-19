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Володин раскритиковал американскую избирательную систему
Володин раскритиковал американскую избирательную систему
США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:11
2021-01-19T12:11
2021-01-19T13:58
вячеслав володин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты парламента напомнил, что американскому лидеру заблокировали доступ к коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети, причем произошло это не по решению суда. Важно, чтобы беспредел со стороны американских соцсетей не повторился в России, предостерег Володин.Участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки лишения свободы, он сравнил с политическими заключенными."Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", — призвал председатель Госдумы.Американскую избирательную систему Володин назвал архаичной, закрытой и неподконтрольной обществу."Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет", — заявил он.Спикер добавил, что в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", — заявил он.С такими стандартами американцы не имеют права диктовать что-либо другим странам, считает председатель Госдумы."Процедура голосования более 62% от общего числа проголосовавших на выборах президента США была закрыта от общества. Это не соответствует никаким правилам, сложившимся в демократических странах, и требованиям, которые мы определили как стандарт. Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в избирательные кампании", — заключил он.Володин поручил комитету Госдумы по международным делам подготовить предложение в международные организации по анализу сложившейся ситуации со свободой слова во время выборов в США.Предстоящие выборыВ сентябре должны состояться выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. "Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством", — заявил Володин.Он отдельно отметил, что нужно не допустить попыток иностранного вмешательства, а "вмешиваться, как и прежде, будут". "И во главе этих процессов — Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО", — добавил Володин.Но россияне сами решат, сколько партий и фракций будет в Госдуме, выразил уверенность он. "Наша партийно-политическая система, которую зачастую критикуют из-за рубежа, не нравится одним: на протяжении 20 лет она показывает свою эффективность", — заявил председатель Госдумы.В заключение он сказал, что Россия не позволит говорить с ней менторским тоном, особенно тем, кто привел к деградации свою партийно-политическую систему.
https://ria.ru/20210119/prezident-1593555154.html
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Володин: "США сами перечеркнули стандарты демократии"
США, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули: нынешнего президента страны Дональда Трампа лишили свободы слова, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин.
2021-01-19T12:11
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РИА Новости
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вячеслав володин, владимир путин, политика
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости
. США
, которые учат весь мир стандартам демократии, сами все перечеркнули, заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин
.
"Коллеги, вдумайтесь еще раз, что произошло. Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, его сторонников, лишили фундаментального права — свободы слова", — сказал он на открытии весенней сессии.
Председатель нижней палаты парламента напомнил, что американскому лидеру заблокировали доступ к коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети, причем произошло это не по решению суда. Важно, чтобы беспредел со стороны американских соцсетей не повторился в России, предостерег Володин.
Участников штурма Капитолия
в Вашингтоне
, которым грозят длительные сроки лишения свободы, он сравнил с политическими заключенными.
"Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", — призвал председатель Госдумы
.
Американскую избирательную систему Володин назвал архаичной, закрытой и неподконтрольной обществу.
"Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет", — заявил он.
Спикер добавил, что в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", — заявил он.
С такими стандартами американцы не имеют права диктовать что-либо другим странам, считает председатель Госдумы.
"Процедура голосования более 62% от общего числа проголосовавших на выборах президента США была закрыта от общества. Это не соответствует никаким правилам, сложившимся в демократических странах, и требованиям, которые мы определили как стандарт. Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в избирательные кампании", — заключил он.
Володин поручил комитету Госдумы по международным делам подготовить предложение в международные организации по анализу сложившейся ситуации со свободой слова во время выборов в США.
Предстоящие выборы
В сентябре должны состояться выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. "Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством", — заявил Володин.
Он отдельно отметил, что нужно не допустить попыток иностранного вмешательства, а "вмешиваться, как и прежде, будут". "И во главе этих процессов — Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО
", — добавил Володин.
Но россияне сами решат, сколько партий и фракций будет в Госдуме, выразил уверенность он. "Наша партийно-политическая система, которую зачастую критикуют из-за рубежа, не нравится одним: на протяжении 20 лет она показывает свою эффективность", — заявил председатель Госдумы.
В заключение он сказал, что Россия не позволит говорить с ней менторским тоном, особенно тем, кто привел к деградации свою партийно-политическую систему.