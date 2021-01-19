Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/pomilovanie-1593736756.html
Бутина попросила Трампа помиловать россиянку Осипову
Бутина попросила Трампа помиловать россиянку Осипову
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T19:37
2021-01-19T19:37
россия
богдана осипова
мария бутина
дональд трамп
канзас
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_0:8:960:548_1920x0_80_0_0_2e55a36b553dd6e15ff220f50c0a7c5d.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать россиянку Богдану Осипову, которую ранее суд приговорил за похищение собственного ребенка.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится объявить во вторник, 19 января, о даровании помилования и смягчении наказания примерно для 100 человек.Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении, усмотрев в предыдущем приговоре процессуальные нарушения.
https://ria.ru/20210118/assanzh-1593569238.html
россия
канзас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155535/36/1555353680_42:0:895:640_1920x0_80_0_0_a65519ba202881ea7d66adfe27662d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, богдана осипова, мария бутина, дональд трамп, канзас, сша, в мире

Бутина попросила Трампа помиловать россиянку Осипову

19:37 19.01.2021
 
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в ВконтактеБогдана Осипова с детьми
Богдана Осипова с детьми - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в Вконтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать россиянку Богдану Осипову, которую ранее суд приговорил за похищение собственного ребенка.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится объявить во вторник, 19 января, о даровании помилования и смягчении наказания примерно для 100 человек.
"Пользуясь моментом, решила попытать счастья и обратиться к пока ещё президенту Трампу с просьбой о помиловании нашей гражданки Богданы Осиповой. Сейчас как раз готовят приказы о помиловании", - написала Бутина в Telegram-канале.
Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.
Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении, усмотрев в предыдущем приговоре процессуальные нарушения.
Сторонница Джулиана Ассанжа возле здания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 18:11
Трамп не планирует помиловать Ассанжа, сообщили СМИ
 
РоссияБогдана ОсиповаМария БутинаДональд ТрампКанзасСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
04:03МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
03:55Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
03:40Стало известно, кто сыграет Небулу в четвертом "Торе"
03:29Посольство РФ требует устранить неполадки со связью генконсульства в США
Лента новостейМолния