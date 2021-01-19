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В Австралии поле подсолнухов стало туристической достопримечательностью
В Австралии поле подсолнухов стало туристической достопримечательностью
Даже поле подсолнечников может стать туристической достопримечательностью, сообщает NBN news. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:24
2021-01-19T03:24
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новости - туризм
новый южный уэльс
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сидней
ньюкасл
достопримечательности
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Даже поле подсолнечников может стать туристической достопримечательностью, сообщает NBN news.В австралийском штате Новый Южный Уэльс небольшой городок Квиринди с населением в 2,6 тысячи жителей в этом году стал популярным туристическим направлением. Местный фермер Ян Картер с женой Мэрилин на площади в 40 соток посадили поле подсолнухов. "Просто для развлечения, сделали красивой обочину дороги", — сказал Картер.Семья не ожидала, что это место станет популярным для селфи у огромного числа туристов. Чтобы сделать фото, сюда приезжают не менее тысячи путешественников ежедневно. "Путешественники приезжают отовсюду — из Сиднея, Ньюкасла, Армидейла. А одна пара даже обручилась среди цветов", — рассказал фермер.
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туризм, новости - туризм, новый южный уэльс, австралия, сидней, ньюкасл, достопримечательности

В Австралии поле подсолнухов стало туристической достопримечательностью

03:24 19.01.2021
 
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкПодсолнухи
Подсолнухи - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Даже поле подсолнечников может стать туристической достопримечательностью, сообщает NBN news.
В австралийском штате Новый Южный Уэльс небольшой городок Квиринди с населением в 2,6 тысячи жителей в этом году стал популярным туристическим направлением. Местный фермер Ян Картер с женой Мэрилин на площади в 40 соток посадили поле подсолнухов. "Просто для развлечения, сделали красивой обочину дороги", — сказал Картер.
Семья не ожидала, что это место станет популярным для селфи у огромного числа туристов. Чтобы сделать фото, сюда приезжают не менее тысячи путешественников ежедневно.
"Путешественники приезжают отовсюду — из Сиднея, Ньюкасла, Армидейла. А одна пара даже обручилась среди цветов", — рассказал фермер.
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