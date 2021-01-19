https://ria.ru/20210119/podsolnukhi-1593537454.html

В Австралии поле подсолнухов стало туристической достопримечательностью

В Австралии поле подсолнухов стало туристической достопримечательностью

Даже поле подсолнечников может стать туристической достопримечательностью, сообщает NBN news. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T03:24

2021-01-19T03:24

2021-01-19T03:24

туризм

туризм

новости - туризм

новый южный уэльс

австралия

сидней

ньюкасл

достопримечательности

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Даже поле подсолнечников может стать туристической достопримечательностью, сообщает NBN news.В австралийском штате Новый Южный Уэльс небольшой городок Квиринди с населением в 2,6 тысячи жителей в этом году стал популярным туристическим направлением. Местный фермер Ян Картер с женой Мэрилин на площади в 40 соток посадили поле подсолнухов. "Просто для развлечения, сделали красивой обочину дороги", — сказал Картер.Семья не ожидала, что это место станет популярным для селфи у огромного числа туристов. Чтобы сделать фото, сюда приезжают не менее тысячи путешественников ежедневно. "Путешественники приезжают отовсюду — из Сиднея, Ньюкасла, Армидейла. А одна пара даже обручилась среди цветов", — рассказал фермер.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

новый южный уэльс

австралия

сидней

ньюкасл

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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