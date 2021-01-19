https://ria.ru/20210119/pomilovanie-1593736756.html

Бутина попросила Трампа помиловать россиянку Осипову

Бутина попросила Трампа помиловать россиянку Осипову

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T19:37

2021-01-19T19:37

2021-01-19T19:37

россия

богдана осипова

мария бутина

дональд трамп

канзас

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать россиянку Богдану Осипову, которую ранее суд приговорил за похищение собственного ребенка.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится объявить во вторник, 19 января, о даровании помилования и смягчении наказания примерно для 100 человек.Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении, усмотрев в предыдущем приговоре процессуальные нарушения.

https://ria.ru/20210118/assanzh-1593569238.html

россия

канзас

сша

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россия, богдана осипова, мария бутина, дональд трамп, канзас, сша, в мире