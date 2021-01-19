https://ria.ru/20210119/podsolnukhi-1593537454.html
В Австралии поле подсолнухов стало туристической достопримечательностью
В Австралии поле подсолнухов стало туристической достопримечательностью
Даже поле подсолнечников может стать туристической достопримечательностью, сообщает NBN news. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:24
2021-01-19T03:24
2021-01-19T03:24
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новости - туризм
новый южный уэльс
австралия
сидней
ньюкасл
достопримечательности
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Даже поле подсолнечников может стать туристической достопримечательностью, сообщает NBN news.В австралийском штате Новый Южный Уэльс небольшой городок Квиринди с населением в 2,6 тысячи жителей в этом году стал популярным туристическим направлением. Местный фермер Ян Картер с женой Мэрилин на площади в 40 соток посадили поле подсолнухов. "Просто для развлечения, сделали красивой обочину дороги", — сказал Картер.Семья не ожидала, что это место станет популярным для селфи у огромного числа туристов. Чтобы сделать фото, сюда приезжают не менее тысячи путешественников ежедневно. "Путешественники приезжают отовсюду — из Сиднея, Ньюкасла, Армидейла. А одна пара даже обручилась среди цветов", — рассказал фермер.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
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